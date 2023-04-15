فريق حكومي يزور النجف ويحث على توحيد الخطاب

كربلاء تناقش دور المنظمات المدنية في بناء الفرد بعد 2003

النجف – سعدون الجابري

كربلاء – محمد فاضل ظاهر

عقد ديوان كربلاء الثقافي، ندوة حوارية بعنوان دور منظمات المجتمع المدني في إعمار كربلاء، بحضور جمع من الاكاديميين ورجال الدين والخبراء في مجال منظمات المجتمع المدني. وقال بيان تلقته (الزمان) ان (الندوة سلّطت الضوء على مختلف محاور العنوان والمشكلات التي تعترض مسيرة عمل منظمات المجتمع المدني وسبل مواجهتها)، مبيناً ان (مسؤول مؤسسة فاطمة الزهراء الثقافية، علي المجاهد، ركز على نشاط منظمات المجتمع المدني بعد عام 2003 وتطورها، واثارها على المستوى الانساني والاجتماعي ودعم فئات عمرية مختلفة خصوصاً المسنّين والمتعففين وذوي الاعاقة).

مشاركة خبراء

مشيراً الى (الافادة بالمداخلات عبر مشاركة عدد من الخبراء منهم عضو مجلس المحافظة السابق، هاشم المطيري، والتدريسي في حوزة كربلاء ناصر الاسدي، عن اهمية المنظمات ودورها في تطوير الفرد وبناء المجتمع، وكذلك البعد المعنوي والروحي للمنظمات في بناء الانسان العراقي)، واوضح البرلماني السابق جواد العطار ان (ظهور منظمات المجتمع المدني وكثرتها وتنوعها يعد احدى مخرجات العملية الديمقراطية بعد عام 2003 ما يدل على اتساع حجم الحرية والديمقراطية الذي عزّز الفرصة للطاقات لتنطلق وتعمل وتتطور)، داعياً الى (ضرورة اتحاد منظمات المجتمع المدني ذات الصنف الواحد لتحقيق نتائج اكبر وتعزيز الجانب الثقافي)، من جهته لفت السجين السياسي بالنظام السابق، ماهر الحسني، الى (اهمية التنسيق ونقل الخبرات والتجارب بين منظمات المجتمع المدني خصوصاً في مجال تبادل المعلومات والبيانات من اجل الوصول الى الافضل)، وقدمت الندوة (حزمة من التوصيات فيما يتعلق بمستقبل منظمات المجتمع المدني في كربلاء ودورها في إعمار وتنمية الفرد والانسان). في سياق متصل، بحث فريق الاعلام الحكومي خلال اجتماعه الدوري في محافظة النجف، خلق منظومة اعلامية رصينة تخدم المصلحة العامة.

تنفيذ خطط

وذكر بيان تقته (الزمان) امس ان (الفريق ناقش مع مديري الاعلام والاتصال الحكومي للمحافظات، في النجف وممثلية العتبة العلوية، النهوض بواقع الاعلام الحكومي في مؤسسات الدولة كافة، وتوحيد خطابها الاعلامي، عبر تنفيذ خطط استراتيجية إعلامية وطنية وواضحة، تعمل على اتاحة المجال لوسائل الاعلام الوطنية بالمشاركة في تحقيق التنمية للمجتمع، بما ينسجم مع البرنامج الحكومي حسب توجيهات رئيس الوزراء محمد السوداني)، واوضح ان (الاعلام الحكومي يسعى الى خلق منظومة إعلام حكومي رصينة تعتمد في عملها على تحقيق المصلحة العليا، و قادرة على التعامل بشفافية في نقل المعلومة الى المواطن ووسائل الإعلام المختلفة، وتراعي التواصل والاستجابة العاجلة للقضايا التي تمس بحياة المواطنين)، وشدّد الفريق على (اهمية مضاعفة الجهد في متابعة المناشدات والشكاوى للمواطنين، والتنسيق للاستجابة السريعة مع الدوائر في كل محافظة، وتخصيص يوم لمقابلة المواطنين مع مسؤولي الوحدات الادارية).

مشيراً الى (استعراضه الخطط بشأن تطوير إدارات الاعلام والاتصال الحكومي في مؤسسات الدولة،ولاسيما التشكيلات الاعلامية للمحافظات منها النجف، في اطار ما تشهده من تنفيذ مشروعات حيوية كبيرة بلغت 300 مشروعاً في مختلف القطاعات، و تنظيم ورش العمل والدورات التدريبية لموظفي الاعلام في المحافظات).