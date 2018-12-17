نائب: إستيراد الحنطة مؤامرة على المنتوج المحلي

كربلاء تباشر توزيع الشعير بين مربي الماشية

كربلاء – محمد فاضل ظاهر

بغداد – الزمان

حددت مديرية زراعة كربلاء حصة مربي الثروة الحيوانية لـ (الجاموس والاغنام والماعز) من المشمولين بمادة الشعير العلفي بواقع ثلاثة كيلوغرامات للرأس الواحد والجاموس بواقع 20 كيلوغراما للرأس الواحد بحسب الالية الجديدة التي وضعتها وزارة الزراعة للموسم الزراعي 2018 – 2019. وقال مسؤول اعلام المديرية باهر غالي لـ (الزمان) امس انه (سيتم تقديم طلب رسمي من قبل المربين المشمولين بمادة الشعير العلفي الى اقرب شعبة زراعية ضمن محيط منطقة سكناه كما سيتم اجراء كشف موقعي من قبل لجنة خاصة بهذا الغرض وهم ممثلون من الشعبة الزراعية والمستوصف البيطري وخدمات الثروة الحيوانية) بهدف معرفة اعداد الحيوانات وانواعها من اجل استكمال عملية التخصيص وتجهيز المربين بالمواد العلفية ومقدار الحصة من مادة الشعير العلفي). لافتا الى ان (سعر الطن الواحد من مادة الشعير العلفي سيكون 287 الف دينار وسيتم التجهيز من موقع شركة ما بين النهرين العامة للبذور في كربلاء).

من جهة اخرى طالب النائب عن كتلة سائرون، صادق السليطي برفع الخطة الزراعية الشتوية ومنع استيراد الحنطة الاميركية لحين نفاذ المحصول المحلي. وقال السليطي في بيان امس انه (نظرا لازدياد هطول الأمطار ووفرة مياه السقي ما شجع الفلاحين على زراعة واستغلال الاراضي الزراعية وبالاخص محصولي الحنطة والشعير مما يبشر بإنتاجية عالية).

تغيير خطة

وأضاف ان هذا (يستدعي منا اتخاذ الإجراءات اللازمة التي تواكب هذا الإنتاج المحلي) مبيناً ان (على وزارة الزراعة تغيير ورفع خطتها الزراعية المقررة، ضارباً المثل بمحافظة ذي قار التي قدرت خطتها بـ 30 بالمئة وهذا لا يتناسب مع واقع الحال للمساحات المزروعة وتأثيره السلبي على توفير المستلزمات الزراعية للفلاحين وحرمان الكثيرين من تسويق محصولهم لوزارة التجارة التي يجب عليها التحضير لإستلام المحاصيل وتهيئة المبالغ اللازمة للفلاحين). ودعا (مجلس الوزراء ووزارة التجارة إعادة النظر بعقود استيراد الحنطة الأمريكية حيث أعلن قبل أيام ان مجلس الوزراء خول وزير التجارة صلاحية التفاوض والتوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارة التجارة العراقية والسفارة الأمريكية في بغداد بخصوص شراء وتجهيز الحنطة الامريكية بكمية تقدر 250 الف طن متري). وأكد ان (مجلس الوزراء ووزارتي الزراعة والتجارة مطالبة بتعديل الخطة الشتوية تماشيا مع واقع الحال وتهيئة المبالغ اللازمة للفلاحين لتسويق المحاصيل الزراعية وعدم الاستيراد الا بعد استيعاب المحصول المحلي وبخلافه وبتكرار التجارب السابقة يعد تأمراً واضحاً على المنتوج المحلي العراقي) على حد تعبيره. وكانت وزارة التجارة تعاقدت مع الولايات المتحدة لإستيراد القمح والأرز منها لتأمين مفردات البطاقة التموينية ولمدة ستة أشهر

واقامت دائرة البحوث الزراعية و دائرة الارشاد و التدريب الزراعي و بالتعاون مع مديرية زراعة النجف و الجمعيات الفلاحية يوماً للحقل (حصاد محصول الرز لبرنامج اكثار بذور الرتب العليا) في محطة ابحاث المشخاب التابعة لدائرة البحوث الزراعية ضمن فعاليات برنامج اكثار بذور الرتب العليا لمحصول الرز للأصناف المعتمدة والمسجلة الذي تتبناه وزارة الزراعة.

تقانات حديثة

وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (الفعالية تضمنت تقديم شرح علمي تفصيلي حول البرنامج واهدافه الستراتيجية، ودور البرنامج في توفير بذور الرتب العليا لمحصول الرز، و التعريف بأهم الاصناف التي يتم استنباطها و كيفية المحافظة على النقاوة الوراثية و اهمية ادخال التقانات الحديثة في زراعة المحصول و زيادة استخدام الاسمدة و المبيدات الاحيائية و كيفية تطبيق الادارة المتكاملة للمحصول، و دور شركات البذور في دعم و اسناد البرنامج بهدف تحقيق اهدافه الوطنية). وحضر الفعالية جمع من الفلاحين المتميزين في زراعة محصول الرز و مدراء الاقسام والشعب في مديرية زراعة المحافظة.

واستقبل الوكيل الفني لوزارة الزراعة حسن عسكري الممثل التنفيذي لشركة سويد هايدرو، والسيد كاي مانتغ ممثل شركة اليون الصينية ونهاد حبيب من جامعة الكوفة، لدراسة إمكانية توسيع حجم مشروع الحزام الأخضر في العراق .

ورحب القيسي خلال لقائه الوفد الزائر بأي جهد أو مبادرة من شانها زراعة أية شجرة في العراق، لافتا إلى إن الأهم من ذلك هو التأكد من إمكانية إدامة حياتها والاعتناء بها قبل البدء بزراعتها. كما شهد اللقاء دراسة المقومات التي يحتاجها المشروع من حيث الإمكانيات المادية اللازمة، والملكية الزراعية، وأنواع المياه الجوفية اللازمة وأصناف الأشجار ذات التحمل للبيئة الجافة، وضرورة إشراك جميع الجهات ذات الصلة). هذا وحضر الاجتماع مدير عام دائرة الغابات والتصحر وعدد من المختصين في الوزارة.