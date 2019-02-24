كشف‭ ‬الصلة‭ ‬بين‭ ‬السمنة‭ ‬وسرطان‭ ‬القولون‭ ‬

لندن‭ ‬‭- ‬الزمان‭ ‬

كشف‭ ‬باحثون‭ ‬بريطانيون‭ ‬عن‭ ‬دلائل‭ ‬قوية‭ ‬على‭ ‬وجود‭ ‬صلة‭ ‬بين‭ ‬ازدياد‭ ‬الوزن‭ ‬وحدوث‭ ‬سرطان‭ ‬القولون‭ ‬والمستقيم‭. ‬وأكدوا‭ ‬خلال‭ ‬مشاركتهم‭ ‬في‭ ‬الأسبوع‭ ‬الأوروبي‭ ‬الثالث‭ ‬والعشرين‭ ‬لطب‭ ‬الجهاز‭ ‬الهضمي‭ ‬في‭ ‬برشلونة‭ ‬بإسبانيا،‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬أدلة‭ ‬قوية‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تحسين‭ ‬نمط‭ ‬الحياة‭ ‬والاهتمام‭ ‬بخيارات‭ ‬التغذية‭ ‬الصحية‭ ‬والنشاط‭ ‬البدني‭ ‬يمنع‭ ‬حدوث‭ ‬السمنة‭ ‬ويقلل‭ ‬من‭ ‬أخطار‭ ‬السرطان‭. ‬وقدم‭ ‬جون‭ ‬ماذرز‭ ‬البروفيسور‭ ‬في‭ ‬التغذية‭ ‬البشرية‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬نيوكاسل‭ ‬البريطانية‭ ‬بيانات‭ ‬أشارت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬ازدياد‭ ‬مؤشر‭ ‬كتلة‭ ‬جسم‭ ‬الإنسان‭ ‬بخمس‭ ‬نقاط‭ ‬يزيد‭ ‬من‭ ‬نسبة‭ ‬احتمال‭ ‬الإصابة‭ ‬بهذا‭ ‬السرطان‭ ‬بنسبة‭ ‬18%‭. ‬ويعبر‭ ‬مؤشر‭ ‬كتلة‭ ‬الجسم‭ ‬عن‭ ‬درجة‭ ‬ضعف‭ ‬الإنسان‭ ‬أو‭ ‬رشاقته‭ ‬أو‭ ‬بدانته‭ ‬وسمنته‭. ‬وهو‭ ‬حاصل‭ ‬قسمة‭ ‬الوزن‭ ‬بالكيلوغرام‭ ‬على‭ ‬مربع‭ ‬الطول‭ ‬بالمتر‭. ‬وإذا‭ ‬زاد‭ ‬رقم‭ ‬المؤشر‭ ‬على‭ ‬الرقم‭ ‬25‭ ‬فإن‭ ‬الشخص‭ ‬يعد‭ ‬بديناً‭. ‬

وأضاف‭ ‬ماذرز:‭ ‬«ولدى‭ ‬الرجال‭ ‬أيضاً‭ ‬يظهر‭ ‬أن‭ ‬زيادة‭ ‬طول‭ ‬محيط‭ ‬الخصر‭ ‬في‭ ‬أواسط‭ ‬العمر‭ ‬يرتبط‭ ‬أيضاً‭ ‬بزيادة‭ ‬سرطان‭ ‬الأمعاء»،‭ ‬وقال‭ ‬إن‭ ‬خطر‭ ‬الإصابة‭ ‬بسرطان‭ ‬القولون‭ ‬والمستقيم‭ ‬يزداد‭ ‬بنسبة‭ ‬60‭ ‬في‭ ‬المائة‭ ‬عند‭ ‬زيادة‭ ‬طول‭ ‬محيط‭ ‬الخصر‭ ‬10‭ ‬سنتمترات‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬10‭ ‬سنوات‭. ‬وعزا‭ ‬ذلك‭ ‬إلى‭ ‬ازدياد‭ ‬ظهور‭ ‬الالتهابات‭ ‬لدى‭ ‬الأشخاص‭ ‬البدينين‭ ‬والسمينين‭. ‬وبشكل‭ ‬عام‭ ‬كلما‭ ‬كان‭ ‬النظام‭ ‬الغذائي‭ ‬غير‭ ‬صحي‭ ‬كلما‭ ‬زادت‭ ‬التهابات‭ ‬الجسم،‭ ‬وزاد‭ ‬الخطر‭ ‬على‭ ‬القلب‭. ‬لتتفادى‭ ‬ارتفاع‭ ‬الكولسترول‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬ابتعد‭ ‬عن‭ ‬الأطعمة‭ ‬الغنية‭ ‬به،‭ ‬وأهمها:

*‭ ‬الطعام‭ ‬المقلي‭ ‬في‭ ‬زيت‭ ‬عالي‭ ‬الحرارة‭ ‬يزيد‭ ‬التهابات‭ ‬الجسم،‭ ‬ويحتوي‭ ‬على‭ ‬دهون‭ ‬متحولة‭ ‬نتيجة‭ ‬الحرارة‭ ‬المرتفعة؛‭ ‬تتسبب‭ ‬في‭ ‬تراكم‭ ‬الكولسترول‭ ‬والدهون‭ ‬على‭ ‬جدران‭ ‬الشرايين‭.‬

*‭ ‬اللحوم‭ ‬المصنّعة‭ ‬غنية‭ ‬بالدهون‭ ‬والكولسترول‭ ‬الضار،‭ ‬وخاصة‭ ‬اللحوم‭ ‬الحمراء‭ ‬كاللانشون‭ ‬والسجق‭ ‬والسلامي‭ ‬والبرغر‭.‬

*‭ ‬مشروبات‭ ‬الصودا‭ ‬عامل‭ ‬من‭ ‬عوامل‭ ‬ارتفاع‭ ‬الكولسترول‭ ‬بالدم،‭ ‬وبشكل‭ ‬عام‭ ‬كل‭ ‬الأطعمة‭ ‬والمشروبات‭ ‬الغنية‭ ‬بالسكر‭ ‬تتسبب‭ ‬في‭ ‬زيادة‭ ‬الدهون‭ ‬الثلاثية‭ ‬والكولسترول‭ ‬الضار‭ ‬بالجسم‭.‬

*‭ ‬الخبز‭ ‬والأرز‭ ‬الأبيض‭ ‬لا‭ ‬يحتويان‭ ‬على‭ ‬ألياف،‭ ‬والتي‭ ‬تقوم‭ ‬بإخراج‭ ‬الكولسترول‭ ‬من‭ ‬الأمعاء‭ ‬قبل‭ ‬وصوله‭ ‬إلى‭ ‬الدم‭. ‬تناول‭ ‬الخبز‭ ‬الأسمر‭ ‬والأرز‭ ‬البني‭ ‬والخضروات‭ ‬والبقوليات‭ ‬مع‭ ‬اللحوم‭ ‬والمنتجات‭ ‬الحيوانية‭ ‬التي‭ ‬تحتوي‭ ‬على‭ ‬كولسترول‭.‬