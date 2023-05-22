كردستان تنال فضية بألعاب القوى في البطولة العربية

بغداد- الزمان

حصد وفد المنتخب العراقي دون 23 سنة، على خمسة أوسمة في اليوم الثاني من منافسات بطولة العرب للرجال والنساء المقامة حاليا في تونس.

وافتتحت اللاعبة كوردستان به مو جمال، جدول الحصاد حيث خطفت الميدالية الفضية في فعالية 100م حواجز، بزمن 14.30 ثانية. ولحقها أمير صبيح صيهود، بميدالية فضية في فعالية القفز بالعصا (الزانة) بارتفاع 5 م.

ثالث الأوسمة أحرزته ديرين بختيار حيث حصلت علي ميدالية برونزية في فعالية 100م حواجز بزمن 14.55 ثانية.

وحقق أمير فالح عبد الواحد الميدالية البرونزية، في فعالية القفز بالعصا (الزانة) بارتفاع 4.85 م.

وفد عراقي

وخطف سيف رعد عبد الواحد الميدالية البرونزية في فعالية 100م بزمن 1 0.54 ثانية.

على صعيد اخر قدم رئيس اتحاد الكرة دنان درجال، ملاحظات ومتطلبات” الوفد العراقي إلى وفد الفيفا ونائب رئيس اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم للشباب في الأرجنتين، فيما وعد الأخير بتلبيتها.وقال الاتحاد العراقي في بيان إن درجال التقى، اليوم، نائبَ رئيس اللجنة المنظمة لبطولةِ كأس العالم دون 20 عاماً الإيطالي “روبرتو”، والفرنسي “نيكولاس”، وبحضور رئيس وفد منتخبنا للشباب “محمد ناصر.وبحسب البيان، ناقش المجتمعون بعضَ النقاط والملاحظات التي قدمها الوفدُ العراقي إلى اللجنة المنظمة، وكذلك إلى الاتحاد الدوليّ لكرة القدم، من أجل تلافيها، كما تمت مناقشةُ بعض المتطلبات الخاصة التي يجب أن تتوفر للوفد العراقيّ المشارك في نهائيات كأس العالم، حيث وعدَ نائب رئيس اللجنة المنظمة بتلافي بعض الأخطاء التي حصلت، كما وعدَ بتوفير بعض المتطلباتِ التي طالب بها الوفدُ العراقي والتي لم تتواجد رغم إنها تدخل في صلب معايير استضافة المحفل العالميّ الكبير.

وبيّن نائب رئيس اللجنة، أن نقل البطولة من إندونيسيا إلى الأرجنتين لن يدع متسعاً كبيراً للدولة المستضيفة لتلافي الأخطاء في وقـــــــتٍ قصير، جعلها لا تلبي بعــــــــض المتطلبات الخاصة لتلك البطولة، ما ولد بعض الإرباك والاعتراضات من قبل المنتخباتِ المشاركة.