(كلام الناس) يرافق أبطال جهاز مكافحة الإرهاب في عملية أمنية

القنّاص قدوة الرماة وسند حقيقي للقوّة المهاجمة

بغداد – سعدون الجابري

رافق برنامج ( كلام الناس ) الذي تعرضه قناة (الشرقية) أبطال قيادة العمليات الخاصة الأولى / جهاز مكافحة الإرهاب و لمدة يومين ، خلال هذه الفترة تم تصوير جانب من التدريبات العنيفة و كذلك مرافقة إحدى تشكيلات القيادة لتنفيذ واجب أمني خاص في أحدى المحافظات القريبة من العاصمة ، و للمزيد عن هذه المهمة الإعلامية و الفريدة من نوعها بين قنوات التلفزيون كافة ، يطلع (الزمان) معد و مقدم البرنامج علي الخالدي ، عن تفاصيل حضور التمارين التعبوية العنيفة التي تسبق تنفيذ أي واجب أمني قائلاً : (قبيل التوجه لواجب التدريبات العنيفة لرجال الجهاز الأبطال .. حتم علينا خلع ملابسنا المدنية الإعتيادية و لبسنا البدلات العسكرية ذات اللون الأسود مع الخوذة و الدرع الفولاذي الواقي ، و حملنا أجهزة اللاسلكي اليدوية مع تسليحنا بمسدس للحماية الشخصية عند تعرضنا للخطر لا سامح الله). متابعا(المهمة هذه حتمت علينا ترك سياراتنا و الصعود بعجلات الهمر السوداء .. و قبل تنفيذ المهمة صورنا جانب من التدريبات ، و جلوس عدد من الضباط حول منضدة الرمل .. الذين سيشاركون بالمهمة الموكلة لهم و الشرح كان لضابط إستخبارات في الجهاز ، وعند وقت الفجر لليوم الثاني كانت إنطلاقة القوة الأمنية المكلفة بالواجب و رافقناهم للهدف المحدد و المطلوب بقضايا إرهابية ، وعند الضياء الأول تمكن الأبطال من تطويق المبني و أستخدام المتفجرات بفتح الأبواب و الرمي بالعتاد الحي ، حتى نجح الشجعان من القبض على المتهم المطلوب).

و تم محاورة قائد العمليات الخاصة الأولى في الجهاز اللواء الركن حسين راضي العزاوي قائلاً (حضرتم تنفيذ عملية القاء القبض على قيادي من داعش مطلوب للعدالة وفق المادة 4 و هو متواجد في مكان مشخص لإستخباراتنا خارج بغداد ، حيث كل مجموعة من مقاتلينا الأبطال تكون بصحبتهم جماعة المعالجة و هي تقوم بفحص الطريق و إستطلاعه .. و جماعة الـ K .9 و حضيرة القناصين و جماعة التطويق وجماعة الإقتحام .. و هؤلاء واجبهم القاء القبض على الأهداف المطلوبة ، ثم يأتي دور عناصر الإستخبارات بالمراقبة و فحص المبارز الجرمية التي يتم العثور عليها عند عمليات القاء القبض بصحبة المطلوبين ، و إجراء التحقيق الإبتدائي معهم) .وبين العزاوي (و قبل تنفيذ الواجب تقوم القوة المهاجمة بتحليق طائرة تجسسية بدون طيار ، و قيامها بتصوير موقع الهدف من مكان مرتفع جداً خشية رؤيتها من قبل المطلوبين ، و هذه الطائرة من الأنواع المهمة و هي صغيرة الحجم لسهولة تنفيذ واجب التصوير من الجو).من جانبه بين أحد ضباط أستخبارات الجهاز قائلاً (أثناء قيامنا بأي واجب أو مهمة القاء القبض على عناصر إرهابية مطلوبين لدينا بقضايا 4 إرهاب ، نصطحب معنا جهاز خاص ( بايومترك ) لأخذ بصمات العين و بصمات اليد للمتهمين الذين يتم القبض عليهم ، و هذا الجهاز فيه قاعدة بيانات تظهر كافة المعلومات للأشخاص الملقى القبض عليهم بعد أخذ بصمتي العين و اليد لهم) .

بعدها أنتقلنا لحضيرة القناصين و حدثنا عن هذه الحضيرة آمر حضيرة القنص قائلاً (أختصاص القناصين في جهاز مكافحة الإرهاب مهم جداً .. حيث يتم أختيار القدوة من بين المقاتلين الرماة من الدورة الأولى التي ينخرط فيها المتطوعين ، و يتم فحصهم في أكاديمية الجهاز .. و من ثم يمنح القناص شهادة تؤهله لممارسة عملية القنص في المهمات و الواجبات الأمنية و القتالية ، و في المعركة تكون مهمة القناص معالجة الهدف المهم أما بالقنص أو بواسطة الطائرة المسيرة أو بالطائرة المقاتلة ، و القناص دائماً يختار مكان محصن لقنص القناصين الإرهابيين .. و إعاقة مقاتلي التنظيم من التقدم نحو قواتنا البطلة ، كونه السند الحقيقي للقوه المهاجمة من جهازنا البطل) .

سيارة مفخخة

و روى لنا أحد الأبطال و هو المقاتل محمد سائق شفل قائلاً (في أيام تحرير الموصل شاهدت سيارة مفخخة سائقها كان يراقبنا عند فتح ثغرة في أحدى الطرق ، و أنا أنتبهت له لمنعه من التقدم و تفجير سيارته على رتل خاص لجهاز مكافحة الإرهاب مما تطلب مني أن أتصدى لهذه السيارة المفخخة بـ ( كيلة ) الشفل ، و بالفعل نجحت في ذلك و أنفجرت العجلة المفخخة بعد أرتطامها بكيلة الشفل ، و أنا أصبت بحروق وشظايا بجسمي و فقداني السمع في أحدى أذاني و الحمدلله بعد شفائي عاودت التحاقي بعملي بالجهاز) .

و خلال تواجد فريق البرنامج في مقر قيادة العمليات الخاصة الأولى في الجهاز ، التقى مقدم البرنامج برجلين و أمرأة من داعش معتقلين.. وثال المتهم الاول : كنت عنصر بارز بداعش و تم كسبي و أنضمامي لداعش عن طريق أحد عناصر التنظيم ، حيث جاءوا لي بإسم الدين الإسلامي ووافقت و كلفوني بالصلاة في الجوامع بالموصل لغرض رصد الأشخاص الذين يترددون للجوامع ، و الهدف هو إقناع بعض المصلين بالإنضمام لداعش ، و عند التحاقي بداعش طلبوا مني عدم حلاقة شعر الرأس و الذقن) .مضيفاً (بعدها نقلت الى الجناح العسكري للقتال في الموصل ، و بقيت بالتنظيم أكثر من سنة و نصف الى سنتين ، و قررت أن أخرج من التنظيم بعد أن قاموا بمنع عوائل الموصل من مغادرة بيوتهم و مدنهم ، لغرض أن أنقذ عائلتي و أهلي و أقوم بإخراجهم ، لكن تم القبض علي ، و قبل أعتقالي قمت بتزويد القوات الأمنية بمعلومات عن داعش بواسطة أخي و شخص آخر).

من جانبه بين المتحدث الرسمي للجهاز صباح النعمان أن (جهاز مكافحة الإرهاب هو جهاز أمني إستخباري .. شرع وفق المادة القانونية 31 لسنة 2016 و يرتبط مباشرة بالقائد العام للقوات المسلحة ، و منتسب الجهاز هو من أنتمى متطوعاً للعمل بصفوف الجهاز ، و إدارة الجهاز تلبي أحتياجات كافة العاملين لديها ، من رواتب و مخصصات مجزية .. و أغلب جرحى الجهاز يتم أرسالهم لخارج العراق لغرض العلاج ، و طيلة فترة رقودهم في المستشفيات أو منحهم الإجازات المرضية يتم صرف رواتبهم و مخصصاتهم بشكل كامل ، و الجريح يتم تأهيله في مركز تأهيل الجرحى لمتابعة حالتة الصحية).

وفي لقاء مع مقاتل اخر من داعش بمرتبة ( أمير ) قال (أنتميت لداعش عام 2006 .. و مبايعتي للتنظيم بسبب و جود قوات الأحتلال في البلاد ، وفي عام 2021 تم القبض علي بعد عملي بالتنظيم لمدة 14 سنة ، و نهاية طريقنا في داعش هي السجن أو القتل).و قام الخالدي بمحاورة أحدى الإرهابيات الخطرات في داعش التي قالت( أنا إرهابية مقاتلة.. أنتميت لداعش حسب قناعتي و أنا عراقية من مواليد عام 1991 و متزوجة من أحد مقاتلي داعش ، تم مبايعتي للتنظيم عن طريق الأخوات .. و دخلت دورة تدريبية على إستخدام السلاح و الحزام الناسف و أتسلح بمسدس ، كنت قد أستخدمته بالواجب لمرتين) .مؤكده (عملي الأساسي هو نقل الأحزمة الناسفة و كنت أرتدي الحزام الناسف) .مضيفة (أهلي كانوا يعلمون بي .. و أنا أجبرتهم للعمل ضمن داعش .. و تزوجت من أحد مقاتلي داعش ، و عندي طفل واحد كنت أخذه معي في كافة تنقلاتي. و تدريبنا على السلاح كان في منطقة صحراوية ، و القي القبض علي بصحبة صديقتي من قبل جهاز مكافحة الإرهاب ).

فريق عمل البرنامج تألف من :- الإعداد و التقديم : علي الخالدي,مخرج و مدير تصوير : عمر الجابري،التصوير : سرمد بليبل و علي الطرفي،المتابعة الصحفية : سعدون الجابري،مونتاج : عمر مظفر و أدريس الكعبي.