كشف‭ ‬الصلة‭ ‬بين‭ ‬السمنة‭ ‬وسرطان‭ ‬القولون‭ ‬

لندن - الزمان
كشف باحثون بريطانيون عن دلائل قوية على وجود صلة بين ازدياد الوزن وحدوث سرطان القولون والمستقيم. وأكدوا خلال مشاركتهم في الأسبوع الأوروبي الثالث والعشرين لطب الجهاز الهضمي في برشلونة بإسبانيا، أن هناك أدلة قوية على أن تحسين نمط الحياة والاهتمام بخيارات التغذية الصحية والنشاط البدني يمنع حدوث السمنة ويقلل من أخطار السرطان. وقدم جون ماذرز البروفيسور في التغذية البشرية في جامعة نيوكاسل البريطانية بيانات أشارت إلى أن ازدياد مؤشر كتلة جسم الإنسان بخمس نقاط يزيد من نسبة احتمال الإصابة بهذا السرطان بنسبة 18%. ويعبر مؤشر كتلة الجسم عن درجة ضعف الإنسان أو رشاقته أو بدانته وسمنته. وهو حاصل قسمة الوزن بالكيلوغرام على مربع الطول بالمتر. وإذا زاد رقم المؤشر على الرقم 25 فإن الشخص يعد بديناً.
وأضاف ماذرز: «ولدى الرجال أيضاً يظهر أن زيادة طول محيط الخصر في أواسط العمر يرتبط أيضاً بزيادة سرطان الأمعاء»، وقال إن خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم يزداد بنسبة 60 في المائة عند زيادة طول محيط الخصر 10 سنتمترات على مدى 10 سنوات. وعزا ذلك إلى ازدياد ظهور الالتهابات لدى الأشخاص البدينين والسمينين. وبشكل عام كلما كان النظام الغذائي غير صحي كلما زادت التهابات الجسم، وزاد الخطر على القلب. لتتفادى ارتفاع الكولسترول بشكل كبير ابتعد عن الأطعمة الغنية به، وأهمها:
* الطعام المقلي في زيت عالي الحرارة يزيد التهابات الجسم، ويحتوي على دهون متحولة نتيجة الحرارة المرتفعة؛ تتسبب في تراكم الكولسترول والدهون على جدران الشرايين.
* اللحوم المصنّعة غنية بالدهون والكولسترول الضار، وخاصة اللحوم الحمراء كاللانشون والسجق والسلامي والبرغر.
* مشروبات الصودا عامل من عوامل ارتفاع الكولسترول بالدم، وبشكل عام كل الأطعمة والمشروبات الغنية بالسكر تتسبب في زيادة الدهون الثلاثية والكولسترول الضار بالجسم.
* الخبز والأرز الأبيض لا يحتويان على ألياف، والتي تقوم بإخراج الكولسترول من الأمعاء قبل وصوله إلى الدم. تناول الخبز الأسمر والأرز البني والخضروات والبقوليات مع اللحوم والمنتجات الحيوانية التي تحتوي على كولسترول.