كلاب وخنازير في السلطة – شامل حمد الله بردان

جديدة نسبيا في السلطة، مرفهة، وتقترب منك ان تقربت لها، لكنها لاتثق الا بنفسها، لذا لا تعاملك بود، لكن تخفي عدوانيتها خلف خبرة التدريب، ويقال ان بديلا يجري تمرينه ليحل محلها بعد ان ثبت جدارة في عمله.

فالخنازير لها حاسة شم تفوق الكلاب المخصصة لاكتشاف التي ان تي والمخدرات، ومع ذلك فالمخدرات تدخل بطريق بعيد عن شم الكلاب!

مثلها مثل الاغتيالات التي كانت تجري ايام منع التجوال، حيث تسير سيارات القتلة دون استيقاف فالهويات تحل المشكل ان وقع، لان كلمة واجب كلمة مرعبة ومعشوقة عند عقول هزيلة وكروش تضخمت من الاتاوات والرشا.

الكلاب التي تجرها حبال المروض للف حول السيارات اصبحت تشبه الخرفان، فهي والله اعلم دارت وشمت كل سيارات التاكسي والذين لا يمرون على الطريق العسكري، وهي عانت صيف البلاد الحراق وشتاءه الطيني، ولم تكتشف شيئا يذكر، فليس ثمة عقل عند ارهابي او مهرب ان يقدم نفسه فريسة للعوعو، حيث يسجل بذلك غباء يستحق ان يدخل به موسوعة گينيس.

نعول بأذنه تعالى على كشف المخدرات بعد ان يقنع احدهم احدهــــــم الاكبر لاستيراد خنازير، ولا اثم عليه، اقصد صاحب الفكرة والمشروع، فتخرج الكلاب من السلطة لتسلم الزمام للخنازير.