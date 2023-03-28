كراهية – معتصم الصالح

“كان لدينا سيدة شابة في العمل ، متخصصة في الوقاحة من الدرجة الأولى ، وعندما تم الرد عليها بنفس الطريقة ، ازدهرت بشكل مباشر ، كما لو كانت قد أعيد شحنها وتركت راضية. ولكن ، عندما تصبح مستعرة و يتم تجاهلها ، كانت في هذه الحالة أقوى سلاح لكبح جماحها”احيانًا تكون الوقاحة أداة, والبعض لا يفهم جيداً ، والتهذيب يعتبر ضعفاً.ومع ذلك يتجلى ذلك بوضوح شديد في عصرنا اليوم ،عندما تسود الكراهية, يعبر عنها بشكل سافر في مواقع التواصل الاجتماعي ،وهذا غطاء واضح للضعف وإفلاس تام في الذوق الاجتماعي العام، والامثلة كثيرة.

لطالما اعتبرت الوقاحة سمة من سمات الطبقات الدنيا من المجتمع. عانى هنا, أتباع وخدم وحاشية ومستخدميين.إنهم وقحون من العجز الجنسي ، فقر العلاقات ، وقلة الحيلة ، وعدم الفهم، والشعور بعدم الوفاء ، والدونية والكراهية التي تفسد الروح.

يجيبون على نفس السؤال من الشك الذاتي ، وعدم القدرة على التحكم في أنفسهم والاستياء الحاد .الوقاحة، هي ترجمة فورية للكراهية وكل شيء يبرر على أنه مزحة – قوية، تعليق ساخر, نقطة سوداء, عبارات سافرة وخادشة للحياء , من الجيد ملاحظة ان الوقح عندما أن يكون بمفرده ، يحاول اخفاء الصفات السلبية من سلوكه والتحلي بروح اسمى . ولكن إذا كان هناك المزيد منهم ، فسوف يتجمعون في قطيع ويهاجمون بقوة الفريق و “بدون أحذية” في وقت واحد.يبدو لي أنه إذا كان الشخص بائسًا ، فإن أفضل شيء هو التوقف عن الاهتمام بوقحته وعدم التواصل معه. بعد ذلك ، ربما ، إذا ترك وشأنه ، سيبدأ في فهم أن الوقاحة ستقوده في النهاية إلى الشعور بالوحدة.

قال عالم الأخلاق الفرنسي فرانسوا دي لا روشفوكولد ، الذي غادر هذا العالم في 17 مارس 1680: “الكراهية والإطراء هي المزالق التي تنكسر ضدها أي حقيقة”. جوهر أغنى حكمة دنيوية ، يعتبر أحفاده الممتنون لكتابه الأمثال “تأملات ، أو أقوال أخلاقية” ، الذي اكتسب شهرة عالمية تحت اسم أكثر إيجازًا – “مكسيم او ماكسيمز”.

الخيط الأحمر فيهم هو فكرة أن الدوافع الرئيسية لجميع أعمالنا هي ، للأسف ، الأنانية والغرور. و ملاحظات ساخرة عن الضعف البشري ، ولكنها كلها مشتقة من ملاحظة السلوك البشري الفعلي. من وجهة النظر هذه ، فإنها تعكس تقييمًا واقعيًا للطريقة التي يعيش بها البشر حياتهم بالفعل. الكثير منها موجه إلى الذرائع البشرية والأنا الإنسانية، في الواقع ، لم تعد الفكرة جديدة ، لكن لاروشفوكولد جادل في استنتاجه بملاحظات نفسية دقيقة ، وأمثلة جيدة الهدف ووضوح اللغة.”إذا” أطعمنا “الدماغ بالسلبية، فأين يمكننا الحصول على حبة من تسمم المعلومات؟ الدماغ ليس منخلًا ، كل ما وصل هناك، بقي هناك. او كما يعبر عنه ب “عليّ أن أزعج الجميع لاننا وصلنا الى حافة اليأس” ومن ثم تعبر عنه بلغة الكراهية والتي هي شكل من اشكال العداون على الذات اولا ومن ثم المجتمع ثانيا .لسنا سادة ما يحدث في عقولنا. لذلك على الأقل ليست هناك حاجة لإدخال أشياء سلبية إضافية هناك. هذا ينطبق على الجميع ، سواء كنت ذكيا أو غبيا. لا تدع الموسيقى السيئة تدخل إلى عقلك ، الذي يعلق هناك ، ومن ثم يصبح من المستحيل محاربتها. ربما تحتاج ان تكون قادرًا على “الضغط على الزر” في الوقت المناسب وإيقاف مصدر الكراهية.”في النهاية , الأحمق لا يمكن أن يكون لطيفًا: لديه إمكانية عقلية ضعيفة جدًا لذلك”.الأشخاص المستقلون بحياتهم ، بتجاربهم الذاتية ، الثرية، ايا كان نوعها يظلون محصنين تمامًا – وهم سعداء حقًا.