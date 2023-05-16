كربلاء تسعى للتقدّم والنجف تطمح بالتعويض في مواجهات الممتاز
الناصرية – باسم الركابي
يامل ثالث عشر الترتيب35 نوروزالى تعويض خسارة كربلاء والتعادل ذهابا مع الكهرباء وتراجع المركز لاستعادة توازنة وتجاوز حالة التأخرعندما يعود الى ملعبةلمقابلةنفط ميسان العاشر39 وتحقيق النتيجة المطلوبة عبر التاثر في أجواء الملعب الذي يمثل قوة لدعم نتائج الارض واستغلالها بالكامل لتعزيز الرصيد وتعديل المركز عبر ما تبقى من مباريات على نهاية المسابقة مع بدء العد التنازلي للموسم امام تحقيق تطلعات الفريق وجمهورة في إنهاء المهمة في موقع أفضل في المشاركة الثانية بعد ماانهى الاولى في المركز الثامن.
وسيكون الفريق مطالب من جمهورة بتقديم العمل الافضل وحسم المهمة الصعبة لأن ميسان الآخر تراجع ثلاثة مراكز مؤخرا بعدما فشلة في تحقيق الفوز من خمس جولات متتالية ويسعى إلى الخروج تحت أنظار صاحب الأرض لأنه لايريد التوقف بعد في محطة كانت ومؤكد أن عدي إسماعيل راجع الامور وعالج نقاط الضعف و جمع شتات الفريق لتدارك تحديات المباريات القادمة واستعادة دور الفريق والتخلص من تراجع النتائج ومؤكد سيخوض اللقاء بشعار يجب الفوز لتعويض عثراتة الخمس وقلب الامور لصالحة وكل ما سيعمل علية المدرب تجنب الهزيمة مرة أخرى عندما يحل في ملعب اصعب من الصناعة خسارة الدور ما قبل الماضي والتعادل ثلاث مرات في العمارة المؤشر الواضح على اهتزاز الفريق بهذا الوقت منذ بداية المسابقة التي استمر متواجدا ضمن سباعي المقدمة.
القاسم وكربلاء
وبعد اربع تعادلات امام زاخو ونوروز والنجف والزوراء وحصد اربع نقاط ساعدت لدعم الرصيد ومركزه السابع عشر 25 الذي يؤمن له البقاء موسم رابع لكنه للان في وضع حرج بفارق نقطةعن النفط ونقطتين عن الصناعة ما يدعو الى تعزيزة بسرعة وللابتعاد عبر تحقيق النتيجة المطلوبة امام المتألق والمثابر كربلاء في اللقاء الذي يجمعهما ملعب كربلاء ويعلم لاعبي الفريق بغير الفوز ستتعرقل المهمة ومع انهم سيدخلون بحالة معنوية بعد تعادل الاسبوع الاخير مع الزوراء لابل كانوا الأقرب للفوز الذي يسعون لتحقيقة اليوم فيما لوتخلصوا من الاخطاء الدفاعية التي كلفتهم الكثير لكن يبدوتعلم منها بعد اربع جولات مقبولة ومحاولة تدارك الخسارة رغم معاناة المشاركة التي تتطلب حاليا تامين نقاط كربلاء الفوز الذي سيكون خطوة في الاتجاه الصحيح وغيرها قد يواجه مشكلة العودة لفتح حسابات المشاركة المعقدة والبقاء الذي تحقق في النفس الاخير الموسم الماضي بالاستفادة من نتائج الفرق القريبة منه واليوم قد يواجه العكس بعد تحسن نتائج من ينافس على نفس المصير بعد التحول لفريقي النفط والصناعة من جانبة يخوض صاحب الارض في افضل حال مدعوما باهم فوز على الغريم النجف في ديربي الفرات الأوسط وهو الذي حقق كل الفوائد والتحول والتواجد في المركز السابع 40 الافضل منذ بداية الدوري وذلك بالاستفادة الكبيرة من مباريات الأرض التي يدخلها امام ضيفة بالجاهزية وخطوط فاعلة ومتوازنة اخذت تجد طريقها للحلول وسط رضا الانصار السعيد بما تحقق في الفترة الأخيرة ومؤكد يجدد الثقة بلاعبي الفريق ثاني افضل فرق المحافظات بعد عودتة مع دهوك البطولة الموسم الحالي وكلاهمايسيران بانتظام من حيث النتائج بفضل قوة الدفاع وتسجيل الاهداف والارتقاء لمســــــــتوى المشاركة ويريد كربلاء الخروج باكثر من فائدة حيث الفوز المرشح القوي له وقبلها تجاوز مركز دهوك وملاحقة الطلاب ومواصلة السير بخطى ثابتة و في وضع تصاعدي ملفت وخارج التوقعات ويملك فرصة انهاء الموســـــــم في مركز متــــــقدم في ظل عطاء اللاعببن وإدارة حيدر عوفي للامور بافضل طريقة ولجميع مشاركات الفريق في الممتاز.
النجف و الكهرباء
ويرى جمهور النجف التاسع 39 فريقهم لايمكنة تحمل الخسارة امام الكهرباء الرابع50 ومطالبة التشكيل ببذل ما في وسعه لمحو اثار خسارة الدور الماضي امام الجارالغريم كربلاء التي أثرت كثيرا عندما توقف مسار النتائج المهمة وإلزام الفريق التراجع مركزين للتاسع وسط ملاحقة شديدة من ميسان والكرخ والحدود وكل هذه الهواجس تزول فقط بتحقيق الفوز في مهمة تعد صعبة رغم ما يحظى به المضيف من عناصر قادرة على قلب الطاولة والقدرةباستعادة مسار اللعب و النتائج والموقع قبل أن تتفاقم الامور ولو ان النجف اعتاد على مواجهة الفرق المتقدمة بثقة عالية ويبدو سعد حافظ الذي حقق النقلة السريعة للفريق مصمم على تحقيق الفوز في ظل اجواء اللعب المناسبة والعودة لمواصلة الفترة المختلفة وعودةحالة الانسجام مع الجمهور الذي ينتظر ان يلعب الفريق بتركيز وتحويل المهمة لمصلحتة بانتهاز فرصة تراجع الكهرباء الاخر الذي فقد السيطرة على الامور بعد الفوز الكبير على الجوية ولولا بدايتة الجيدة المدعومة بحاصل نقاط مهم لما تمكن من الاستمرار في مركزة الرابع بعد خسارتين وتعادل وفوز من اربع جولات لكن بمقدوره ان يعود لمستواة في ظل ما يتمتع به اللاعبين من وامكانات وقدرات على اللعب والتسجيل بعد ماحقق الفوز 14 مرة وفي سجل واضح وهو الاخر يبحث عن تعويض تاخرة رغم علم لؤي صلاح بان المهمة غير سهلة وقد تزيد من تذبذب النتائج اذا لم يرتقي الفريق إلى مستواة واستعادة دورة ذهابا بعد خسارتين خارج ملعبه أمام الكرخ وزاخو ولو لاشيء مضمون امام النجف الذي يبحث العودة السريعةللتوازن والحديث بصوت عالي للضيف اللعب من اجل الفوز .
تثمين جهود
ثمن محافظ ذي قار محمد هادي الغزي عددا من فرق أندية المحافظة لمختلف الألعاب بــعد تحقيقها لنتائج متقدمة في عدد من المشاركات والبطولات على مســــــتوى البلد ولدورها في تنشيط الحركة الرياضية على مستوى المحافظة .
ووعد المحافظ خلال لقائه الفرق من أندية المحافظة بتقديم كل وسائل الدعم الممكنة وتوفير اراضي استــــــــثمارية للاندية تمكنها من تعزيز الجانب المالي وبما يدعم ادارة أنشطتها وشمل التثمين فريق نادي الغراف بمناسبة تأهله لدوري الطـــــــائرة الممتاز وفريق نادي اهوار الجبايش للكرة الطائرة بمناسبة تأهله الى الدوري الممتاز ولاعبي فريق نادي الناصرية بمناسبة لتأهله للمباراة النهائية لكرة السلة .للدرجة الاولى ولاعبي نادي الفرات لكرة القدم بمناسبة تأهله للدور الثاني.