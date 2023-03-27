كشف أسرار البحار من خلال تصنيف أنواع الأصداف

ميديلكيرك‭ (‬بلجيكا‭) (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬على‭ ‬ضفاف‭ ‬بحر‭ ‬الشمال،‭ ‬شارك‭ ‬مئات‭ ‬الأشخاص‭ ‬أخيراً‭ ‬في‭ ‬يوم‭ ‬مخصص‭ ‬لإحصاء‭ ‬الصدف،‭ ‬في‭ ‬مبادرة‭ ‬نُظمت‭ ‬على‭ ‬مساحة‭ ‬400‭ ‬كيلومتر‭ ‬من‭ ‬الشواطئ‭ ‬في‭ ‬فرنسا‭ ‬وبلجيكا‭ ‬وهولندا،‭ ‬بهدف‭ ‬قياس‭ ‬مستويات‭ ‬التنوع‭ ‬الحيوي‭ ‬البحري‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭.‬

وفي‭ ‬هذه‭ ‬النسخة‭ ‬السادسة‭ ‬من‭ ‬المبادرة،‭ ‬ترسم‭ ‬ناتاشا‭ ‬دائرة‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬الرمل‭ ‬مع‭ ‬أطفالها‭ ‬الذين‭ ‬يتسلحون‭ ‬بدلاء‭ ‬بلاستيكية‭ ‬لجمع‭ ‬الصدف‭ ‬الموجود‭ ‬وسط‭ ‬الدائرة‭ ‬التي‭ ‬رسموها‭ ‬قبل‭ ‬إحضارها‭ ‬إلى‭ ‬الشاطئ،‭ ‬حيث‭ ‬يتولى‭ ‬متطوعون‭ ‬فرزها‭ ‬بعناية‭ ‬ثم‭ ‬إجراء‭ ‬تعداد‭ ‬لها‭ ‬وتصنيفها‭ ‬بحسب‭ ‬النوع‭.‬

وتقول‭ ‬ناتاشا‭ ‬بيراليس‭ ‬البالغة‭ ‬40‭ ‬عاما‭ ‬والمشاركة‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬بهذه‭ ‬المبادرة‭ “‬علينا‭ ‬جمع‭ ‬كل‭ ‬الصدف‭ ‬غير‭ ‬المتكسر‭”. ‬وتضيف‭ “‬لقد‭ ‬وجدنا‭ ‬محاراً‭ ‬وأصدافاً‭ ‬ورخويات‭… ‬من‭ ‬ستة‭ ‬أجناس‭ ‬مختلفة‭ ‬على‭ ‬الأقل‭. ‬هذا‭ ‬النشاط‭ ‬ممتع‭ ‬رغم‭ ‬الأوضاع‭ ‬المناخية‭ ‬الحالية‭”.‬

ولم‭ ‬تثن‭ ‬الرياح‭ ‬العاتية‭ ‬المشاركين‭ ‬البالغ‭ ‬عددهم‭ ‬حوالى‭ ‬عشرة‭ ‬أشخاص‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬ميديلكيرك‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬بلجيكا‭. ‬ومن‭ ‬بين‭ ‬هؤلاء،‭ ‬أتت‭ ‬لورانس‭ ‬فيروليه‭ ‬البالغة‭ ‬41‭ ‬عاما‭ ‬مع‭ ‬أطفالها‭ ‬الثلاثة،‭ ‬وهي‭ ‬تقول‭ “‬لقد‭ ‬تعلمنا‭ ‬أموراً‭ ‬كثيرة‭. ‬في‭ ‬العام‭ ‬الماضي،‭ ‬شاركنا‭ ‬في‭ ‬يوم‭ ‬لتنظيف‭ ‬الشواطئ‭. ‬من‭ ‬المهم‭ ‬بأن‭ ‬يرى‭ ‬الأطفال‭ ‬تطور‭ ‬التنوع‭ ‬الحيوي‭ ‬والتوعية‭ ‬على‭ ‬الأحداث‭ ‬المناخية‭”. ‬وشارك‭ ‬حوالى‭ ‬ثمانمئة‭ ‬شخص‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬تعداد‭ ‬الصدف‭ ‬التي‭ ‬جرت‭ ‬بصورة‭ ‬متزامنة‭ ‬في‭ ‬بلجيكا‭ ‬وهولندا،‭ ‬وللمرة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬فرنسا‭.‬

‭ ‬أجناس‭ ‬غريبة‭ ‬

وفي‭ ‬المحصلة،‭ ‬أحصي‭ ‬إثر‭ ‬هذه‭ ‬الحملة‭ ‬38‭ ‬ألف‭ ‬صدفة،‭ ‬أي‭ ‬العدد‭ ‬نفسه‭ ‬تقريباً‭ ‬المسجل‭ ‬في‭ ‬2022‭.‬

وتشكل‭ ‬الأصداف‭ ‬مؤشراً‭ ‬جيداً‭ ‬لوضع‭ ‬التنوع‭ ‬الحيوي‭ ‬في‭ ‬بحر‭ ‬الشمال،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يوضح‭ ‬يان‭ ‬سيس‭ ‬من‭ ‬المعهد‭ ‬الفلمنكي‭ ‬للبحر،‭ ‬وهي‭ ‬الجهة‭ ‬المنظمة‭ ‬لهذا‭ ‬الحدث‭ ‬السنوي‭.‬

ويقول‭ ‬يان‭ ‬سيس‭ ‬إن‭ “‬15%‭ ‬من‭ ‬الأصداف‭ ‬التي‭ ‬عُثر‭ ‬عليها‭ ‬كانت‭ ‬تنتمي‭ ‬إلى‭ ‬أجناس‭ ‬غريبة‭”‬،‭ ‬تخضع‭ ‬لمراقبة‭ ‬خاصة‭ ‬من‭ ‬العلماء‭ ‬الذين‭ ‬يخشون‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬من‭ ‬الأنواع‭ ‬الغازية‭. ‬ويضيف‭ “‬رأينا‭ ‬على‭ ‬سبيل‭ ‬المثال‭ ‬أجناساً‭ ‬أميركية‭ ‬تظهر‭ ‬على‭ ‬سواحلنا‭”.‬

وعند‭ ‬شاطئ‭ ‬البحر،‭ ‬يعرض‭ ‬جوريس‭ ‬هوز‭ ‬البالغ‭ ‬75‭ ‬عاما‭ ‬على‭ ‬المشاركين‭ ‬مراقبة‭ ‬الرخويات‭ ‬مجهرياً‭ ‬وتعلّم‭ ‬التمييز‭ ‬بين‭ ‬خصائصها‭ ‬المختلفة‭.‬

عالم‭ ‬الأحياء‭ ‬المتقاعد‭ ‬هذا‭ ‬عضو‭ ‬في‭ ‬جمعية‭ ‬بلجيكية‭ ‬متخصصة‭ ‬في‭ ‬مراقبة‭ ‬علم‭ ‬الأحياء‭ ‬البحرية‭. ‬ويقول‭ “‬لقد‭ ‬لاحظنا‭ ‬أن‭ ‬أجساماً‭ ‬تعيش‭ ‬بصورة‭ ‬طبيعية‭ ‬في‭ ‬المياه‭ ‬الساخنة‭ ‬باتت‭ ‬تظهر‭ ‬بصورة‭ ‬متزايدة‭ ‬على‭ ‬السواحل‭”‬،‭ ‬ما‭ ‬يشكّل‭ ‬برأيه‭ “‬مؤشراً‭ ‬على‭ ‬التغير‭ ‬المناخي‭”. ‬وتعهد‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬مطلع‭ ‬آذار‭/‬مارس‭ ‬تخصيص‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬800‭ ‬مليون‭ ‬يورو‭ ‬لحماية‭ ‬المحيطات‭.‬

ويقول‭ ‬يان‭ ‬سيس‭ “‬ترغب‭ ‬أوروبا‭ ‬في‭ ‬تصحيح‭ ‬الوضع‭ ‬في‭ ‬محيطاتنا‭ ‬بحلول‭ ‬2030‭. ‬إذا‭ ‬ما‭ ‬أردنا‭ ‬بلوغ‭ ‬هذا‭ ‬الهدف،‭ ‬نحن‭ ‬في‭ ‬حاجة‭ ‬إلى‭ ‬أفراد‭ ‬العامة‭. ‬وهذا‭ ‬النوع‭ ‬من‭ ‬المبادرات‭ ‬يسمح‭ ‬بتوعية‭ ‬السكان‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الإشكاليات‭”.‬

وفي‭ ‬هذا‭ ‬العام،‭ ‬كانت‭ ‬قشور‭ ‬الأصداف‭ ‬المثقوبة‭ ‬في‭ ‬صلب‭ ‬اهتمامات‭ ‬العلماء‭ ‬الذين‭ ‬أرادوا‭ ‬تحديد‭ ‬عدد‭ ‬الحلزونيات‭ ‬التي‭ ‬تشكل‭ ‬تهديداً‭ ‬على‭ ‬الأصداف‭.‬