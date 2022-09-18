(كلام الناس) يتجوّل بين الحشود المليونية في كربلاء لإحياء الزيارة الأربعينية

كربلاء – سعدون الجابري

وثق برنامج ( كلام الناس) الذي تقدمه قناة (الشرقية) الزيارة الأربعينية للإمام الحسين ( عليه السلام ) حيث امضى فريق البرنامج عدة أيام من العشرة الأخيرة من محرم في كربلاء بين الزائرين و العتبتين المقدستين ، والتقى عدد من الزائرين العراقيين والأجانب .. تحدثوا عن الزيارة ، و عن الخدمات التي تقدمها المواكب الحسينية المنتشرة من جنوب البصرة و من بغداد و أطرافها و من ديالى والمحافظات الغربية ، و تكلموا عن حسن و كرم الضيافة للزائرين الوافدين للمدن المقدسة في كربلاء والنجف .

* و قال معد و مقدم البرنامج علي الخالدي لـ ( الزمان ) : أعتاد فريق البرنامج في كل الزيارات الأربعينة الحالية و للسنوات الماضية ، أن يصور الحشود المليونية من الزائرين القادمين من جميع المدن ، و حتى الذين وصلوا عبر منفذ مطار النجف الدولي أو عبر منفذ صفوان للقادمين من الكويت و منفذ عرعر القادمين من السعودية و منافذ الشلامجة و مهران و الشيب ، و بحسب إحصائية للمختصين في كربلاء أكدوا لنا وصول أكثر من 4 ملايين زائر أجنبي عبر المنافذ التي ذكرناها ).مضيفاً : ( زيارة هذا العام تحمل أكبر رقم للزائرين ، حيث في السنتين الماضيتين كانت الأعداد متدنية بسبب أنتشار وباء كورونا ، لكن الآن ارتفع العدد لاكثر من 20 مليون زائر لكربلاء).

* من جانبة قال مسؤول ما بين الحرمين فاضل أبو دكه (هذه الزيارة المليونية تختلف عن الزيارات للسنتين الماضيتين بسبب تفشي فايروس كورونا ، و الجهات الصحية و خلية الأزمة منعت دخول الزائرين الأجانب و تقليل أعداد الزائرين العراقيين ). وأوضح أبو دكه : العتبتين الحسينية والعباسية المقدستين طلبوا من أصحاب المواكب الحسينية تقديم أفضل الخدمات لجميع الزوار العراقيين وغير العراقيين ، و كذلك تم الإتفاق مع مديرية التربية بالمحافظة الى فتح عدد من المدارس بالمدينة القديمة ، لتكون مأوى لآلاف الزائرين بعد تجهيز المدارس بالفرش و وسائل الراحة والماء و تهيئة الحمامات لهم).

و أكد مسؤول المعارض و التوثيق في العتبة الحسينية سعيد رشيد زميزم (الحسين بحر تتلاطم فيه الأمواج البشرية و ليس المائية .. وحشود الزائرين من الداخل والخارج وصلوا كربلاء لأحياء أربعينية الحسين ، أستشهاد الإمام الحسين مضى عليه حوالي 1370 عاماً وذكراه و حبه يزداد يوماً بعد آخر بقلوب المسلمين في شتى أنحاء المعمورة).مبيناً( الضريح المقدس للإمام الحسين تم تشيده في عام 1954 ميلادية من قبل المسلمين الهنود ( طائفة البهرة ) .. بعد أن كان الضريح بناءه بسيط للغاية و لا يليق بصاحب هذا الضريح المقدس ، و آخر تحديث لتأهيل و بناء الضريح كان في عام 2012 ميلادية ، و كانت مصاريف التأهيل و الأعمار قد جمعت من مئات الآلاف من المسلمين العراقيين و العرب و بعض الأجانب). مضيفاً ( إعادة أعمار و تأهيل و بناء الضريح الطاهر كانت تجري كل 50 أو 60 سنة ، حيث أن الضريح الشريف يحتوي على 118 كغم من الذهب الخالص و 4800 كغم من الفضة الخالصة ، و قام بوضع الذهب و الفضة رجال متخصصون من العراقيين و كذلك الإيرانيين .. و للعلم خاتم الأمام الحسين موجود هنا في المتحف الخاص للأمام). مشيراً (الضريح الشريف للأمام الحسين كان قد بناه المختار الثقفي في عام 66 هجرية ، و من العصر الأموي ليومنا هذا الضريح المقدس للأمام شهد عمليات بناء و تأهيل عدة ، و أكبر الأبواب لمرقد الأمام الحسين هو باب القبلة ثم باب الزينبية و باب السدرة.. و الصحن الشريف يضم عشرة أبواب، و هناك 4 سراديب بعمق 8 أمتار، وعدد المدفونين داخل الصحن الحسيني 17 منهم السلاطين وغيرهم).

مواكب حسينية

من جهته بين مسؤول المواكب الحسينية عقيل الياسري ( قدمت الى كربلاء المقدسة حوالي12 الف موكب داخل مركز المحافظة ، و المواكب الثابتة على طول الطرق من الجنوب أو الوسط أو من محافظات الفرات الأوسط .. عدد المواكب حوالي 30 الف موكب منها عراقية و البعض عربية وأجنبية ، يقدمون مختلف الخدمات للزائرين من مبيت و طعام ثلاث وجبات ، جميع هذه المواكب ليس لديها دعم .. و أنما تبرعات في ما بينهم والحمد لله ، و في يوم الزيارة الأربعينية ينزل حوالي أكثر من 30 الف موكب لتقديم كافة الخدمات للزوار).

و أكد مسؤول التشريفات في مضيف الأمام الحسين حميد علي ( بالأيام الأعتيادية و خصوصاً أيام الجمع والعطل نقدم حوالي 5000 آلاف وجبة طعام للزائرين ، لكن في مثل هذه الزيارة المليونية الكبيرة تكون أعداد وجبات الطعام مفتوحة .. تصل ما بين 15 – 20 الف وجبة طعام باليوم ولثلاث وجبات طعام ، حيث نعمل بنظام البطاقات و نعطي للزائرين الأجانب بطاقات يوم كامل عند الساعة السابعة صباحاً .. بعد التأكد من جوازاتهم ، أما الزائرين العراقيين القادمين من المحافظات نسلمهم البطاقات عند الساعة التاسعة صباحاً).

و أوضح مدير العلاقات في مدينة سيد الأوصياء عامر النصراوي : (مدينة سيد الأوصياء تستقبل يومياً أكثر من مائة الف زائر عراقي أو عربي أو أجنبي و نقدم لهم مختلف الخدمات ، و لدينا مركز ثقافي وطبابة و مركز المفقودين و غيرها من المراكز والأقسام، و خلال أيام الزيارة الأربعينية مجموع ما تم أستقبالهم حوالي أكثر من مليون زائر ).

كادر البرنامج ضم : الأعداد والتقديم: علي الخالدي، مخرج ميداني و مدير تصوير : عمر الجابري ،تصوير : أسامة المفرجي ، درون : علي الطرفي، المتابعة الصحفية : سعدون الجابري، مونتاج : عمر مظفر وأدريس الكعبي.