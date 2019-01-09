كشف‭ ‬العلاقة‭ ‬بين‭ ‬مرض‭ ‬السكري‭ ‬ونقص‭ ‬الوزن‭ ‬

لندن‭ – ‬الزمان

وردت‭ ‬مجلة‭ ‬“ديابيتس‭ ‬راتغيبر”‭ ‬أن‭ ‬نقص‭ ‬الوزن‭ ‬يهاجم‭ ‬مرضي‭ ‬السكري‭ ‬أيضاً،‭ ‬وليست‭ ‬زيادة‭ ‬الوزن‭ ‬فحسب‭.‬

وأوضحت‭ ‬المجلة‭ ‬المعنية‭ ‬بصحة‭ ‬مرضى‭ ‬السكري‭ ‬أن‭ ‬نقص‭ ‬الوزن‭ ‬ترجع‭ ‬إلى‭ ‬أسباب‭ ‬عدة،‭ ‬منها‭ ‬تراجع‭ ‬إفراز‭ ‬البنكرياس‭ ‬للأنسولين‭ ‬بشكل‭ ‬مستمر،‭ ‬وبالتالي‭ ‬تراجع‭ ‬قدرة‭ ‬الجسم‭ ‬على‭ ‬امتصاص‭ ‬العناصر‭ ‬الغذائية‭ ‬من‭ ‬الطعام‭. ‬ويمكن‭ ‬حل‭ ‬هذه‭ ‬المشكلة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬العلاج‭ ‬بالأنسولين‭. ‬ومن‭ ‬الأسباب‭ ‬الأخرى‭ ‬عدم‭ ‬تحمل‭ ‬أغذية‭ ‬معينة‭ ‬مثل‭ ‬اللاكتوز‭ ‬(سكر‭ ‬الحليب)‭ ‬أو‭ ‬الدهون‭. ‬ويمكن‭ ‬مواجهة‭ ‬ذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تعديل‭ ‬النظام‭ ‬الغذائي‭. ‬وبالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ذلك،‭ ‬قد‭ ‬يرجع‭ ‬نقص‭ ‬الوزن‭ ‬إلى‭ ‬سبب‭ ‬نفسي،‭ ‬حيث‭ ‬تتسبب‭ ‬الوحدة‭ ‬مثلاً،‭ ‬خاصة‭ ‬لدى‭ ‬كبار‭ ‬السن،‭ ‬في‭ ‬فقدان‭ ‬الشهية‭ ‬والرغبة‭ ‬في‭ ‬تناول‭ ‬الطعام‭. ‬ويمكن‭ ‬حل‭ ‬هذه‭ ‬المشكلة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تناول‭ ‬الطعام‭ ‬بصحبة‭ ‬آخرين‭. ‬وبشكل‭ ‬عام،‭ ‬أشارت‭ ‬“ديابيتس‭ ‬راتغيبر”‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬من‭ ‬المثالي‭ ‬أن‭ ‬يتراوح‭ ‬مؤشر‭ ‬كتلة‭ ‬الجسم‭ ‬(Body‭ ‬Mass‭ ‬Index)‭ ‬لدى‭ ‬مرضى‭ ‬السكري‭ ‬بين‭ ‬25‭ ‬و27،‭ ‬وذلك‭ ‬كي‭ ‬يتوفر‭ ‬للجسم‭ ‬مخزون‭ ‬طاقة‭ ‬يسمح‭ ‬له‭ ‬بالتصدي‭ ‬للأمراض‭ ‬الفيروسية‭.‬