كشخة يكملها الحذاء – عامر محسن الغريري

الأحذية عالم جميل يقع في حبها الكثير من هواة الكشخة من اول نظرة يحفل عالمها بمواقف طريفة مفرحة ومحزنة احيانا.. فهي من مكملات الاناقة للرجل والمرأة مكانها ارصفت الشوارع والمحلات الأنيقة التي تزدحم بماركات عالمية من الاحذية..

شارع الرشيد اقدم شوارع العاصمة بغداد تتوزع على جانبيه الكثير من محلات بيع الاحذية ورغم الاسعار الباهظة الا ان من يبحث عن الجودة والجمال يرتاد هذا الشارع اسعارها تصل الى 30,000 واحيانا 40,000 وتتجاوز ذلك كثيرا وذلك للمناشئ العالمية لهذه البضاعة.. بعض الاحذية دخلت التاريخ فهذا حذاء رئيس بيرو الذي يحرص على مسحه بنفسه وهذا حذاء احد رجالات روسيا يهز به منبر الامم المتحدة وهذا حذاء منتظر الزيدي الذي انحنى له الرئيس الامريكي الاسبق بوش وهذا حذاء عادل امام في مسرحية شاهد ما شاف حاجة وهذا حذاء ابو قاسم الطنبوري.. تحت بناية الرصافة تنتشر احذية البيع بالجملة في مختلف الاشكال والالوان والمسميات يجمعها قاسم مشترك ارتفاع ثمنها ومنع تصويرها ..

على عهد الجامعة كان استاذنا كامل الاناقة غني المعلومات يتحدث دائما عن سفراته الى فرنسا وجلبه لانواع كثيرة من الاحذية واثناء حديثه الذي لا ينقطع قهقهه احد الطلبه بصوت عال مما اضطره لطرده وسط ضحك الطلبة المكتوم ..

المرأة الجزء المكمل للرجل اكثر استهلاكا للاحذية فهناك حذاء للوظيفة وثاني للحمل وثالث للتسوق ورابع لا ادري لمن ..ما زلت اذكر كيف طلبت طالبة اعدادية من والدها شراء حذاء وعندما اقتناه من السوق فرحت الطالبة كثيرا وحين عادت الى البيت رجعت والدموع تملأ عينيها لانفصال القاعدة عن الحذاء يقول والدها حزنت يومها ولم تتناول الغداء ..ما زلت اذكر ذلك الفلاح الذي فاجئني يوما بعدد الاحذية التي رفعها بواسطة اعواد القصب وهدفه من ذلك طرد العيون من الزرع خوفا من الاصابة بالحسد وقتها ضحكت كثيرا ولا اعرف مصدر هذه الاحذية من اين جاء بها؟..

ومن المواقف الطريفة في عالم الاحذية تعطل سيارات الزفة لوقت غير قصير لان العريس احضر جميع مستلزمات الشياكة من بنطال وربطة عنق وعطور وجوارب لكنه نسي الحذاء وعندما حان موعد الزفة طلب الوالد من ولده ارتداء الملابس وسط القلق واجواء المناسبة خرج العريس يبحث عن حذاء ولا يوجد ما يناسب قياسة سوى قدم جاره الفقير الذي فاجئه بطلب حذاءه فما كان من الجار الا حمل اليه حذاء احمر جميل اعاد الفرحة لقلبه ومن ذلك اليوم اطلق الجار الفقير على ذالك الحذاء اسم حذاء الزفة.