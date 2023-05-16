

كربلاء تسعى للتقدّم والنجف تطمح بالتعويض في‮ ‬مواجهات الممتاز

الناصرية‮ – ‬باسم الركابي

يامل ثالث عشر الترتيب35 نوروزالى تعويض خسارة كربلاء والتعادل ذهابا مع الكهرباء وتراجع المركز لاستعادة توازنة وتجاوز حالة التأخرعندما‮ ‬يعود الى ملعبةلمقابلةنفط ميسان العاشر39 وتحقيق النتيجة المطلوبة عبر التاثر في‮ ‬أجواء الملعب الذي‮ ‬يمثل قوة لدعم نتائج الارض واستغلالها بالكامل لتعزيز الرصيد وتعديل المركز عبر ما تبقى من مباريات على نهاية المسابقة مع بدء العد التنازلي‮ ‬للموسم امام تحقيق تطلعات الفريق وجمهورة في‮ ‬إنهاء المهمة في‮ ‬موقع أفضل في‮ ‬المشاركة الثانية بعد ماانهى الاولى في‮ ‬المركز الثامن‮.‬

وسيكون الفريق مطالب من جمهورة بتقديم العمل الافضل وحسم المهمة الصعبة لأن ميسان الآخر تراجع ثلاثة مراكز مؤخرا بعدما فشلة في‮ ‬تحقيق الفوز من خمس جولات متتالية ويسعى إلى الخروج تحت أنظار صاحب الأرض لأنه لايريد التوقف بعد في‮ ‬محطة كانت ومؤكد أن عدي‮ ‬إسماعيل راجع الامور وعالج نقاط الضعف و جمع شتات الفريق لتدارك تحديات المباريات القادمة واستعادة دور الفريق والتخلص من تراجع النتائج ومؤكد سيخوض اللقاء بشعار‮ ‬يجب الفوز لتعويض عثراتة الخمس وقلب الامور لصالحة وكل ما سيعمل علية المدرب تجنب الهزيمة مرة أخرى عندما‮ ‬يحل في‮ ‬ملعب اصعب من الصناعة خسارة الدور ما قبل الماضي‮ ‬والتعادل ثلاث مرات في‮ ‬العمارة المؤشر الواضح على اهتزاز الفريق بهذا الوقت منذ بداية المسابقة التي‮ ‬استمر متواجدا ضمن سباعي‮ ‬المقدمة‮.‬

القاسم وكربلاء

وبعد اربع تعادلات امام زاخو ونوروز والنجف والزوراء وحصد اربع نقاط ساعدت لدعم الرصيد ومركزه السابع عشر‮ ‬25‮ ‬الذي‮ ‬يؤمن له البقاء موسم رابع لكنه للان في‮ ‬وضع حرج بفارق نقطةعن النفط ونقطتين عن الصناعة ما‮ ‬يدعو الى تعزيزة بسرعة وللابتعاد عبر تحقيق النتيجة المطلوبة امام المتألق والمثابر كربلاء في‮ ‬اللقاء الذي‮ ‬يجمعهما ملعب كربلاء ويعلم لاعبي‮ ‬الفريق بغير الفوز ستتعرقل المهمة ومع انهم سيدخلون بحالة معنوية بعد تعادل الاسبوع الاخير مع الزوراء لابل كانوا الأقرب للفوز الذي‮ ‬يسعون لتحقيقة اليوم فيما لوتخلصوا من الاخطاء الدفاعية التي‮ ‬كلفتهم الكثير لكن‮ ‬يبدوتعلم منها بعد اربع جولات مقبولة ومحاولة تدارك الخسارة رغم معاناة المشاركة التي‮ ‬تتطلب حاليا تامين نقاط كربلاء الفوز الذي‮ ‬سيكون خطوة في‮ ‬الاتجاه الصحيح وغيرها قد‮ ‬يواجه مشكلة العودة لفتح حسابات المشاركة المعقدة والبقاء الذي‮ ‬تحقق في‮ ‬النفس الاخير الموسم الماضي‮ ‬بالاستفادة من نتائج الفرق القريبة منه واليوم قد‮ ‬يواجه العكس بعد تحسن نتائج من‮ ‬ينافس على نفس المصير بعد التحول لفريقي‮ ‬النفط والصناعة من جانبة‮ ‬يخوض صاحب الارض في‮ ‬افضل حال مدعوما باهم فوز على الغريم النجف في‮ ‬ديربي‮ ‬الفرات الأوسط وهو الذي‮ ‬حقق كل الفوائد والتحول والتواجد في‮ ‬المركز السابع‮ ‬40‮ ‬الافضل منذ بداية الدوري‮ ‬وذلك بالاستفادة الكبيرة من مباريات الأرض التي‮ ‬يدخلها امام ضيفة بالجاهزية وخطوط فاعلة ومتوازنة اخذت تجد طريقها للحلول وسط رضا الانصار السعيد بما تحقق في‮ ‬الفترة الأخيرة ومؤكد‮ ‬يجدد الثقة بلاعبي‮ ‬الفريق ثاني‮ ‬افضل فرق المحافظات بعد عودتة مع دهوك البطولة الموسم الحالي‮ ‬وكلاهمايسيران بانتظام من حيث النتائج بفضل قوة الدفاع وتسجيل الاهداف والارتقاء لمســــــــتوى المشاركة ويريد كربلاء الخروج باكثر من فائدة حيث الفوز المرشح القوي‮ ‬له وقبلها تجاوز مركز دهوك وملاحقة الطلاب ومواصلة السير بخطى ثابتة و في‮ ‬وضع تصاعدي‮ ‬ملفت وخارج التوقعات ويملك فرصة انهاء الموســـــــم في‮ ‬مركز متــــــقدم في‮ ‬ظل عطاء اللاعببن وإدارة حيدر عوفي‮ ‬للامور بافضل طريقة ولجميع مشاركات الفريق في‮ ‬الممتاز‮.‬

النجف و الكهرباء

ويرى جمهور النجف التاسع‮ ‬39 فريقهم لايمكنة تحمل الخسارة امام الكهرباء الرابع50 ومطالبة التشكيل ببذل ما في‮ ‬وسعه لمحو اثار خسارة الدور الماضي‮ ‬امام الجارالغريم كربلاء التي‮ ‬أثرت كثيرا عندما توقف مسار النتائج المهمة وإلزام الفريق التراجع مركزين للتاسع وسط ملاحقة شديدة من ميسان والكرخ والحدود وكل هذه الهواجس تزول فقط بتحقيق الفوز في‮ ‬مهمة تعد صعبة رغم ما‮ ‬يحظى به المضيف من عناصر قادرة على قلب الطاولة والقدرةباستعادة مسار اللعب و النتائج والموقع قبل أن تتفاقم الامور ولو ان النجف اعتاد على مواجهة الفرق المتقدمة بثقة عالية ويبدو سعد حافظ الذي‮ ‬حقق النقلة السريعة للفريق مصمم على تحقيق الفوز في‮ ‬ظل اجواء اللعب المناسبة والعودة لمواصلة الفترة المختلفة وعودةحالة الانسجام مع الجمهور الذي‮ ‬ينتظر ان‮ ‬يلعب الفريق بتركيز وتحويل المهمة لمصلحتة بانتهاز فرصة تراجع الكهرباء الاخر الذي‮ ‬فقد السيطرة على الامور بعد الفوز الكبير على الجوية ولولا بدايتة الجيدة المدعومة بحاصل نقاط مهم لما تمكن من الاستمرار في‮ ‬مركزة الرابع بعد خسارتين وتعادل وفوز من اربع جولات لكن بمقدوره ان‮ ‬يعود لمستواة في‮ ‬ظل ما‮ ‬يتمتع به اللاعبين من وامكانات وقدرات على اللعب والتسجيل بعد ماحقق الفوز‮ ‬14‮ ‬مرة وفي‮ ‬سجل واضح وهو الاخر‮ ‬يبحث عن تعويض تاخرة رغم علم لؤي‮ ‬صلاح بان المهمة‮ ‬غير سهلة وقد تزيد من تذبذب النتائج اذا لم‮ ‬يرتقي‮ ‬الفريق إلى مستواة واستعادة دورة ذهابا بعد خسارتين خارج ملعبه أمام الكرخ وزاخو ولو لاشيء مضمون امام النجف الذي‮ ‬يبحث العودة السريعةللتوازن والحديث بصوت عالي‮ ‬للضيف اللعب من اجل الفوز‮ .‬

تثمين جهود

ثمن محافظ ذي‮ ‬قار محمد هادي‮ ‬الغزي‮ ‬عددا من فرق أندية المحافظة لمختلف الألعاب بــعد تحقيقها لنتائج متقدمة في‮ ‬عدد من المشاركات والبطولات على مســــــتوى البلد ولدورها في‮ ‬تنشيط الحركة الرياضية على مستوى المحافظة‮ .‬

ووعد المحافظ خلال لقائه الفرق من أندية المحافظة بتقديم كل وسائل الدعم الممكنة وتوفير اراضي‮ ‬استــــــــثمارية للاندية تمكنها من تعزيز الجانب المالي‮ ‬وبما‮ ‬يدعم ادارة أنشطتها وشمل التثمين فريق نادي‮ ‬الغراف بمناسبة تأهله لدوري‮ ‬الطـــــــائرة الممتاز وفريق نادي‮ ‬اهوار الجبايش للكرة الطائرة بمناسبة تأهله الى الدوري‮ ‬الممتاز ولاعبي‮ ‬فريق نادي‮ ‬الناصرية بمناسبة لتأهله للمباراة النهائية لكرة السلة‮ .‬للدرجة الاولى ولاعبي‮ ‬نادي‮ ‬الفرات لكرة القدم بمناسبة تأهله للدور الثاني‮.‬