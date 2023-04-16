كرة الطاولة تساهم في تخفيف أعراض الباركنسون

برلين‭- (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬‮ ‬لا‭ ‬تفارق‭ ‬عينا‭ ‬لوسي‭ ‬كريبنر‭ ‬الطابة‭ ‬المستديرة‭ ‬الصغيرة‭ ‬عندما‭ ‬تلعب‭ ‬كرة‭ ‬الطاولة‭ ‬في‭ ‬صالة‭ ‬للرياضة‭ ‬في‭ ‬برلين،‭ ‬فيما‭ ‬تستعيد‭ ‬ذراعاها‭ ‬قدرتهما‭ ‬على‭ ‬الحركة،‭ ‬فتنسى‭ ‬تماماً‭ ‬مرض‭ ‬باركنسون‭ ‬الذي‭ ‬تعانيه‭.‬

وتقول‭ ‬المرأة‭ ‬المتقاعدة‭ ‬البالغة‭ ‬69‭ ‬عاماً‭ ‬والتي‭ ‬تتعايش‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2015‭ ‬مع‭ ‬هذا‭ ‬المرض‭ ‬التنكسي‭ ‬العصبي‭ ‬الذي‭ ‬يحد‭ ‬من‭ ‬قدرتها‭ ‬على‭ ‬الحركة‭ “‬أتدرب‭ ‬أحياناً‭ ‬لمدة‭ ‬ثلاث‭ ‬ساعات،‭ ‬بحرية‭ ‬ومن‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬أدرك‭ ‬أنني‭ ‬متعبة،‭ ‬وهذا‭ ‬أمر‭ ‬رائع‭”.‬‮ ‬

وتُلاحظ‭ ‬أن‭ ‬ممارسة‭ ‬هذه‭ ‬الرياضة‭ ‬تَحدُّ‭ ‬من‭ ‬رُعاشها‭ ‬وتجعل‭ ‬حركاتها‭ ‬أقل‭ ‬إيلاماً‭. ‬وتضيف‭ ‬كريبنر‭ ‬وسط‭ ‬الأصوات‭ ‬التي‭ ‬تُحدثها‭ ‬الكرات‭ ‬على‭ ‬الطاولات‭ ‬المطلية‭ ‬بالأزرق‭ “‬في‭ ‬الليل،‭ ‬أنام‭ ‬بشكل‭ ‬أفضل‭”.‬

تواظب‭ ‬لوسي‭ ‬منذ‭ ‬العام‭ ‬الفائت‭ ‬على‭ ‬التدريبات‭ ‬مرتين‭ ‬في‭ ‬الأسبوع‭ ‬مع‭ ‬عشرات‭ ‬الأعضاء‭ ‬في‭ ‬جمعية‭ “‬بينغ‭ ‬بونغ‭ ‬باركنسون‭” ‬التي‭ ‬تروج‭ ‬للفضائل‭ ‬العلاجية‭ ‬لهذه‭ ‬الرياضة‭.‬

ولم‭ ‬يدخر‭ ‬لاعبو‭ ‬تنس‭ ‬الطاولة‭ ‬المصابون‭ ‬بباركنسون‭ ‬جهداً‭ ‬في‭ ‬الحصة‭ ‬التدريبية‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬في‭ ‬11‭ ‬نيسان‭/‬أبريل‭ ‬الجاري،‭ ‬تاريخ‭ ‬اليوم‭ ‬العالمي‭ ‬لهذا‭ ‬المرض،‭ ‬وراح‭ ‬كل‭ ‬منهم‭ ‬يحاول‭ ‬تسجيل‭ ‬النقاط‭ ‬على‭ ‬خصمه‭ ‬بالضربات‭ ‬الساحقة‭ (‬سماش‭).‬‮ ‬

ويؤكد‭ ‬المدرب‭ ‬أندرياس‭ ‬موروف‭ (‬54‭ ‬عاما‭) ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬كان‭ ‬يرتدي‭ ‬قميص‭ “‬فريق‭ ‬ألمانيا‭” ‬أنه‭ ‬يحتاج‭ “‬إلى‭ ‬أدوية‭ ‬أقل‭” ‬عندما‭ ‬يلعب‭ ‬بانتظام‭. ‬‮ ‬

وإذ‭ ‬يتحقق‭ ‬بين‭ ‬الحين‭ ‬والآخر‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬الجميع‭ ‬بخير،‭ ‬يشرح‭ ‬أن‭ ‬أياً‭ ‬منهم‭ “‬يستطيع‭ ‬التوقف‭ ‬متى‭ ‬أراد‭ ‬لشرب‭ ‬الماء‭ ‬أو‭ ‬لتناول‭ ‬دوائه‭” ‬المستند‭ ‬إلى‭ ‬الدوبامين‭ ‬والذي‭ ‬يزيل‭ ‬الأعراض‭ ‬موقتاً‭. ‬بين‭ ‬مباراتين‭ ‬أو‭ ‬بعد‭ ‬التدريب،‭ ‬يتبادل‭ ‬اللاعبون‭ ‬أحياناً‭ ‬الأحاديث‭ ‬عن‭ ‬المرض‭ ‬الذي‭ ‬يعانونه‭. ‬ويقول‭ ‬أندرياس‭ ‬الذي‭ ‬يلعب‭ ‬نحو‭ ‬عشر‭ ‬ساعات‭ ‬أسبوعياً‭ “‬هنا،‭ ‬نعرف‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬شخص‭ ‬آخر‭ ‬ما‭ ‬نعيشه‭ ‬يومياً‭ ‬من‭ ‬ألم‭ ‬وقلق‭”.‬

ويتفق‭ ‬معه‭ ‬ميكايل‭ ‬سيغيرت‭ (‬65‭ ‬عاماً‭) ‬إذ‭ ‬يرى‭ ‬أن‭ “‬اللعب‭ ‬مع‭ ‬أشخاص‭ ‬يعيشون‭ ‬المصير‭ ‬نفسه‭ ‬أمر‭ ‬جيد‭”.‬ويعبّر‭ ‬ميكايل‭ ‬بحماسة‭ ‬عن‭ ‬سعادته‭ ‬بعد‭ ‬فوزه‭ ‬بنقطة‭. ‬ويشدد‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬ممارسة‭ ‬هذه‭ ‬الرياضة‭ “‬ليست‭ ‬مجرد‭ ‬متعة،‭ ‬بل‭ ‬هي‭ ‬أيضاً‭ ‬أحد‭ ‬أشكال‭ ‬العلاج‭”. ‬ويشارك‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬أعضاء‭ ‬الفريق،‭ ‬من‭ ‬بينهم‭ ‬‮ ‬أندرياس‭ ‬ولوسي،‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬المقبلة‭ ‬لكرة‭ ‬الطاولة‭ ‬للأشخاص‭ ‬المصابين‭ ‬بمرض‭ ‬باركنسون‭ ‬التي‭ ‬تقام‭ ‬في‭ ‬أيلول‭/‬سبتمبر‭ ‬في‭ ‬النمسا‭.‬‮ ‬

وبات‭ ‬لجمعية‭ “‬بينغ‭ ‬بونغ‭ ‬باركنسون‭” ‬التي‭ ‬تأسست‭ ‬في‭ ‬ألمانيا‭ ‬عام‭ ‬2020‭ ‬نحو‭ ‬ألف‭ ‬عضو‭ ‬و170‭ ‬نادياً‭.‬وعلى‭ ‬موقعها‭ ‬الإلكتروني،‭ ‬تستند‭ ‬الجمعية‭ ‬على‭ ‬دراسة‭ ‬يابانية‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2021‭ ‬تفيد‭ ‬بأن‭ ‬ممارسة‭ ‬كرة‭ ‬الطاولة‭ ‬بانتظام‭ ‬تساهم‭ ‬في‭ ‬الإقلال‭ ‬من‭ ‬الأعراض‭ ‬الجسدية‭ ‬لمرضى‭ ‬باركنسون،‭ ‬كالرعاش‭ ‬والتيبس‭.‬‮ ‬

وتذكّر‭ ‬الجمعية‭ ‬بأن‭ ‬عدد‭ ‬المصابين‭ ‬بهذا‭ ‬المرض‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭ ‬يقرب‭ ‬من‭ ‬ستة‭ ‬ملايين،‭ ‬من‭ ‬بينهم‭ ‬نحو‭ ‬400‭ ‬ألف‭ ‬في‭ ‬ألمانيا‭. ‬ويمكن‭ ‬أن‭ ‬يسبب‭ ‬باركنسون‭ ‬غير‭ ‬القابل‭ ‬للشفاء‭ ‬اضطرابات‭ ‬في‭ ‬الكلام‭ ‬والنوم‭ ‬أيضاً‭.‬

ويفقد‭ ‬المريض‭ ‬تدريجاً‭ ‬على‭ ‬مرّ‭ ‬السنين‭ ‬القدرة‭ ‬على‭ ‬الحركة،‭ ‬وقد‭ ‬يحتاج‭ ‬في‭ ‬النهاية‭ ‬إلى‭ ‬كرسي‭ ‬متحرك‭ ‬أو‭ ‬يصبح‭ ‬طريح‭ ‬الفراش‭.‬