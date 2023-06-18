كربلاء .. جهل إداري – باسل عبد المجيد

جهل اداري في كربلاء ابطاله الهيئة الادارية لنادي كربلاء حتى الذي لا يقرأ ولايكتب لم يقع في هذا الخطأ الجسيم حتى في المباريات الشعبية الاكثر تنظيما تجد هناك حرصاً في احترام التعليمات، والقانون الخاسر الوحيد من هذه الفضيحة والتي كشفتها وشاية اهل الدار سببت فقدان ثلاث نقاط اغلى من الذهب من الغريم التقليدي النجف.

الجماهير الوفية التي، تقف مع فريقها في السراء والضراء وتهتف من المدرجات مدينة كربلاء تستاهل الاضواء مدينة ابو الشهداء تسوى كل العالم بعد الذي حدث ما المطلوب من ادارة كربلاء؟

اذا كانت تمتلك الشجاعة كشف المستور امام وسائل الاعلام ومـــــصارحة جماهيرها من يتحمل المســـــؤولية الادارة الملاك التدريبي؟

تابعت تفاصــيل لقاء تلفزيوني مع رئيس الهيئة الادارية لنادي كربلاء قال فيه (شرارة ستنطلق من كربلاء تجاه اتحاد الكرة وايده في ذلك بلا مسؤولية مقدم البرنامج الاتحاد) خل يسمع هذا الحليم اذا غضب اجد ان هدام الرئيس لم يكن موفقا في هذا الكلام وما اتمناه عدم زج جماهير كربلاء في هذه الفضيحة التي تتحمل الادارة وحدها مسؤولية ماحدث وجماهير كربلاء تعشق التشجيع المثالي وتقف مع الحق والقانون وهناك من يريد اشعال فتنة في ذهاب تلك الجماهير.

اتحاد الكرة ويحدث ما لا يتمناه احد جعل تلك الجماهير ماشة نار والاساءة لها واتمنى من جماهير كربلاء عدم الانجرار لتلك التصريحات غير المسؤولة وعدم الذهاب الى العاصمة. واوضح الرئيس هدام ان (كربلاء ذاهبة الى محكمة كاس والهدف واضح من هذا الكلام تهدئة الشارع الرياضي الغاضب ولعلم هدام ان تكاليف الرسوم والمحاماة عالية جدا وستكلف الادارة خسائر مالية عالية تندرج في خانة هدر المال العام وفي النهاية لاتكسب القضية ان كنت صاحب حق لماذا لم تقدم مايثبت عدم صحة الاعتراض وقع ذلك الفاس في براس وحدكم من يتحمل المسؤولية والجميع بات يعرف ان الجهل كان سيد القضية. جماهير كربلاء تصدح بقصيدة اللامع الكبير محمد عبد فيحان ومن يسمعها يخفق قلبه لما تصدح به الجماهير الماء والهواء والحب كربلاء قبابها ذهب وصوتها لهب مدينة شعارها المحبة والسلام والكرم.

كربلاء ابهرت ال…..عالم بكرمها وطيب اهل…ها وسنشاهد ذلك قريبا صور حية في كربلاء وهي تستضيف مباريات غرب اسيا.