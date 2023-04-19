صلاح الدين تنتظر قراراً حكومياً بشأن إعمار جسر الزركة

كركوك تنفذ 796 مشروعاً خدمياً وتباشر بتأهيل ممّر داقوق

كركوك – الزمان

اكد محافظ كركوك راكان الجبوري، تنفيذ اكثر من 300 مشروع في المدينة، واشار الى اهميتها في تحسين الجانب الخدمي للمواطنين. وقال في تصريح تابعته (الزمان) امس ان (المحافظة بدأت بتنفيذ المشاريع وضمان مستحقاتها المالية بالتعاون مع وزارة التخطيط)، لافتاً الى (حرص الوزارة على دعم كركوك وإحداث نهضة عمرانية وخدمية تشمل جميع الاقضية والنواحي في مركزها)، واضاف ان (الحكومة المحلية تسعى الى استكمال جميع المشاريع الخدمية).

انجاز نسبي

وكانت المحافظة قد افصحت عن تنفيذ 596 مشروعاً منذ تطبيق خطة فرض القانون العام 2017. وقال الجبوري ان (مشاريع التنمية شملت 701 مشروع، انجزت المحافظة 519 مشروعاً منها)، واشار الى ان (مشاريع البترودولار بلغت 81 مشروعاً انجزت منها 77 مشروعاً)، مضيفاً ان (مشاريع الأمن الغذائي بلغت 247 مشروعاً تم تنفيذ 180 مشروعاً منها وسيُنفذ المتبقى منها خلال المدة المقبلة). وباشرت دائرة طرق وجسور في وزارة الاعمار والاسكان والبلديات العامة، بإعادة تأهيل جسر داقوق، داعية قيادة عمليات كركوك الى منع اصحاب معامل غسل الحصى من العمل قرب الجسر. وذكر مدير الدائرة، ظاهر خليل محمد، في تصريح امس ان (شركة حمورابي التابعة الى الوزارة باشرت بإعادة اعمار جسر داقوق القديم الذي الاكبر في العراق)، ولفت الى ان (المرحلة الاولى من العمل تتضمن رفع التعارضات وتهديم الاجزاء المتضررة من الجسر، وإعادة صب الركائز الاساسية، واتخاذ الاجراءات القانونية بحق ذوي معامل غسل الحصى والحفريات القريبة منه).بدورها ،اوضحت مديرية ماء كركوك، نسب الانجاز في مشروع ماء تازة في المحافظة. وقال مدير الدائرة وليد جاسب كريدي في تصريح تابعته (الزمان) ان (تازة المركزي يعد من المشاريع الستراتيجية المهمة في كركوك التي تنفذها وزارة الاعمار والاسكان والبلديات العامة)، مبيناً ان (المشروع يغذي مركز ناحية تازة والقرى التابعة لها ،حيث تتفرع منه اربعة خطوط ناقلة، الاول يغذي مركز ناحية تازة والثاني قصبة بشير والثالث قرى تل الجود، والرابع يغذي قرى القادسية)، واشار الى ان (الشركة الايرانية المنفذة للمشروع وصلت الى نسبة انجاز 41 بالمئة منذ عام 2012 بضمن الخطة الاستثمارية للوزارة)، ولفت الى انه (توقف عام 2014 بسبب احداث داعش ثم استأنفت الشركة العمل في عام 2019 بعد استحصال الموافقة من مجلس الوزراء ،والمباشرة بعد توقيع عقد ملحق بالمشروع خلال شهر نيسان من العام الماضي)، مبينا ان (الاعمال تتضمن بناية الضخ واعمال احواض السحب الارضي والماء الخام واستكمال بناية الطاقة بنسبة 75 بالمئة)، ومنحت هيئة استثمار كركوك، مشروعين لبناء مجمّع سكني ومستشفى اهلي في المدينة. وقال مدير الهيئة دلير زيدان في تصريح ان (الهيئة منحت مشروعين الاول بناء مجمع سكني بكلفة تتجاوز 62 مليون دولار على مساحة ارض 114 دونماً، والثاني انشاء مستشفى اهلي عام سعة 100 سرير لدعم القطاع الصحي بكلفة تتجاوز 35 مليون ديناراً). وباشرت بلدية الحويجة بالمحافظة ،إعادة تأهيل احد الطرق الرئيسة في القضاء بتمويل صندوق إعمار المناطق المتضررة.

تأهيل شارع

وذكر مدير البلدية احمد شهاب في تصريح امس ان (البلدية باشرت بتأهيل شارع مدخل القضاء بأتجاه العزيزية لتسهيل حركة المركبات وتقليل الزخم المروري)، مبيناً ان (المشاريع التي نفذها صندوق الاعمار شاركت في استعادة الحياة الطبيعية الى القضاء واسهمت بعودة النازحين الى مناطقهم، تزامناً مع تحقق الامن وحملة إعمار واسعة لم تشمل المباني الحكومية و الطرق والاحياء السكنية). من جانبه، اكد مدير المشروع دلشاد صالح رضا في تصريح ان (العمل يتضمن إكساء الشارع الرئيس والارصفة مع مد انابيب شبكة مجاري بأقطار مختلفة، وإنشاء جسر جديد بطول 20 متر وعرض عشرة امتار وتأهيل قنطرة بطول 15 متراً).

على صعيد متصل، كشفت مديرية طرق وجسور صلاح الدين، عن سبب تأخر إعمار جسر الزركة، مبينة ان كلفته الاجمالية تجاوزت 60 مليار دينار. وقال مدير الطرق والجسور بصلاح الدين، محمد يونس، في تصريح تابعته (الزمان) امس ان (المشروع لم يُنفذ بسبب الحاجة الى المبالغ المالية بعد تزايد الكلف)، منوهاً الى ان (كلفة إعمار الجسر تتجاوز 60 مليار دينار، وفق متطلبات الموارد المائية).

وتابع ان (المشروع تم عرضه امام رئيس الوزراء خلال زيارته لمحافظة صلاح الدين من اجل الحصول على الدعم الحكومي وتسهيل انجازه).