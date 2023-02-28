(كلام الناس) داخل سجن الأحداث للإناث ببغداد

الزواج المبكّر سبب رئيس لإرتكاب القاصرات جرائم كبرى

بغداد- سعدون الجابري

انجز فريق برنامج ( كلام الناس ) الذي تعرضه قناة (الشرقية) في احدث حلقاته تقريراً إستقصائياً مصوراً من داخل دائرة أصلاح الأحداث / مدرسة تأهيل الأحداث للإناث المحكومات في مدينة الطوبجي ببغداد ، حيث تم التعرف من قرب عن أوضاع السجينات الأحداث داخل المعتقل ، من خلال جولة برفقة مدير عام دائرة إصلاح الأحداث و مديرة مدرسة تأهيل الأحداث للإناث و مسؤول أعلام دائرة الإصلاح .

وعن ذلك قال معد و مقدم البرنامج علي الخالدي لـ ( الزمان ) (كما تعرفون مهمتنا الأولى الخاصة بملف السجون في العراق .. بدأت من سجن الناصرية المركزي ( سجن الحوت ) ، و المهمة الثانية عملنا تقرير إستقصائي أيضاً من داخل سجن الأحداث للإناث بالعاصمة بغداد ، المهمتين كانت بجهود وزير العدل خالد شواني ، بالنسبة لمدرسة تأهيل الأحداث للإناث التي تجولنا فيها منذ الصباح و حتى العصر ، كنا لا نتوقع وجود شابات محكومات بأحكام مختلفة ، و منهن لديهن دعاوي متداخلة .. يعني ثلاثة أو حتى خمسة دعاوي ، و أحكامهم تتراواح من 50 – 70 سنة).مبيناً (المحكومات منهن قاصرات.. وهن بهذه الأعمار الصغيرة و جدنا منهن محكومات 4 أرهاب أو قضايا تعاطي و متاجرة المخدرات ، و والنسبة الكبيرة من المعتقلات، سبب وجودهن هنا بالسجن يعود للأهل الذين أجبروهن على الزواج و هن بأعمار من 13 – 15 سنة).لافتاً أن(الكثير منهن دخلن السجن بدعاوي القتل و السرقات و الخطف وممارسة الرذيلة و غيرها من جرائم ، والغالبية من أسر المعتقلات لديهم علم بهذه الجرائم التي نفذتها بناتهم ، بمساعدة أصدقاء السوء من الذكور والإناث).من جانبها بينت مديرة مدرسة تأهيل الأحداث للإناث زمن كاظم (ان الكثير من البنات نادمات على الأخطاء الكبيرة التي وقعن فيها ، و تم إعتقالهن و الحكم عليهن بأحكام خفيفة أو متوسطة و حتى لديهن دعاوي كبيرة ، و الغالبية منهن يقلن زواجنا ونحن قاصرات .. هذه جريمة يشهد الله ، بنات ضحية بعض الأسر أو الصداقات المشبوهة لكلا الجنسين و ليس البنات و حدهن ، لا توجد متابعة على البنات من قبل الأهل وحتى من أزواجهن بالنسبة للمتزوجات).

و أوضحت مديرة المدرسة (من خلال محاضرات يومية أقدمها أنا و الأخوات الباحثات الإجتماعيات ، لمسنا تقدم لسيرة و سلوك بعض البنات هنا ، و روت لنا بعض النزيلات ؛ أن عوائلنا تجبرنا بشراء ما يحتاجوه بالبيت أو شراء الطعام من المطاعم .. و البنات لا يملكن أي مبلغ مالي..حتى بعض البنات هنا بالمعتقل لا يعرفن الحلال من الحرام). واصلت حديثها بالقول (أنا متأكدة ان الكثير من المحكومات و بعد قضاء المحكومية لا يلمسن أي رعاية من عوائلهن .. بعدها يستمرن بالخطأ هذا ، وهذا ما لمسنا من بعضهن بعد أنتهاء محكوميتها ترتكب خطأ ثاني و جديد ، و قبل فترة عادت لنا سجينة سابقة بأرتكابها سرقة و قبض عليها و أحيلت للمحاكم المختصة و صدر الحكم الثاني عليها و هي الآن تقبع بالمعتقل).

وأوضحت كاظم (واحدة من النزيلات تقول أمي ترسلني لشراء ما يحتاجوه للبيت من ( مسواك ) أو ملابس أو طعام .. ولا تعطي بنتها أي مبلغ و تقول لها (أنت دبري حالج )!

و سائل الخالدي المديرة عن وضع البنات بالدراسة كيف هو ؟ فأوضحت ( هناك بنات دخلن السجن أميات و الآن منهن بالدراسة الإبتدائية .. لدينا نظام التسريع للدراسة الإبتدائية تكون الدراسة ثلاثة مراحل و تصل النزيلة للسادس الإبتدائي ، منهن من وصلن للمتوسطة و منهن للإعدادية ).مضيفة(أما عن حالات الولادة بالسجن سألتوني أقول لكم : نعم هنا توجد حالات ولادة ، رغم الصعوبات التي نواجهها بإرسالهن للمستشفيات لغرض الولادة ، وخلال فترة شهر ونصف حدث هنا ثلاثة حالات للولادة).

جريمة قتل

وبينت لنا سجينة عمرها 19 عام (أنا أنجبت طفلي الثاني بالسجن .. كون الأول بنت و لدتها بالبيت و هي عند أمي! جريمتي قتل و السبب أهلي أرغموني على الزواج و انا بعمر 14 سنة ، قضيت من محكوميتي البالغة 13 سنة .. خمس سنوات ) .مضيفة (أنصح جميع الشابات بعدم القبول بالزواج و هن قاصرات ، لمواجهتهن مشاكل كبيرة مستقبلاً ، و الإبتعاد من صديقات السوء لأن غالبية المشاكل هن السبب ) .

و نزيلة أخرى روت لنا أنها (محكومة عشرة سنوات و قضيت خمسة منها ، والآن عمري 17 سنة تزوجت بعمر 14 سنة و جريمتي خطف ، أنا أحب الرسم و مطالعة الكتب ، و الذي حطمني شخص كنت أحبه و أخيراً أراد الإنتقام مني ، و هو كان سائق خط لدراستي وأحببته لكنه ظهر بعدم وفائه لي ، والحمد لله أكملت دراستي الإعدادية هنا بالسجن) .

ونزيلة أخرى قالت ( تزوجت و انا قاصره ودخلت السجن بعد أن تركت زوجي .. وبدأ مشوار أخي الذي أخذ يضايقني ، وحكمت 7 سنوات و قضيت خمس منها ، وهنا تعلمت الصبر والثقة بالنفس والإبتعاد عن الصداقات المشبوهة التي تحطم مستقبل الشابات) .

و أوضحت لنا : أنها بعمر الـ 15 وأنخرطت بصفوف الجماعات المسلحة (الأرهاب ) ، و الآن أقرأ تاريخ العراق الذي أنا أحبه و كذلك أطالع الجغرافية وعندي مجموعة من الكتب ، و عند خروجي من السجن أكمل الدراسة الجامعية حتى أحصل على وظيفة).

من جهته بين مدير عام دائرة أصلاح الأحداث كامل هاشم : هنا محاجر للسجناء نستخدمها لمن يرتكبون أخطاء بالسجن ( أعمال عنف ) انا صلاحيتي احجرهم اولاً 15 يوم و إذا لم يحسنوا سيرتهم أمددها لشهر يكون الحجر ، وهذا طبعاً للشباب لكن البنات لاتوجد بينهم مشاكل كبيرة .مضيفاً (هنا لانسمح بدخول أجهزة الهاتف الجوال .. و نمنع دخول الكتب و المطبوعات غير المسموح بها) .و أكد هاشم (لدينا مشكلة بالقاعات التي تستوعب لعشرة نزلاء .. لكننا نضع فيها 50 نزيلاً وهذه حالة صعبة علينا ، لكن هناك دعم من وزير العدل و من المنظمات الإنسانية التي تقدم لنا المساعدات و أيضاً الوزارة ، حيث لدينا بحدود 200 سرير زيادة عن عدد الأسرة في سجن الأحداث للإناث ، وسبب الزيادة بالمحكومات بقضايا الإرهاب و المخدرات و جرائم القتل و الجرائم المخلة بالشرف). وأشار الخالدي( تجولنا بصحبة المديرة بالورش مثل ورشة الخياطة التي تضم عدد من النزيلات الخياطات اللاتي تعلمن الخياطة بالسجن ، و ورشة الحرف اليدوية يمارسن فيها النزيلات هواياتهن ، كما هناك ورشة تعليم الحاسوب والمكتبة للمطالعة).من جهتها بينت رئيس أبحاث أقدم رقية نجم محمد : (هنا نتميز بالمحاضرات التي أقدمها انا والأخت المديرة و الأخوات الباحثات ، ولاقينا أستجابة كبيرة من النزيلات و أستيعاب كبير للمحاضرات التي نلقيها عليهن) .

واكدت محمد (هنا في مدرسة تأهيل الأحداث الإناث و ضعنا لونين للزي داخل السجن ، هو اللون الرصاصي يلبسنه البنات الموقوفات .. واللون الأزرق للبنات المحكومات ، والسجن أصلح العشرات من المحكومات وأصبح لهن درس كبير لاينسى) .

فريق برنامج ( كلام الناس) ضم:الإعداد والتقديم : علي الخالدي، مخرج و مدير تصوير : عمر الجابري،تصوير : أسامة المفرجي وعلي الطرفي، المتابعة الصحفية : سعدون الجابري، المونتاج : عمر مظفر وأدريس الكعبي.