إستثمار مليوني دونم في زراعة الحنطة والنخيل بالسماوة

كربلاء تدعو إلى دعم بحيرة الرزّازة لجعلها واجهة سياحية

كربلاء – محمد فاضل ظاهر

بحث وزير الموارد المائية عون ذياب، ومحافظ كربلاء جاسم نصيف جاسم الخطّابي، ملف الاطلاقات المائية وانعاش بحيرة الرزازة بالمياه.

وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (الجانبين بحثا آليات التعاون والتنسيق بين الحكومة المحلية في المحافظة والوزارة، للوقوف على مشكلات عدد من المشاريع الوزارية التي تتعلق بالواقع الزراعي في بعض مناطق المحافظة)، مشيراً الى (مناقشة الاطلاقات المائية وانعاش بحيرة الرزازة، داعياً الى رفدها بالمياه لكونها احدى الواجهات السياحية المعروفة في كربلاء).

واكد الخطّابي ان (كربلاء حقّقت تقدماً استثنائياً في مجال الاصلاح الزراعي وتطوير الزراعة في المحافظة، فضلاً عن دعم المزارعين وتحديث سبل الري، مما يسهم بزيادة المساحات المزروعة ورفع نسب انجاز المشاريع الستراتيجية، الى جانب انجاز مشاريع وحدات المعالجة التي اسهمت في زيادة المخزون المائي).

على صعيد متصل، اعربت مديرية زراعة الانبار، عن اهمية الدعم الحكومي لتشجيع الفلاحين بزراعة المناطق الصحراوية، واشارت الى المباشرة بوضع الخطوط لتوسيع المساحات الخضراء والواحات. وقال مدير زراعة الانبار سنان محمد، في تصريح تابعته (الزمان) امس ان (الوزارة عملت على استحصال الدعم الحكومي الخاص لتنفيذ الخطة الزراعية للموسم الجاري وتوفير البذور والأسمدة، مايعزّز عمل الفلاحين بتوسيع المساحات الزراعية، وتكثيف المساحات الصحراوية والاستفادة من المياه الجوفية).

ولفت الى ان (المحافظة تسعى لإنشاء الاحزمة الخضراء بشأن المدن وإنشاء الواحات في المناطق الصحراوية المفتوحة، فضلاً عن إعادة ترميم الغابات التي تعرضت للدمار اثناء الحرب ضد داعش).

مؤكداً ان (المديرية باشرت بتنفيذ خطة العام الجاري فيما يخص المساحات الزراعية وتقليل الكثبان الرملية والتلوث البيئي)، واضاف محمد ان (انشاء الغابات والواحات مشروعاً داعماً للنمو الاقتصادي).

شركات عالمية

وكشفت وزارة الزراعة، عن التعاون مع شركات عالمية في استيراد الاجهزة والمعدات لمشاريع الري، مؤكدة تسجيلها ارتفاعاً بعدد الطلبات على منظومات الري بشكل كبير من قِبل الفلاحين. وذكر مدير مشروع قناة الري في وزارة، عدي البياتي في تصريح امس ان (قناة الري يعد مشروعاً رائداً وطنياً لمواجهة شح المياه لإسهامه بتغطية طلبات المزارعين على المنظومات في السنوات الخمس الأخيرة التي تزايدت مؤخراً).

مضيفاً ان (المشروع يسعى إلى تطوير اساليب الري وتحديث المنظومات و توزيعها بين المزارعين بأسعار مناسبة)، واشار الى (توفيره اكثر من 3 الاف منظومة ساعدت على تغطية 400 الف دونم للحنطة). واحالت الوزارة، مليوني دونم للاستثمار في السماوة، فيما حددت حاجة العراق الفعلية من محصول الحنطة.

زراعة الحنطة

وقال الناطق بإسم الوزارة محمد الخزعلي، في تصريح تابعته (الزمان) امس ان (اكثر من مليوني دونم تمَّ استغلالها بزراعة محصول الحنطة، وغابات النخيل من قِبل مستثمرين عراقيين في السماوة).

واوضح ان (الوزارة تقدمت في مجال الاستثمار عبر استغلال المساحات المزروعة في صحراء الرمادي بالانبار وكربلاء والنجف والمثنى، في اطار حركــــــة دؤوبة للاستثمار في العراق).

منوهاً الى (تفعيل تقنيات الرش الحديثة الثابتة والمحورية في المساحات المزروعة).

واضاف ان (الهدف من الاستثمار الزراعي تعزيز المحاصيل الستراتيجية خصوصاً الحنطة، لتلبية الحاجات المحلية وتعزيز التموينية، وسد حاجة المحافظات البالغة اكثر من خمسة ملايين طن من الطحين، ودعم التموينية والامن الغذائي).