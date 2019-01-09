كشف‭ ‬العلاقة‭ ‬بين‭ ‬مرض‭ ‬السكري‭ ‬ونقص‭ ‬الوزن‭ ‬

لندن – الزمان
وردت مجلة “ديابيتس راتغيبر” أن نقص الوزن يهاجم مرضي السكري أيضاً، وليست زيادة الوزن فحسب.
وأوضحت المجلة المعنية بصحة مرضى السكري أن نقص الوزن ترجع إلى أسباب عدة، منها تراجع إفراز البنكرياس للأنسولين بشكل مستمر، وبالتالي تراجع قدرة الجسم على امتصاص العناصر الغذائية من الطعام. ويمكن حل هذه المشكلة من خلال العلاج بالأنسولين. ومن الأسباب الأخرى عدم تحمل أغذية معينة مثل اللاكتوز (سكر الحليب) أو الدهون. ويمكن مواجهة ذلك من خلال تعديل النظام الغذائي. وبالإضافة إلى ذلك، قد يرجع نقص الوزن إلى سبب نفسي، حيث تتسبب الوحدة مثلاً، خاصة لدى كبار السن، في فقدان الشهية والرغبة في تناول الطعام. ويمكن حل هذه المشكلة من خلال تناول الطعام بصحبة آخرين. وبشكل عام، أشارت “ديابيتس راتغيبر” إلى أنه من المثالي أن يتراوح مؤشر كتلة الجسم (Body Mass Index) لدى مرضى السكري بين 25 و27، وذلك كي يتوفر للجسم مخزون طاقة يسمح له بالتصدي للأمراض الفيروسية.