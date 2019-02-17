العراق يخفّض الرسوم الكمركية على الكتب المستوردة

كتّاب وادباء لـ (الزمان): القرار ينشّط الحركة الثقافية ونتمنى تفعيله

مليوناعنوان من 23 دولة شاركت في فعاليات معرض بغداد

بغداد – فائز جواد

على خلفية انطلاق النسخة السادسة من فعاليات معرض بغداد الدولي للكتاب الذي افتتح الخميس السابع من شباط الجاري اصدر مجلس الوزراء قرارا خفض فيه الرسم الكمركي على الكتب المستوردة لأغراض المشاركة في معارض الكتب الدولية لتكون بنسبة 0.5 بالمئة بعد استحصال مـــــــوافقة وزير المالية، استنادا الى قانون التعرفة الكمركية رقم 22 لسنة 2010 المعدل.

وجاء قرار المجلس دعماً من الحكومة العراقية للحركة الثقافية المثقفين العراقيين . وشهدت ايام المعرض اقبالا للمثقفين والاكاديميين والعوائل العراقية واسعا ، واشاد الزائرون بالتنظيم الناجح وقالوا ان (معرض العام الحالي هو من افضل المعارض التي اقيمت في بغداد من الناحية التنظيمية والمشاركة الفعلية من قبل الدول العربية ودور الطباعة والنشر المشاركة في اجنحتها المتنوعة ليحقق نسبة باعداد الزائرين لاجنحة المعرض .

تعرفة كمركية

(الزمان ) وعلى ضوء قرار مجلس الوزراء والقاضي بتخفيض التعرفة الكمركية على الكتب المستوردة تشجيعا للحركة الثقافية المثقفين العراقيين استطلعت بعض آراء الكتاب والمثقفين عن اهمية القرار في تخفيض الكتب المستوردة .

الكتاب غذاء للعقل

رئيس اتحاد ادباء وكتاب العراق الباحث ناجح المعموري قال ( هذا القرار جاء بعد مناشدات والتي تزامنت مع انطلاق فعاليات معرض بغداد الدولي للكتاب وسعادتي غامرة لان الضغط الجماهيري الممثل بالفنانين والادباء والقراء دائما يعطي تاثيرا ايجابيا وهذا ما ظهر في الضغوط الواسعة على الضريبة المفروضة على الكتب المستوردة وهذا يمثل نجاحا مهما لان القراء بحاجة الى وفرة المطبوعات ، وبودي ان تتعامل مؤسسات الدولة مع الكتب وكافة المطبوعات مثل تعاملها مع مواد البطاقة التموينية لان الكتاب غذاء للعقل واناره للطريق ) .

امين عام اتحاد الادباء والكتاب العراقيين ابراهيم الخياط قال (القرار جاء استجابة الى نداءات كثيرة اطلقتها الاوساط الثقافية واتحاد الادباء وقد اثلج قلوب المثقفين اذ تزامن مع انعقاد الدورة الجديدة لمعرض بغداد الدولي للكتاب لاسيما وقد تم رسميا اطلاق اسم الروائي الشهيد عـــــلاء مشذوب على هذه الدورة ) واضاف ( نحن لانتمنى بل نطالب ونضغط ان يكون الكتاب كالماء والهواء مشــــــــاعا للجميع بدون رسوم وبلا مناسبات وهذا يليق بالعراق كونه بلد الثقافة الاعرق عبر التاريخ )

وقال الروائي طارق السلطاني (ان هذا القرار جاء بعد مناشدات وتزامن مع اقامة فعاليات معرض بغداد الدولي للكتاب ويقينا بدورنا نشكر كل من ساهم في الغاء الضريبة او تخفيضها عن الكتب المستوردة والتي ستسهم بدفع المشهد الثقاقي الى امام وتوفر الفرص الكبيرة للعديد من المثقفين والابداء والكتاب باستيراد الكتب التي يرغبون كما توفر لدور النشر العراقية فرصا اكبر في استيراد الكتب والمطبوعات شريطة ان لايحملوا فوائدها على القراء ومقتني المطبوعات الثقـــــــافية والادبية والفنية وتبقى مبادرة تخفيض الرسوم على اسعار الكتب المستوردة مبادرة كريمة وتحسب للقائمين على اصدار القرار).

وشهدت فعاليات المعرض المعرض اقبالا واسعا للجمهور ومن مختلف الشرائح وشهد يوميا توقيع كتاب حيث يوقع كتاب ومثقفون وفنانون وادباء كتبهم ومطبوعاتهم باحتفال يقام في اجنـــــــحة المعرض ولاتمر ساعة من الزمن الا وتشهد توقــــــــيع كتاب او مطبوع وسط استقبال جماهيري وثقافي وفني مفرح مايسجل لنجاح الدورة الحالية للمعرض .

وفي جولتنا في اروقة واجنحة المعرض رصدنا العديد من الانشـــــــــطة الثقافية والادبية والفنية التــــــي تعقد بشكل يومي وعلى مدار الساعة ، إلى جانب الأنـــــــشطة الأدبية والفنية التي تعقد على هامش المعرض.

ممثل مؤسسة أمازون وهي دار النشر الكرديـــــــة الوحيــــــــدة المشــــــــاركة في المعرض مناف صابر قال في تصريحات صحفية ( لدينا 2500 كتاب أغلبها باللغة الإنــــــكليزية، مضـــــــيفاً ولقد ترددنا في جلب الكتب الكردية لمعرض بغداد لكننا فوجئنا بالإقبال الواسع على هذا النوع من الكتب) .وكانت المشاركة السعودية بالمعرض لافتةً، حيث جلبت إحدى عشرة داراً من المملكة العربية آلاف الكتب لعرضها على عشاق القراءة العراقيين.

وقال رئيس جمعية الناشرين السعوديين أحمد فهد ان ( جميع الكتب من طباعة ونشر الدور السعودية وممثلية الحركة الثقافية في المملكة، لقد وجــــــــدنا ترحيباً حافلاً بنا من قبل القراء العراقيين، وهذا يدل على حـــــــب الشعب العراقي للكتب والفكر والثقافة السعودية ).

حجم الوعي

وقال احد زائري المعرض قال (يلاحظ هذا العام الإقبال الملفت لفئة الشباب ما يعكس حجم الوعي، هذا يدعو إلى السرور ونأمل أن يسير الأمر نحو الأفضل خلال السنوات المقبلة كذلك لاننسى الاقبال الجيد للعوائل البغدادية مع اطفالهم الذين فضلوا زيارة الاجنحة التي تعرض الكتب الخاصـــــة بادب الطفل وهذا مؤشر جيد ).

يشار الى ان دورة العام من المعرض شاركت فيه 650 مؤسسة للطباعة والنشر من 23 دولة، ويقدر عدد الكتب المعروضة فيها بمليوني كتاب.