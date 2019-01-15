كثرة الزيارات الى بغداد

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فاتح عبد السلام

زيارات‭ ‬دولية‭ ‬عالية‭ ‬المستوى‭ ‬تتقاطر‭ ‬نحو‭ ‬بغداد‭ . ‬وهذا‭ ‬لا‭ ‬يحدث‭ ‬المرة‭ ‬الاولى‭ ‬،‭ ‬فقد‭ ‬اصبح‭ ‬العراق‭ ‬مقصد‭ ‬زيارات‭ ‬الدول‭ ‬المهمة‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬منذازالة‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬نظامه‭ ‬السابق‭ ‬عام‭ ‬‮٢٠٠٣‬‭ .‬

وكثرة‭ ‬الزيارات‭ ‬لم‭ ‬تتناسب‭ ‬مع‭ ‬حصيلة‭ ‬تنمية‭ ‬العراق‭ ‬واعادة‭ ‬اعماره‭ ‬،‭ ‬فهو‭ ‬مهدم‭ ‬ليس‭ ‬في‭ ‬حرب‭ ‬طرد‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬،‭ ‬وانما‭ ‬قبل‭ ‬ذلك‭ ‬بسنوات‭ ‬،‭ ‬حيث‭ ‬لا‭ ‬توجد‭ ‬حياة‭ ‬مصانع‭ ‬النسيج‭ ‬والسكر‭ ‬والاسمنت‭ ‬والبرتوكيمياويات‭ ‬والصناعات‭ ‬النفطية‭ ‬المكملة‭ ‬،‭ ‬إلا‭ ‬في‭ ‬حدودها‭ ‬الدنيا‭ ‬كما‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬استحداث‭ ‬مصانع‭ ‬جديدة‭ ‬اخرى‭ ‬لانتاج‭ ‬اي‭ ‬شيء‭ ‬،‭ ‬بمعنى‭ ‬انّ‭ ‬العراق‭ ‬خضع‭ ‬لمفهوم‭ ‬انه‭ ‬سيبقى‭ ‬للابد‭ ‬بلداً‭ ‬استهلاكياً‭ ‬،‭ ‬حتى‭ ‬صناعة‭ ‬الألبان‭ ‬التي‭ ‬يمكن‭ ‬ان‭ ‬تنتعش‭ ‬لكثرة‭ ‬ابقارنا‭ ‬وخرافنا‭ ‬،‭ ‬لم‭ ‬تنعض‭ ‬ولانزال‭ ‬نستورد‭ ‬طوعاً‭ ‬أو‭ ‬كرهاً‭ ‬معظم‭ ‬المنتوجات‭ ‬الزراعية‭ ‬من‭ ‬ايران‭ ‬وتركيا‭ .‬

يريد‭ ‬العراقيون‭ ‬أن‭ ‬يسمعوا‭ ‬موضوعاً‭ ‬،خارج‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬والحرب‭ ‬على‭ ‬الارهاب‭ ‬أو‭ ‬على‭ ‬نحو‭ ‬أدق،‭ ‬خارج‭ ‬المجال‭ ‬الامني‭ ‬والعسكري‭ ‬والنفطي‭ ‬،‭ ‬كان‭ ‬قد‭ ‬بحثه‭ ‬مسؤول‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬فرنسا‭ ‬أو‭ ‬استراليا‭ ‬أو‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬أو‭ ‬المانيا‭ ‬أو‭ ‬من‭ ‬أية‭ ‬دولة‭ .‬

هل‭ ‬جاء‭ ‬اليكم‭ ‬في‭ ‬بغداد‭ ‬زعيم‭ ‬أو‭ ‬مسؤول‭ ‬مقهوراً‭ ‬على‭ ‬حالكم‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬أظهر‭ ‬التقرير‭ ‬الدولي‭ ‬الاخير،انه‭ ‬لايوجد‭ ‬تعليم‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬يمكن‭ ‬اعتباره‭ ‬معترفاً‭ ‬بجودته‭ ‬وعلميته‭ ‬؟‭.‬

العراقي‭ ‬لايريد‭ ‬مسؤولاً‭ ‬يقصد‭ ‬بلاده‭ ‬إن‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬وراءه‭ ‬بناء‭ ‬مستشفى‭ ‬كبير‭ ‬وفتح‭ ‬مجالات‭ ‬لفرص‭ ‬عمل‭ ‬جديدة‭ ‬وتطوير‭ ‬الجامعات‭ ‬المتكلسة‭ ‬المتراجعة‭. ‬هذا‭ ‬وحده‭ ‬يفرحنا‭ ‬وليس‭ ‬التباحث‭ ‬حول‭ ‬المجالات‭ ‬العسكرية‭ ‬التي‭ ‬ليس‭ ‬لنا‭ ‬فيها‭ ‬سوى‭ ‬ارضنا‭ ‬المرتع‭ ‬المفتوح‭ ‬ومجالنا‭ ‬الجوي‭ ‬السائب‭.‬

لن‭ ‬يفكر‭ ‬بتنمية‭ ‬أي‭ ‬بلد‭ ‬سوى‭ ‬أهله‭ .‬ياترى‭ ‬على‭ ‬أية‭ ‬بقعة‭ ‬نقف‭ ‬من‭ ‬العالم‭ ‬الذي‭ ‬يتطور‭ ‬بالساعات‭ ‬والايام‭ ‬،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬يستهلك‭ ‬العراق‭ ‬نفسه‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬انتاجية‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬مضمار؟‭.‬

كثرة‭ ‬الزيارات‭ ‬الدولية‭ ‬تدل‭ ‬على‭ ‬ان‭ ‬الاماكن‭ ‬المقصودة‭ ‬قوية‭ ‬،كما‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تدل‭ ‬على‭ ‬إنها‭ ‬رخوة‭ ‬أيضاً‭ .‬

رئيس التحرير – الطبعة الدولية