التربية تدشّن مدارس جديدة في ثلاث محافظات

كركوك تصادق على دفعة المشمولين بتعويضات ضحايا الإرهاب

كركوك – الزمان

صادق محافظ كركوك راكان سعيد الجبوري، على دفعة جديدة من المشمولين بتعويضات ضحايا الارهاب . وقال الجبوري في تصريح امس إن (اللجنة المركزية صادقت على دفعة جديدة من المشمولين بتعويض ضحايا الارهاب والعمليات العسكرية)، واشار الى ان (الدفعة تضم 100 متضرر بعد ان خصصت وزارة المالية المبالغ النقدية لأغراض الصرف)، داعيا المشمولين ضمن القوائم التي تم الإعلان عنها الى (مراجعة ديوان المحافظة ،لغرض تدقيق المعاملات واتمام آليات صرف الصكوك). الى ذلك ،افتتح وزير التربية ابراهيم نامس الجبوري، ثلاث مدارس متعددة الصفوف في محافظة كركوك.

مدارس جديدة

وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (الجبوري افتتح ثلاث مدارس بصفوف مختلفة خلال زيارته للمحافظة)، لافتاً الى ان (كركوك تحتاج الى 200 مدرسة جديدة بالتزامن مع انهاء ملف الدوام الثلاثي نهاية العام الجاري)، واكد ان (وزير التربية زار المحافظة امس للإطلاع على الواقع التربوي وبحث ملف المدارس ودعم قطاع التربية وطلبة كركوك). من جانب اخر انجزت كركوك تحويل مسار الكابل الضوئي عبر جسر داقوق. وبحسب البيان فإن (الفرق الهندسية والفنية في كركوك، حوَّلت مسار الكابل بالتنسيق مع إدارة المشاريع في المحافظة، حيث استبدلت 500 متر اثناء تغييرالمسار من اجل ضمان جودة واستمرارية خدمة الاتصال).

على صعيد متصل، اكدت الامانة العامة لمجلس الوزراء، ان نسب الإنجاز بمشروع المدارس النموذجية ينسجم مع التوقيت المحدد، مشيراً الى ان المرحلة الثانية من المشروع تتضمن إنجاز 3 الاف مدرسة.

وقال المتحدث بأسم الامانة، حيدر مجيد، في تصريح تابعته (الزمان) ان (الامانة العامة تسلمت ملف الأبنية المدرسية المتلكئ رقم 1 للعام الماضي)، مبيناً ان (الملف يحتوي على 11 مشكلة قانونية تم حلها بالتعاون بين الجهات ذات العلاقة ورئاسة الوزراء)، واوضح ان (الامانة تسلمت حتى الآن نحو 205 مدرسة احالتها الى وزارة التربية اتي سلمتها لدوائر التربية في بغداد والمحافظات، الى جانب افتتاح رئيس مجلس الوزراء 105 مدارس ضمن مشاريع تنمية الأقاليم بمحافظتي بغداد والبصرة)، ولفت الى ان (اتفاقية الإطار بين العراق والصين تضمنت بناء مدارس متميزة)، مؤكداً ان (المرحلة الاولى اختصت بإنشاء الف مدرسة نموذجية، في جميع المحافظات)، واضاف مجيد ان (الفرق الميدانية التابعة إلى دائرة المشاريع الوطنية والابنية المدرسية في الامانة العامة اجرت زيارات ميدانية لمواقع العمل)، مشيراً الى ان (هنالك تلكؤات تعيق العمل ماادى الى تفاوت نسب الانجاز بين موقع واخر)، واردف بالقول (وصول بعض المشاريع الى مراحل الانتهاء من الهياكل الخارجية وصب السقوف للطبقتين الاولى والثانية، متوقعاً انهاء الف مدرسة في جميع المحافظات بحسب التوقيت المحدد في العقد)، وتابع ان (مشاريع المدارس المتلكئة والنموذجية لقيا اهتماماً من قبل رئيس الوزراء محمد السوداني، لاهميتهما في معالجة ازمة النقص الحاصلة في الابنية المدرسية بعموم العراق ودعم البنى التحتية للقطاع التربوي)، منوهاً الى ان (المرحلة الثانية من مشروع الابنية المدرسية النموذجية تتضمن إنجاز 3 آلاف مدرسة موزعة بين جميع المحافظات، بالتعاون مع دائرة المشاريع الوطنية والابنية المدرسية).

انجاز مشاريع

وفي النجف، إفتتح المحافظ ماجد الوائلي امس مدرسة ابتدائية في منطقة ابو غرب في المحافظة. وذكر الوائلي خلال الافتتاح تابعته (الزمان) ان (المحافظة تحتفي بإنجازها عدد من المدارس بضمنها هذه المدرسة التي ستوفر 12 صفاً اضافياً في اطراف ناحية العباسية غرب مدينة الكوفة)، وحضر الاحتفال مدير عام التربية والناحية و مستشار المحافظ لشؤون التربية و عدد من وجهاء المحافظة)، واضاف ان (انجاز المشاريع المطلوبة خصوصاً الخدمية تعد رداً على كل المحاولات التي تعرقل مسيرة الاعمار في النجف).

من جانبة اكد مدير عام التربية مردان البديري ان (المدرسة هي احد مشاريع تنمية الاقاليم المُحالة من قِبل هيئة الاعمار، حيث تم التبرع بالأرض الى تربية النجف لبناء المدرسة من قِبل احد وجهاء المنطقة).