التعليم يعزّز المساءلة الدولية لجرائم الإبادة

كربلاء: تكريم 70 طالباً في ثانوية المتفوّقين حصلوا على الإعفاء

بغداد – إبتهال العربي

كربلاء – محمد فاضل ظاهر

كرَّمت ثانوية المتفوقين بقضاء الهندية في محافظة كربلاء، 70طالباً في المرحلة الأولى والثانية للدراسة المتوسطة خلال الشهر الجاري، لحصولهم على إعفاء مطلق في المواد الدراسية كافة. وقال مدير الثانوية، علي الحربي، في تصريح تابعته (الزمان) امس ان (إدارة المدرسة قدّمت هدايا وشهادات تقديرية للطلبة الذي حصلوا على معدلات اكثر من 98 بالمئة وامتازوا بالتفوق، بحضور مدير تربية القضاء، حمزة المالكي واعضاء الهيئة التدريسية)، واشار الى (جدية الخطوات التي بُذلت من قِبل المسؤولين في القضاء منهم قائم المقام الشافعي، ومديرية التربية ونقابة المعلمين في القضاء، في انجاز هذه الثمرة الواضحة).

نجاح باهر

من جانبه اكد قائم مقام القضاء الشافعي امس ان (النجاح والتميز للطلبة كان بدعم واجتهاد أولياء الأمور فضلاً عن الملاكات التدريسية وإدارة المدرسة)، مضيفاً ان (النجاح الباهر الذي حققه التلاميذ يعكس مدى تركيزهم ومثابرتهم في مسيرتهم التعليمية، وبذلهم مجهوداً كبيراً للوصول الى التميز والتفوق الدراسي)، واوضح الطلبة ان (هذا النجاح هو اهداء الى اولياء امورهم الذين بدورهم جاهدوا ووفروا البيئة المناسبة لمساعدة ابناءهم على التفوق وحثهم على القراءة المستمرة والتركيز للحصول على المعدلات العالية). على صعيد متصل، اطلقت وزارة التربية اول مجمع مدرسي يضم 12 مدرسة في اطراف المناطق التابعة الى تربية الرصافة الثالثة. وذكر بيان تلقته (الزمان) ان (المشروع يندرج بضمن المشاريع المتلكئة التي بلغ عدهها ثمان مدارس، فضلاً عن مدرسة العدل الإلهي التي يتم إنجازها خلال العام الجاري)، ونوه الى (بناء جناح ومدرسة في منطقة الحبيبية ضمن مشاريع القرض الصيني، ومدرسة نموذجية في منطقة حي طارق في الرصافة الثالثة، وسيتم تجهيزها حال انجازها).

مساءلة دولية

من جهته شارك وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نعيم العبودي، في الندوة الخاصة بتعزيز المساءلة الدولية عن جرائم داعـش، مقدماً دعم الوزارة الى الفريق الاممي يونيتاد لتقديمهم الى المحاكم الدولية. وقال العبودي خلال الندورة حضرتها (الزمان) امس ان (فريق التحقيق الذي تمّ تأسيسه بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2379 في عام 2017 لتعزيز جهود المساءلة عن جرائم داعـش، يمثّل جزءاً هاماً من مسار توثيق الجرائم والإبادات الجماعية التي ارتكبها التنظيم بحق المواطنين، الى جانب التدمير الذي طال المواقع الآثارية والدينية والثقافية، واستخدام الاسلحة المُحرمة وتهريب الثروات)، لافتاً الى (الوزارة لديها فرق متخصصة بالقانون الجنائي والدولي، وهي مستعدة للتعاون مع الفريق الأممي يونيتاد، لتجريم مرتكبي تلك الجرائم وتقديمهم للمحاكم المحلية والدولية وفق القانون)، واوضح العبودي ان (التعليم يعمل من منطلق مهماته الوطنية على إعادة الحياة الى المؤسسات التعليمية في المحافظات المحررة بعد إعادة اعمارها، والمشاركة في ورش التأثيرات النفسية التي خلفتها جرائم التنظيم الإرهابي لإعادة تأهيل الافراد نفسياً واجتماعياً)، من جهته قدّم رئيس الفريق الأممي، كريستيان ريتشر، عرضاً لمهام فريق التحقيق الذي عمل على جمع الأدلة والمعلومات والوثائق المتعلقة بجرائم داعـش التي ارتكبها في العراق، وتحليلها وتصنيفها ضمن جرائم الحرب والإبادة الجماعية المنتهكة للانسانية). مؤكداً ان (الفريق يعمل وفق مبدأ الشراكة مع المؤسسات العراقية القضائية والاكاديمية، بهدف تعزيز جهود ملاحقة مرتكبي الجرائم المروعة وتقديمهم للعدالة عبر محاكم مختصة، وفق استراتيجية لدمج الجهود والخبرات الوطنية).