فرع جديد للجنسية في الهندية

كربلاء تحث على مواجهة شتى أشكال المخدرات

كربلاء – محمد فاضل ظاهر

اكد مدير جنسية كربلاء العميد كاظم اليساري انه سيتم استحداث مكتب لاصدار الجوازات في قضاء الهندية بعد ان تم توفير المكان المناسب الخاص بهذا المشروع. واوضح اليساري في تصريح صحفي انه (سوف يتم استحداث مكتب جوازات خاص بقضاء الهندية وهذاالمشروع وصلت نسبة انجازه الى 70 بالمئة والخاص بالبناية). مشيرا الى انه (سيتم شراء الاجهزة وتخصيص ملاك العمل من اجل العمل بهذا الموقع والذي سيتم العمل به في غضون الاشهر المقبلة). لافتا الى ان (افتتاح هذا الموقع سوف يساهم في معالجة الزخم الحاصل في المركز الرئيس في المحافظة لكونه ستضاف لهمنطقة الخيرات والجدول الغربي). من جهة اخرى اكد معاون مدير صحة كربلاء الدكتور معتصم غازي المحنا ان اللجنة الفرعية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية شددت على ضرورة بذل اقصى الجهود من اجل تحقيق نتائج ايجابية في مواجهة جميع اشكال الانشطة التي تهدد حياة ومستقبل ابناء البلد ولاسيما الشباب). مشيدا (بالجهود التي تضطلع بهاالمؤسسات الحكومية لمكافحة تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية والاتجار بها بشكل غير مشروع والتي تهدد صحة المواطنين وسلامتهم كما تهدد النظم الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للبلاد موضحا في تصريح صحفي ان (الجلسة الثالثة والعشرين للجنة الفرعية دعت الى اتباع كافة الوسائل الممكنة لمواجهة ومكافحة انتشار المخدرات والمؤثرات العقلية). مضيفا ان (المجتمعين بحثوا موضوع المقاهي والكازينوهات وصالات الالعاب التي تقدم لزبائنها (النركيلة) والتنسيق مع قيادة شرطة المحافظة لتسهيل عمل اللجنة وضرورة عدم السماح للمقاهي والقاعات من ممارسة العمل بعد الساعة الثانية عشر ليلا). مؤكدا ان (المجتمعين اكدوا ايضا على تفعيل الجانب الاعلامي وزيادة الوعي الصحي والمجتمعي في محال مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية والعمل على منع انتشارها). وفي جانب اخر اكد قائممقام قضاء الجدول الغربي راضي حسين الحسناوي على استحصال موافقة محافظة كربلاء على رفع درجة وحدتهم الادراية الى قضاء واعتماد التسمية الاخيرة في المخاطبات الرسمية. واوضح الحسناوي في تصريح صحفي ان (الدوائر الخدمية في القضاء المستحدث بحاجة ماسة الى زيادة عدد الياتها ومعداتها الفنية لما لها من اهمية في خدمة اهالي القضاء) معربا عن امله (في حصول زيادة في مستوى التخصيصات المالية في المستقبل من اجل رفع مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين). مؤكدا انه (سيتم تنفيذ عددا من المشاريع في القضاء خلال المدة المقبلة حال توفر التخصيصات المالية الكافية وخاصة الطرق التي تعاني من عدم الصيانة واضرار البعض منها نتيجة حركة اللوريات والحمولة الزائدة عليها بالاضافة الى الاهتمام بقطاع التربية من خلال ترميم الابنية المدرسية وتوفير الرحلات ومعالجة الصفوف المزدحمة عبر تهيئة بنايات جديدة).

مخاطبات رسمية

ويذكر ان محافظ كربلاء عقيل الطريحي قرر اعتماد قضاء الجدول الغربي ضمن المخاطبات الرسمية للوحدات الادارية التابعة للمحافظة وشمولها بالحقوق والامتيازات المنصوص عليها في القوانين والانظمة والتعليمات بتاريخ 28/10/2018 بالاعتماد على كتاب وزارة التخطيط في 25/10/2018 المتضمن ادراج قضاء الجدول الغربي المستحدث في المحافظة ضمن الوحدات الادارية. الى ذلك بدأت مديرية ماء كربلاء بتنفيذ الخط الناقل بقطر 800 ملم في منطقة الزبيلية ضمن المنطقة الواقعة بين قضائي المركز والجدول الغربي. وقال مدير ماء المحافظة المهندس الاقدم حيدر عبد العباس الخفاجي لـ (الزمان) امس ان (المديرية تقوم حاليا بمد الخط الناقل بقطر 800 ملم في منطقة الزبيلية حيث سيقوم هذا الخط بتغذية القرى المجاورة للطريق الممتد باتجاه قضاء الجدول الغربي بالمياه الصالحة للشرب بعد ان كانت تعاني من الشح في المياه بسبب التوسعة العمرانية الحاصلة فيها).

معربا عن امله (بدخول الخط الجديد حيز الخدمة مطلع بداية الصيف المقبل من اجل تقديم افضل الخدمات لاهالي المنطقة). وذكر الخفاجي ان (المشروع ينفذ حاليا بالتعاون مع الملاكات الهندسية في العتبتين الحسينية والعباسية). وكشف رئيس مجلس محافظة كربلاء نصيف جاسم الخطابي عن ان المحافظو حصلت مؤخرا على 24 مليار دينار من اصل 60 مليار دينار لانجاز المشاريع المتلكئة والبالغ عددها 54 مشروعا. مشيرا الى ان (مشاريع الابنية المدرسية نسبة انجازها قليلة جدا وهي بحاجة الى اموال ضخمة). واوضح الخطابي لـ (الزمان) امس ان (المحافظة حصلت في وقت سابق على مبلغ 13 مليار دينار من موازنة عام 2018 من بينها 3 مليارات تصرف لمكافحة الفقر فضلا عن مبلغ 4 مليارات و300 مليوم دينار من موازنة 2017 و29 مليار و100 مليون دينار مناموال تنمية الاقاليم عام 2017). مبينا ان المحافظة لديها في الوقت الحاضر سيولة مالية تقدر بـ 6 مليارات دينار داخل المصارف. داعيا (رئيسالوزراء عادل عبد المهدي الى تبني حملة وطنية لبناء المدارس في المحافظة التي تحتاج الى اكثر من 450 بناية مدرسية). وشكلت مديرية بلدية المحافظة فريق عمل ضم عددا من المهندسين والفنيين في مجال تنفيذ الطرق من اجل متابعة الاعمال لمشاريع الدورات الثلاثة التي تحيط بمدينة كربلاء والتي تبنتها الحكومة المحلية بالمحافظة من خلال مباشرتها بتنفيذ دوار الامام الحسين الثاني وبطول 4500 متر طريق وبعرض 100 متر كمرحلة اولى للتنفيذ من المشروع الكلي الذي يبلغ طوله 17 كيلومترا.

مرحلة ثالثة

وقال مدير بلدية المحافظة المهندس انمار صالح الرفيعي لـ (الزمان) امس ان (هذا المشروع احيل الى شركة انوار كربلاء ويبدأ من تقاطع شارع ميثم التمار المرحلة الثالثة وصولا الى تقاطع كربلاء – هندية (مقابل علوة الخضر القديمة) لافتا الى ان (هذا المقطع يقع ضمن مقاطعة 40 (فريحة) ويمر بعدد من الاراضي والتي تم استملاك عددا منها بعد ان تم تسجيلها باسم مديرية بلدية المحافظة بعد صدور القرارات القضائية لاكتسابها الدرجة القطعية). مضيفا ان (هذه المشاريع تعد من المشاريع الاستراتيجية المهمة وخصوصا خلال الزيارات المليونية ولما تشكله من اهمية في انسيابية سير المركبات الداخلة الى المحافظة).

مبينا ان (الدوار الاول يبلغ طوله 9 كيلومترا وبعرض 60 متر ويمتد من تقاطع شارع التمار قاطعا طريق باب طويريج والحسينية وصولا الى شارع ؟؟؟ وكذلك الى شارع البوبيات ومركز حي المعلمين وصولا الى الحزام الاخضر) مطالبا (الجهات المسؤولة بالوقفة الجادة لتنفيذ تلك الطرق).