إستقصاء إخفاقات منظمات المجتمع المدني ووضع توصيات

كربلاء تُطلق مشاريع تحسين قطاعي التربية والطاقة

كربلاء – محمد فاضل ظاهر

اطلق محافظ كربلاء نصيّف الخطابي، ستة مشاريع ضمن قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية لتحسين قطاعي التربية والطاقة.

وقال الخطابي في تصريح تابعته (الزمان) امس ان (المحافظة اطلقت مشاريع مهمة بضمنها انشاء طريق داخل حدود البلدية حي الحسين الذي تنفذه شركة محلية خلال عام واحد)، مشيراً الى (انشاء طريق بين البهويدي والبو حسان وقريه الزكاريط وقريه الشيخ مانع والشيخ ذياب بطول 550 متراً من قِبل شركة محلية).

جهاز رنين

واضاف الخطابي ان (المشروع الثالث يتضمن توفير جهاز الرنين المغناطيسي من قِبل شركة محلية خلال اكثر من ثلاثة اشهر، فضلاً عن توفير خط ماء ناقل من المركز باتجاه قريتي البو شبل والمالح من قِبل شركة صلاح الدين للمقاولات)، مبيناً ان (المشروعين الاخرين يشملان بناء مدرسة ابتدائية و تجهيز بلديه عين التمر بكابستين)، وشدّد المحافظ على (تطبيق المعايير الفنية والهندسية والاسراع بمراحل الانجاز في مشاريع كربلاء كافة). وافتتح الخطابي المرحلة الثانية من مشروع طريق فوق المبذل الشمالي. وذكر الخطابي في تصريح امس ان (المرحلة الثانية جاءت بضمن مشروع تنميه الاقاليم للعام الماضي)، موضحاً ان (المرحلة الاولى تضمنت تغليف المبذل وتحويله الى خط ناقل، وانشاء مبازل حقلية الارض الزراعية وشبكات مجاري ثقيلة وامطار و شبكات الماء الصافي)، واكد ان (مدة المشروع سيُنجز خلال سنة). من جانب اخر اكد رئيس فريق ايزو للطاقة الكهربائية، احمد عباس، تسلم مديرية بلدية كربلاء، الدفعة الاولى من فسائل النخيل المُقدمة من وزارة الزراعة بضمن المبادرة الوطنية لدعم الطاقة وتقليل الانبعاثات في كربلاء. واوضح عباس في تصريح امس انه (تم تسلم ثلاثة الاف فسيلة نخيل لدعم الطاقة وتقليل الانبعاثات في الخيرات والجدول الغربي والهندية والحر والحسينية وعين التمر). ونظَّمت مديرية تربيه كربلاء، قسم النشاط المدرسي والرياضي، سباقات رياضية في كرة الطائرة للبنات للعام الدراسي الجاري. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (متوسطة بهيجة الحكيم للبنات في قضاء الحسينية حصلت على المرتبة الاولى على مستوى المحافظة من المباراة النهائية ببطولة كرة الطائرة للمرحلة الابتدائية والمتوسطة و الثانوية)، موضحاً ان (المباراة جرت على القاعة الاولمبية في حي الملحق، وحقَّقت المدرسة المرتبة الاولى بكرة الطائرة بعد فوز الطالبات على متوسطة الملاك للبنات بشوطين وفارق 15 نقطة).

وعقد ديوان كربلاء الثقافي ندوة حوارية بالتعاون مع ملتقى النبأ للحوار والمركز العراقي للتنمية الإعلامية في المحافظة. وشدّدت الندوة التي حضرتها (الزمان) امس على (تعزيز دبلوماسية منظمات المجتمع المدني ومراكز الابحاث في قاعة ديوان كربلاء الثقافي، بحضور جمع من الأساتذة ووجهاء المدينة ومسؤوليها)، واشار المحاضرون الى (محاور اهمية محاورالندوة والمشكلات والعقبات التي تعترض عمل منظمات المجتمع المدني وحلها)، واوضح ان (الندورة تضمنت مداخلات للحاضرين من بينهم رئيس مركز التنمية الإعلامية، عدنان السراج، حيث نوه الى ضرورة اهتمام صنّاع القرار بمنظمات المجتمع المدني ووضع الحلول المناسبة للمعوقات المالية التي تعاني منها)، من جانبه طرح البرلماني السابق جواد العطار (استشكاله لعنوان الندوة الذي يتحدث عن دبلوماسية المنظمات المدنية ومراكز الأبحاث المحلية، مبيناً تعلق الدبلوماسية بالعلاقات بين الدول والمنظمات الدولية حصراً، وليس الافراد والهيئات المحلية).

جهات سياسية

واضاف ان (منظمات المجتمع المدني في العراق تعاني من عدم الحيادية والاستقلالية، لكونها تعتمد في تمويلها على جهات سياسية وحزبية ومناطقية وايضاً عشائرية، لها اهدف شخصية او واجهات انتخابية، مايفقدها اهم شرط او مرتكز لاقامتها)، ولفت الى (غياب التنسيق بين المنظمة في المحافظة والمحافظات الاخرى بسبب تضارب مصالح الجهات الداعمة، مايجعلها منظمات خاصة ونفعية تنفذ اهداف الجهات المستهدفة، اما مراكز الابحاث فأغلب نشاطاتها تفتقد الى التواصل مع صنّاع القرار، ولاتعمل بالتوصيات مع المسؤولين مثلما معمول به في اغلب دول العالم).

ودعا العطار الى (انشاء تحالف من منظمات المجتمع المدني في كل محافظة، لتعزيزعملها ومشاركة رؤاها في العمل والتحشيد بمواجهة التحديات التي تواجهها، واهتمام المسؤولين اصحاب القرار بنتائج مراكز الابحاث والدراسات والاستفادة منها في تسيير الشؤون العامة والقضايا المهمة التي تناقشها، لكونها خطوة مهمة تساهم في انجاح العمل وفق تبادل الرؤى والأفكار والتجارب)، وشارك رئيس مؤسسة النبأ للدراسات، مرتضى معاش، موضحاً ان (المقصود بالدبلوماسية في العنوان هو تفعيل الادوات الناعمة التي تستخدمها من اجل تمرير مشروع منظمات المجتمع المدني ومراكز البحوث)، وابدى عدد من الحاضرين ارائهم الخاصة بشأن محور الندوة منهم (المشرف التربوي علي يوسف، والتدريسي في جامعة اهل البيت جواد البيضاوي، ورئيس مركز الفرات للدراسات خالد العرداوي، واحد وجهاء العشائر عزيز الطرفي، ومدير فرع البرلمان بكربلاء عباس الكنبر، وعضو مجلس المحافظة السابق حميد الهلالي)، واختتمت الندوة بجملة من التوصيات اكدت فيها (تطويرعمل منظمات المجتمع المدني ومراكز الدراسات والبحوث في العراق مستقبلاً بما ينسجم مع الرؤى الحوارية في تحقيق النفع العام).