كريم منصور: لا أحد سواي خسر الكاطع

جل خوفي نشأة جيل يظن ضجيج الأغنية هو الصحيح

البصرة – جبار النجدي

لعل صوت كريم منصور هو من بين اعظم الاصوات تأثيراً في نفوسنا و ذلك يرجع لمآثره الفنية المتفردة والشجية التي جعلته اهلا لذلك باعتباره صوتا تام الاداء في نبراته الساحرة التي نهلت من التراث الغنائي العراقي الاصيل لتشق طريقها عبر الاداء الرفيع الناجم عن موهبة قوامها الشجن الذي يلامس اشد غرائزنا عمقا.

سألناه :

{ هل اقامتك الطويلة في الخارج لأجل العمل في التدريس قد أثرت على انتاجك الفني وهل شعرت بالندم عليها ؟

ــ اكيد شعرت بالندم بل اني اكتشفت بأني كنت غارقاً بالخذلان إذ تسبب اخلاصي بعملي التربوي بحدوث فجوة بيني وبين الجمهور وكنت اظن ان هذه الوظيفة ستفتح لي نافذة على اوربا ولكن عدت والحمد لله ولا زال في العمر بقية

{ اين انت وسط هذا الضجيج من الاغاني الهابطة ؟

ــ لا يأتيني بعض من هذا الضجيج ألا ليزعجني حينما اسمعه صدفة .. وهو موضوع بالحقيقة لا يعنيني وجل خوفي هو ان ينشأ جيل يظنه هو الصحيح .

{ كيف يتم اختيار اغنياتك والبوماتك الغنائية ؟

ــ في آخر البوم لي مثلا وهو (سألت الناس)قمت بتنفيذ بعض الاشياء المكملة اضطرتني لتأخير اصداره اضافة الى اني كنت أبحث عن ظرف نجد فيه من يحمينا من فوضى النشر وخاصة على وسائل التواصل الاجتماعي (فيس بوك او يوتيوب) والتي تعمل على مصادرة حقوقنا وتجعلنا من دون حقوق .. نأمل ان نجد قانوناً يحمينا في المستقبل .

والألبوم يحتوي على سبع أغاني وثلاث موالات شارك في كتابتها سعدون قاسم و كاظم اسماعيل الكاطع وانا كتبت اغنية الام ولحنتها ايضاً اما التلحين فكان لكاظم فندي في ثلاث اغاني و كوكب حمزة في اغنية واحدة هي جنة هلي وانا في اغنيتين .

{ هل سجلت اغاني في يوم ما ولم تعجبك؟

ــ ندمت على بعض الاغاني لا لرداءتها بل لاني نفذتها بسرعة ولكل اغنية ظروفها .

{ من هم الملحنون والشعراء الذين قدموك بطريقة مميزة للجمهور ؟

ــ طبعا التقديم دائما يكون من حصة او تكليف الملحن الاول … لذا سيكون اجابة هذا السؤال خاص او مرتبط بالملحن كاظم فندي وشكري ما زال قائماً للراحل طالب القرغولي حين استقبلني في الاذاعة بأهتمام بالغ وتقديري لحرص كوكب حمزة على ماقدمه لي وأقدم بالغ احترامي للملحنين الاخرين مثل علي خصاف وابراهيم السيد كما اخص بالذكر الشاعر جبار النجدي الذي قدم لي عدة اغاني ابرزها اغنية (وهبت القلب لك ) وهي باللغة الفصحى واغنية (من حبيتك) و ( جاي من تالي وكت) وهن من الحان كاظم فندي .

{ ما تأثير غياب كاظم اسماعيل الكاطع عليك ؟

ــ اكاد اجزم اني تحملت معاناة هذا الفقدان ولا احد سواي خسر الكاطع فهو شاعر غريب الاطوار ويكتب القصيدة بشكل مختلف واني ارى انه ينــحت الكلمات نحتاً او انه يكتب بلا وعي حتى بعد اكمال القصيدة .

{ هل لديك مشاريع تسجيل اعمال جديدة؟

ــ هناك اغاني مؤجلة للشعراء الاعزاء مهدي السوداني وداود الغنام وجبار صدام اتمنى ان يعيــنني الظرف على تسجيلها بأسرع وقت … ناهيك عن اكثر من اغنية للـــــشاعر فالح حسون الدراجي .

{ هل لديك تفكير بالسفر مجدداً ؟

ــ ابداً فقد عدت وكرمت من قبل منظمة البصرة للثقافة وانا استقر الان في محل سكناي في ميسان وعملت في المدة الاخيرة على استكمال تسجيل بعض الاغاني بسرعة وفي استوديو ( حكمت) واذا كان من سفر جديد فهو للعمل الفني فقط ولوقت قصير .

{ وما هو جديدك ؟

– لدي تفاهمات مع الملحن المغترب نامق اديب على اعمال جديدة ولقد التقيت به اثناء زيارته للعراق مؤخرا وهناك اعمال مع الملحن كاظم فندي وهي في طور اعدادها للتنفيذ قريبا .