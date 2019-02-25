إليسا: أنا بخير ومحاطة بأفضل الناس

كفوري بإطلالة شبابية وعصرية في الجميرة

بيروت – الزمان

أطلّ مؤخر الفنان اللبناني وائل كفوري على جمهوره لإحياء حفل في الجميرة حيث وصل بالمركب الى الحفل، حيث تهافت عليه الصحافيون على الشاطىء لأخذ المقابلات منه بعد غيابه عن التصريحات الإعلامية مؤخراً وانشغاله بحفلاته. وقد فاجأ الكفوري جمهوره لحظة اعتلائه المسرح بلوك كاجوال لم يسبق أن اعتمده في إطلالاته في الحفلات حيث كان دائما يحافظ على الإطلالات الرسمية بالبذلة. لكنه اختار هذه المرة أن يكسر التقليد ويطلّ على جمهوره بلوك شبابي وعصري. يذكر أن الفنان وائل كفوري ما زال يتابع جولاته الغنائية في لبنان والعالم العربي والعالم في جدول أعمال مزدحم بالحفلات.

على صعيد آخر طمأنت الفنانة اللبنانية إليسا جميع محبيها ومتابعيها على مواقع التواصل الإجتماعي على صحتها وذلك بعد اجرائها مؤخراً لعملية جراحية في يدها في بلجيكا، واشارت الى انها بخير، وتكون سعيدة عندما تقرأ رسائل متابعيها، وكتبت إليسا التالي (صباح الخير للناس الجميلة. أنا بخير وأشتاق لكم جميعا. لكن قراءة رسائلكم تجعلني أشعر بتحسن كبير. أنا محاطة بأفضل الناس في العالم).