كشمير في كاليفورنيا تثير التعاون الإقتصادي والفرص التجارية

كشمير – رحيم الشمري

جمع مؤتمر كشمير 2023، الذي عقد في ميلبيتاس كاليفورنيا ، شخصيات بارزة ، لمناقشة واستكشاف التجارة الهامة ، والتنمية الاقتصادية ، وفرص التعاون لمنطقة جامو وكشمير الديناميكية . وتحدث عمدة كارمن مونتانا عن كشمير وتناول مهارة الصناعة في قوانين الاستيراد والتصدير والضرائب ، وأصحاب المصلحة الرئيسيين الآخرين لاستكشاف وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين المنطقتين ، والأهمية القصوى لتعزيز التجارة والتنمية الاقتصادية ، وأظهرت التزام مدينة ميلبيتاس الراسخ بدعم فريق كشمير كونكلاف ، وإقامة شراكات مثمرة مع الشركات في منطقة جامو وكشمير ، وأشادت بجهود المدينة الدؤوبة في جذب الأعمال ، بما في ذلك الخطط ذات الرؤية لمنطقة الابتكار ، المصممة خصيصًا لجذب الشركات . وركز نيراج بهاتيا ، محامٍ وخبير محاسبين قانونيين ، شارك برؤى لا تقدر بثمن خلال الاجتماع السري ، مستفيدًا من خبرته في التخطيط الضريبي الدولي والمحلي ، والشركات الناشئة ، والكيانات متعددة الجنسيات ، سلط الضوء على العديد من الحوافز التي قدمتها الحكومة الهندية لجذب الاستثمار في جامو وكشمير ، والسياسة المنقحة التي تسمح للهنود غير المقيمين ، والمواطنين في الخارج في الهند بشراء وامتلاك العقارات في المنطقة ، وتوافر الإعانات الرأسمالية وإعانات الفوائد للتنمية الصناعية ، مما يسهل الاستثمار الرأسمالي ودفع النمو المستدام .

كلمة مؤثرة

وألقى جيفان زوتشي الشخصية البارزة من أصل كشميري ورئيس اتحاد الجاليات الهندية الأمريكية ، كلمة مؤثرة معربًا عن التزامه الراسخ بتنمية المنطقة وإيمانه الراسخ بتعزيز التعددية وتمكين المرأة من خلال تقدم القوانين المحلية ، ودعا إلى تحويل السرد المحيط بجامو وكشمير ، وإعادة توجيه التركيز من مناقشات الإرهاب والاضطرابات نحو التنمية الشاملة ، والحاجة الملحة لخلق بيئة شاملة حيث يمكن لجميع المجتمعات أن تتعايش بانسجام كما فعلت في الماضي ، وعبر عن سعادته بمشاهدة خطوات كبيرة نحو تطبيق القوانين المحلية التقدمية ، وتمكين المرأة وتزويدها بمنصة للتعبير عن تطلعاتها ، وشدد على الإمكانات الهائلة لفرص الاستثمار في قطاعات مثل الزراعة والبستنة ، بينما أثنى على حكومة الولاية وحكومة الهند لجهودهما الدؤوبة في التغلب على التحديات ودفع عجلة النمو في المنطقة .

ودعا تاسور جليل رجل أعمال بارز من كشمير ورئيس حركة الوحدة والتنوع المعروفة ، إلى تحول في السرد المحيط بجامو وكشمير ، والحاجة الملحة للابتعاد عن ربط المنطقة بالاضطرابات السياسية فقط ، والتركيز بدلاً من ذلك على إمكاناتها الاقتصادية غير المستغلة ، استشرافا للمستقبل ، وكشف عن خطط لاستضافة مؤتمر في قلب سريناغار ، عاصمة جامو وكشمير ، تهدف المبادرة المرتقبة إلى توفير منصة للتفاعلات وجهاً لوجه بين رواد الأعمال من الولايات المتحدة الأمريكية وكشمير ، وتعزيز الاتصالات الهادفة واستكشاف الفرص التجارية المحتملة.

اوجه تعاون

وأعربت انا نكا ، عضو مجلس إدارة غرفة التجارة ، عن حماسها لاستكشاف أوجه التعاون المحتملة بين المنطقة التعليمية وجامو وكشمير ، حاصلة على درجة الدكتوراه في المالية ، وسلطت الضوء على القوة التحويلية للتعليم ، وقدرته على فتح الأبواب أمام فرص لا حدود لها ، وأهمية التبادل التعليمي والشراكات لتعزيز النمو والتفاهم المتبادل بين المنطقتين . ومثل اجتماع كشمير المنعقد في كاليفورنيا منصة محورية لتعزيز التجارة والنمو الاقتصادي والتعاون بين الولايات المتحدة وجامو وكشمير ، وتسخير قوة ريادة الأعمال والابتكار والتنمية الشاملة ، يهدف الحدث إلى إطلاق الإمكانات الهائلة للمنطقة وتعزيز الجودة الشاملة لحياة سكانها ، وترك الحضور شعورًا بالتفاؤل والالتزام المتجدد بتحقيق الإمكانات غير المستغلة في المنطقة ، يحمل المستقبل إمكانيات واعدة لرواد الأعمال والمستثمرين والأفراد الذين يسعون إلى المساهمة في النمو الاقتصادي والازدهار في جامو وكشمير .