في المرمى

كرة قدم – محسن التميمي

نشاهد مباريات كرة القدم بشكلها الجميل وبقليل من تفاصيلها في بلدان اخرى اما في بلدنا فلا توجد لدينا فرق تلعب كرة قدم ولو بشكلها البسيط وحتى لم تقترب من مباريات الفرق الشعبية ايام زمان، الاتحاد العراقي المركزي المعني بهذه اللعبة خذلها كثيرا وهو اسهم بشكل مباشر بجعلها مسرحا للتلاعب والتزوير وقد كان العام 2018 سيئا للغاية يوم كشفت تفاصيل مؤلمة عن وجود كم هائل من اللاعبين المزورين في المطارات واضطر من يتولي تدريب منتخبات الناشئين الشباب والاولمبي الى اجراء تغييرات شاملة على نوعية واعمار اللاعبين خوفا من فضيحة جديدة، هل كان الاتحاد خائنا ومتخاذلا وهو يتهرب من مسؤوليته بعدم اتخاذ الاجراءات الرادعة بحق من كان يسهل عمليات التزوير حتى استشرت واصبحت ظاهرة خطرة ووصلت اخبارها الى ابعد من حدود بلدنا، ام ان الاتحاد كان غير قادرا على الحد منها بسبب كونه يعيش في محيط وبيئة تتمتع بقوة وسلطة اكبر منه وهو وقف يتفرج وتحمل اعباء فوق طاقته، ان يصل الامر الى وجود فريق واحد فقط يلعب بأعمار صحيحة في دوري الناشئين والشباب وبقية الفرق تصر على ان تشارك بلاعبين كلهم فوق السن القانونية فأن لافائدة من هكذا دوري يبحث به المدرب عن فوز مغشوش، قتل قاعدة اللعبة هو قتل للمنتخبات الوطنية العراقية بكاملها وهو مايصل تحت قيادة الاتحاد الحالي.

لم تبق الى ايام قليلة على مشاركة فريقنا الوطني في بطولة اسيا، المنطق الفني العقلاني يقول ان فريقنا الوطني لم يصل الى حالة الاستقرار الفني المطلوبة وهو يحتاج الى وقت من اجل ان يكون كذلك والمدرب كاتانيتش مازال غير مقتنعا ببعض الاسماء وهو يعتمد على الموجودين معه الان، سيكون امرا صعبا ان نطالب الرجل بتحقيق النتائج الايجابية ولكن ضروري ان نشاهد فريقنا يتمتع بحالة من الانسجام والتفاهم وتقليل الاخطاء، ففي حال عبرنا الى مرحلة جديدة من منافسات البطولة فان كاتانيتش سيكون مدربا عرف كيفية توظيف وتحريك واستثمار تشكيلته بالشكل الصحيح وان خرجنا من الدور الاول فان الامر اكثر من طبيعي، حتى عندما تكون كرة القدم العراقية مريضة ومصابة بداء التزوير على مستوى فرق الفئات العمرية وفرق الكبار فان المنتخب الوطني ممكن و ربما بقليل او بكثير من الحظ يكون الحصان الاشقر في بطولة اسيا ويكسر كل التوقعات مثلما حصل في العام 2007 يوم كان الدوري المحلي يلعب بطريقة التقسيط المريح.