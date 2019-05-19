كروز وبانديراس يحضران العرض الأول لفيلم ألمودوبار

مرشحة لجائزة كان تطالب بمزيد من الممثّلين السود

{ كان – وكالات – تألقت الممثلة بينيلوبي كروز والممثل أنطونيو بانديراس، اللذان سبق لهما العمل معا في أفلام للمخرج الإسباني بيدرو ألمودوبار، على السجادة الحمراء في مهرجان كان السينمائي الجمعة الماضية حيث يحضران أحدث أفلام المخرج الإسباني والذي ينافس في المسابقة الرسمية.وارتدت كروز فستانا مزركشا باللونين الأبيض والأزرق في العرض العالمي الأول لفيلم الألم والمجد (بين أند جلوري) إلى جانب بانديراس وألمودوبار الذي ارتدى سترة سوداء ونظارات شمسية.ويجسد بانديراس في الفيلم، وهو سيرة ذاتية، دور مخرج معذب يتأمل طفولته وعلاقاته الرومانسية ومسيرته المهنية بينما تلعب كروز دور أمه في شبابه.

وقال ألمودوبار لتلفزيون كانال أثناء توجهه إلى عرض الفيلم (سكبت الكثير من نفسي في هذا الفيلم. لكن بمجرد أن تبدأ الكتابة، فلابد أن يستحوذ عليك الخيال). وسبق أن ترأس ألمودوبار لجنة التحكيم خلال دورة المهرجان عام 2017.وعرض الفيلم، الذي لاقى استحسان النقاد، بالفعل في إسبانيا. وساهمت أفلام ألمودوبار في إطلاق كروز وبانديراس نحو النجومية بينما فاز المخرج بجائزتي أوسكار لأفضل فيلم أجنبي عن فيلمه كل شيء عن أمي (أول أباوت ماي ماذر) في عام 2000 ولأفضل سيناريو أصلي عن فيلم تحدث معها (توك تو هير) في 2003 لكنه لم يفز قط بالسعفة الذهبية في كان.

الى ذلك قالت المخرجة ماتي ديوب أول امرأة من أصل أفريقي تنافس على الفوز بأعلى جائزة في مهرجان كان السينمائي بفيلم مثير للمشاعر عن المهاجرين(إن وصولها إلى هذه المرحلة جعلها تشعر بالحزن ولكنه أظهر كم الجهد الذي يتعين بذله من اجل تحقيق المساواة في صناعة السينما). ويعد فيلم (أتلانتيكس) أول فيلم طويل لديوب وهو يتناول تبعات رحلات المهاجرين على أسرهم الذين يتركونها ويسافرون. وقالت ديوب(إن الرغبة في رؤية تجسيد حياة السود على الشاشة كان الدافع وراء الفيلم).وقالت في مؤتمر صحفي (لقد كانت ضرورة وضرورة ملحة جدا.لم يكن المحرك الوحيد للفيلم لأنه ليس محركا كافيا لكتابة قصة ولكن في نهاية السيناريو كنت مثلما أنا الآن أريد أن أرى هؤلاء الممثلين السود.. وأناس كثيرون يحتاجون ذلك). وسلكت المخرجة الفرنسية السنغالية طريقا غير معتاد للوصول إلى كان حيث عملت مع مجموعة من الممثلين الذين يظهرون لأول مرة وتم التعرف على بعضهم في شوارع دكار.وأضافت ديوب (أنها تأثرت لدى رؤيتها أفلام نجومها من السود من بينها فيلم اخرج (جيت أوت) للمخرج جوردان بيل).واعتمد فيلم (أتلانتيكس) على فيلم وثائقي قصير لديوب في عام 2009 عن سنغالي لقي حتفه أثناء عبوره البحر إلى إسبانيا. وحول (أتلانتيكس) التركيز إلى النساء اللائي يتم تركهن بعد اختفاء مجموعة من الرجال خلال رحلتهم للهجرة.

وتم اختيار ديوب وثلاث مخرجات أخريات وهن جيسيكا هسنر وسيلين سياما وجوستين ترييت كمنافسات في المسابقة الرئيسية في كان هذا العام من بين 21 اسما.وقالت ديوب (إنه كان أمرا مذهلا أن تكون أول امرأة سوداء تفوز بهذا الترشيح).وأضافت (كي أكون صادقة فأول شيء شعرت به كان بعض الحزن فهذا يحدث الآن فقط اليوم في 2019 . إنه متأخر جدا إنه أمر لا يمكن تصوره أنه ما زال يمثل حدثا اليوم.إنه أمر يعيد دائما إلى الأذهان أنه مازالت هناك حاجة للقيام بقدر كبير من العمل). وتستمر الدورة الحالية من مهـــرجان كان حتى 25 مايو أيار.