كتل‭ ‬برلمانية‭ ‬تطلب‭ ‬الاستيضاح‭ ‬لانتشار‭ ‬القوات‭ ‬الأمريكية‭ ‬وتحشد‭ ‬لمشروع‭ ‬جدولة‭ ‬انسحابها‭ ‬من‭ ‬العراق

بغداد‭ – ‬كريم‭ ‬عبد‭ ‬زاير‭ ‬

تدفع‭ ‬كتل‭ ‬سياسية‭ ‬عراقية‭ ‬مقربة‭ ‬من‭ ‬إيران‭ ‬البرلمان‭ ‬العراقي‭ ‬لتبني‭ ‬مشروع‭ ‬قرار‭ ‬يدعو‭ ‬الى‭ ‬جدولة‭ ‬جديدة‭ ‬لانسحاب‭ ‬القوات‭ ‬الامريكية‭ ‬التي‭ ‬باتت‭ ‬تعيد‭ ‬انتشارها‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬بعد‭ ‬قرار‭ ‬الرئيس‭ ‬الاميركي‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬المفاجىء‭ ‬سحب‭ ‬قواته‭ ‬من‭ ‬سوريا‭ ‬واستخدام‭ ‬العراق‭ ‬‭”‬كقاعدة‭”‬‭ ‬لاستهداف‭ ‬الارهاب‭ ‬انطلاقاً‭ ‬من‭ ‬العراق‭ . ‬وكانت‭ ‬القوة‭ ‬الجوية‭ ‬الامريكية‭ ‬رأس‭ ‬الحربة‭ ‬في‭ ‬القضاء‭ ‬على‭ ‬داعش‭ ‬وتحرير‭ ‬الموصل‭ ‬والانبار‭ ‬وصلاح‭ ‬الدين‭ ‬قبل‭ ‬سنتين‭ .. ‬وتبدأ‭ ‬الخطوات‭ ‬التي‭ ‬تقودها‭ ‬الكتل‭ ‬الشيعية‭ ‬الموالية‭ ‬لايران‭ ‬بمحاولة‭ ‬طلب‭ ‬استيضاح‭ ‬رسمي‭ ‬لاهداف‭ ‬الانتشار‭ ‬الامريكي‭ ‬في‭ ‬المناطق‭ ‬العراقية‭ ‬ذات‭ ‬الاغلبية‭ ‬العربية‭ ‬السنية‭ ‬حيث‭ ‬مليشيات‭ ‬الحشد‭ ‬منتشرة‭ ‬هناك‭ ‬ايضاً‭ ‬واكد‭ ‬عضو‭ ‬في‭ ‬لجنة‭ ‬الأمن‭ ‬والدفاع‭ ‬في‭ ‬البرلمان،‭ ‬أمس،‭ ‬إن‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬لن‭ ‬يسمح‭ ‬ببقاء‭ ‬القواعد‭ ‬الأميركية‭ ‬أو‭ ‬أية‭ ‬قوات‭ ‬قتالية‭ ‬من‭ ‬جنسيات‭ ‬أجنبية‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬العراق‭.‬

وأضاف‭ ‬النائب‭ ‬عمار‭ ‬طعمة،‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬إلى‭ ‬وكالة‭ ‬‭(‬سبوتنيك‭)‬،‭ ‬أن‭ ‬الأغلبية‭ ‬البرلمانية‭ ‬مجمعة‭ ‬على‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬إجلاء‭ ‬القوات‭ ‬الأجنبية‭ ‬بالكامل‭ ‬من‭ ‬الأراضي‭ ‬العراقية‭.‬

وتابع‭ ‬أن‭ ‬القوات‭ ‬العراقية‭ ‬لديها‭ ‬من‭ ‬الكفاءة‭ ‬والقدرة‭ ‬ما‭ ‬يؤهلها‭ ‬لمواجهة‭ ‬أية‭ ‬تحديات،‭ ‬ويمكنها‭ ‬من‭ ‬بسط‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬أراضي‭ ‬العراق‭ ‬ودحر‭ ‬التنظيمات‭ ‬الإرهابية‭.‬

وأشار‭ ‬طعمة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬لجنة‭ ‬الأمن‭ ‬والدفاع‭ ‬قدمت‭ ‬‭”‬طلب‭ ‬استيضاح‭”‬‭ ‬بشأن‭ ‬انتقال‭ ‬القوات‭ ‬الأمريكية‭ ‬من‭ ‬سوريا‭ ‬إلى‭ ‬العراق،‭ ‬والفترة‭ ‬التي‭ ‬ستبقى‭ ‬فيها،‭ ‬وموعد‭ ‬المغادرة،‭ ‬وأن‭ ‬اللجنة‭ ‬أكدت‭ ‬رفضها‭ ‬التام‭ ‬لبقاء‭ ‬القواعد‭ ‬الأمريكية،‭ ‬أو‭ ‬القوات‭ ‬القتالية‭ ‬الأمريكية‭ ‬وغير‭ ‬الأمريكية،‭ ‬وأنها‭ ‬لن‭ ‬تسمح‭ ‬سوى‭ ‬ببقاء‭ ‬القوات‭ ‬الاستشارية‭ ‬بموجب‭ ‬الاتفاق‭ ‬مع‭ ‬الوزارات‭ ‬المعنية‭.‬

وشدد‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬وجود‭ ‬القوات‭ ‬الاستشارية‭ ‬لابد‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬ضمن‭ ‬المعسكرات‭ ‬العراقية،‭ ‬وتحت‭ ‬الحماية‭ ‬العراقية،‭ ‬حفظاً‭ ‬لسيادة‭ ‬الدولة‭ ‬واستقلاليتها‭.‬

وأكد‭ ‬أن‭ ‬العراق‭ ‬لن‭ ‬يسمح‭ ‬بأن‭ ‬تكون‭ ‬أرضه‭ ‬محطة‭ ‬انطلاق‭ ‬عمليات‭ ‬عدوانية‭ ‬تجاه‭ ‬دول‭ ‬الجوار،‭ ‬التي‭ ‬يحرص‭ ‬العراق‭ ‬على‭ ‬حسن‭ ‬التعاون‭ ‬المتكامل‭ ‬معها‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬المقبلة‭.‬

وتتداول‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬بشكل‭ ‬واسع‭ ‬منذ‭ ‬عدة‭ ‬أيام‭ ‬اخباراً‭ ‬تستنكر‭ ‬اعادة‭ ‬انتشار‭ ‬القوات‭ ‬الأميركية‭ ‬مجدداً‭ ‬في‭ ‬العراق،‭ ‬الامر‭ ‬الذي‭ ‬قوبل‭ ‬بنفي‭ ‬رسمي‭ ‬لهذه‭ ‬الشائعات‭ ‬التي‭ ‬تعد‭ ‬حساسة‭ ‬جداً‭ ‬بالنسبة‭ ‬لاوضاع‭ ‬هذا‭ ‬البلد‭ ‬العالق‭ ‬بين‭ ‬حليفيه،‭ ‬وبنفس‭ ‬الوقت‭ ‬يمثل‭ ‬كلاهما‭ ‬عدوا‭ ‬للأخر،‭ ‬وهما‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وإيران‭ .‬

وأكد‭ ‬محمود‭ ‬الربيعي‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬حركة‭ ‬‭”‬صادقون‭”‬‭ ‬إحدى‭ ‬الكتل‭ ‬السياسية‭ ‬المنضوية‭ ‬في‭ ‬ائتلاف‭ ‬‭”‬الفتح‭ ‬‭”‬‭ ‬البرلماني،‭ ‬الذي‭ ‬يمثل‭ ‬غالبيته‭ ‬قادته‭ ‬مقاتلين‭ ‬ضد‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش،‭ ‬أنه‭ ‬يجب‭ ‬التصويت‭ ‬على‭ ‬جدولة‭ ‬انسحاب‭ ‬القوات‭ ‬الأجنبية‭ ‬من‭ ‬العراق‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬المقبلة‭.‬

كما‭ ‬هو‭ ‬حال‭ ‬جميع‭ ‬الفصائل‭ ‬الشيعية‭ ‬المقربة‭ ‬من‭ ‬إيران‭ ‬تصر‭ ‬هذه‭ ‬الحركة‭ ‬على‭ ‬‭”‬رفض‭ ‬قاطع‭ ‬لوجود‭ ‬أي‭ ‬قوات‭ ‬أجنبية‭ ‬على‭ ‬الأراضي‭ ‬العراقية‭”‬‭ ‬،‭ ‬وفقا‭ ‬للربيعي‭.‬

وطلب‭ ‬نائب‭ ‬أخر‭ ‬من‭ ‬الائتلاف‭ ‬ذاته‭ ‬قبل‭ ‬مدة‭ ‬قصيرة،‭ ‬من‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬عادل‭ ‬عبد‭ ‬المهدي‭ ‬تفسيراً‭ ‬لتحركات‭ ‬عسكرية‭ ‬تقوم‭ ‬بها‭ ‬قوات‭ ‬اجنبية،‭ ‬فيما‭ ‬بثت‭ ‬وسائل‭ ‬اعلام‭ ‬محلية‭ ‬صوراً‭ ‬لقوافل‭ ‬عسكرية‭ ‬على‭ ‬أنها‭ ‬تعزيزات‭ ‬أميركية‭ .‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬أكد‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬التحالف‭ ‬الدولي‭ ‬الذي‭ ‬يقاتل‭ ‬ضد‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية،‭ ‬شون‭ ‬رايان‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬بإن‭ ‬‭”‬هناك‭ ‬تحركات‭ ‬متعددة‭ ‬تجري‭ ‬حاليا‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬العمليات‭”‬‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬الإشارة‭ ‬لتفاصيل‭ ‬أكثر‭ .‬

ويؤكد‭ ‬الأميركيون‭ ‬رسميا‭ ‬بأنه‭ ‬ليس‭ ‬لديهم‭ ‬قاعدة‭ ‬في‭ ‬العراق،‭ ‬لكن‭ ‬الرئيس‭ ‬الاميركي‭ ‬التقى‭ ‬جنوده‭ ‬في‭ ‬زيارة‭ ‬مفاجأة‭ ‬قام‭ ‬بها‭ ‬نهاية‭ ‬كانون‭ ‬الأول‭/‬ديسمبر‭ ‬للعراق‭ ‬في‭ ‬قاعدة‭ ‬عين‭ ‬الأسد‭ ‬غرب‭ ‬بغداد،‭ ‬بدون‭ ‬ان‭ ‬يلتقي‭ ‬خلال‭ ‬تلك‭ ‬الزيارة‭ ‬أي‭ ‬مسؤول‭ ‬عراقي‭.‬

وبلغ‭ ‬عدد‭ ‬القوات‭ ‬الأميركية‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬التي‭ ‬تلت‭ ‬الاجتياح‭ ‬الأميركي‭ ‬للعراق،‭ ‬في‭ ‬2003،‭ ‬170‭ ‬ألف‭ ‬جندي‭ ‬في‭ ‬عموم‭ ‬العراق‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تنسحب‭ ‬نهاية‭ ‬عام‭ ‬2011،‭ ‬وفقا‭ ‬لقرار‭ ‬الرئيس‭ ‬الأميركي‭ ‬السابق‭ ‬باراك‭ ‬أوباما‭.‬

لكنها‭ ‬عادت‭ ‬مجدداً‭ ‬الى‭ ‬العراق‭ ‬عام‭ ‬2014،‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬التحالف‭ ‬الدولي‭ ‬المناهض‭ ‬لتنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬يفرض‭ ‬سيطرته‭ ‬على‭ ‬مناطق‭ ‬واسعة‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬وسوريا‭.‬

وقال‭ ‬ترامب‭ ‬خلال‭ ‬تفقد‭ ‬جنوده،‭ ‬إنه‭ ‬لا‭ ‬ينوي‭ ‬‭”‬إطلاقا‭”‬‭ ‬سحب‭ ‬القوات‭ ‬الأميركية‭ ‬من‭ ‬العراق،‭ ‬بل‭ ‬يرى‭ ‬‭”‬على‭ ‬العكس‭”‬‭ ‬إمكانية‭ ‬لاستخدام‭ ‬هذا‭ ‬البلد‭ ‬‭”‬قاعدة‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬اضطررنا‭ ‬للتدخل‭ ‬في‭ ‬سوريا‭”‬‭.‬

أكد‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬العراقي‭ ‬منتصف‭ ‬الشهر‭ ‬الحالي‭ ‬أنه‭ ‬‭”‬في‭ ‬كانون‭ ‬الثاني‭/‬يناير‭ ‬2018،‭ ‬كان‭ ‬هناك‭ ‬حوالى‭ ‬11‭ ‬ألف‭ ‬جندي‭ ‬أجنبي،‭ ‬70‭ ‬بالمئة‭ ‬منهم‭ ‬أميركيون‭”‬‭ ‬في‭ ‬العراق،‭ ‬وتابع‭ ‬‭”‬العدد‭ ‬الكلي‭ ‬انخفض‭ ‬الى‭ ‬ثمانية‭ ‬آلاف،‭ ‬بينهم‭ ‬ستة‭ ‬الآف‭ ‬أميركي‭”‬‭ ‬حاليا‭ .‬

بدوره،‭ ‬أكد‭ ‬رايان‭ ‬لوكالة‭ ‬الصحافة‭ ‬الفرنسية‭ ‬أنه‭ ‬بين‭ ‬هؤلاء‭ ‬‭”‬‭ ‬خمسة‭ ‬آلاف‭ ‬و‭ ‬200‭ ‬جندي‭ ‬أميركي‭”‬‭.‬

لكن‭ ‬بغض‭ ‬النظر‭ ‬عن‭ ‬عددهم،‭ ‬يبقى‭ ‬‭”‬رحيل‭ ‬الأميركيين‭ ‬يمثل‭ ‬الأولوية‭”‬‭ ‬بالنسبة‭ ‬للكتل‭ ‬السياسية‭ ‬الموالية‭ ‬لإيران،‭ ‬حسبما‭ ‬يرى‭ ‬ريناد‭ ‬منصور‭ ‬من‭ ‬مؤسسة‭ ‬تشاتام‭ ‬هاوس‭ ‬للأبحاث‭ ‬والخبير‭ ‬في‭ ‬السياسة‭ ‬العراقية‭ .‬

ونبه‭ ‬هشام‭ ‬الهاشمي‭ ‬المحلل‭ ‬الأمني‭ ‬والخبير‭ ‬في‭ ‬الجماعات‭ ‬المسلحة‭ ‬في‭ ‬العراق،‭ ‬بحسب‭ ‬وكالة‭ ‬الصحافة‭ ‬الفرنسية‭ ‬الى‭ ‬منع‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأميركية‭ ‬قوات‭ ‬الحشد‭ ‬الشعبي‭-‬‭ ‬يمثل‭ ‬غالبيتها‭ ‬فصائل‭ ‬شيعية‭-‬‭ ‬من‭ ‬‭”‬الاقتراب‭ ‬من‭ ‬القواعد‭ ‬التي‭ ‬يتواجد‭ ‬فيها‭ ‬جنودها‭”‬‭.‬

وأشار‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬قوات‭ ‬‭”‬الحشد‭ ‬الشعبي‭ ‬تطالب‭ ‬بالمعاملة‭ ‬بالمثل‭”‬،‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬تنتشر‭ ‬فيه‭ ‬كلا‭ ‬القوتين‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬حدودية‭ ‬مع‭ ‬مع‭ ‬الجارة‭ ‬سوريا‭.‬

ويرى‭ ‬محللون‭ ‬أن‭ ‬انتشار‭ ‬القوات‭ ‬الاميركية‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬يعرقل‭ ‬كثيراً‭ ‬سيناريو‭ ‬إيران‭ ‬التي‭ ‬تطمح‭ ‬لبسط‭ ‬نفوذها‭ ‬حتى‭ ‬البحر‭ ‬الأبيض‭ ‬المتوسط‭ ‬عبر‭ ‬العراق‭ ‬وسوريا‭ ‬ولبنان‭.‬

ويؤكد‭ ‬الهاشمي‭ ‬أنه‭ ‬‭”‬هناك‭ ‬إعادة‭ ‬انتشار‭ ‬للقوات‭ ‬الأميركية‭ ‬في‭ ‬العراق،‭ ‬خصوصا‭ ‬في‭ ‬المناطق‭ ‬الشمالية‭ ‬والغربية‭”‬‭.‬

بنفس‭ ‬الوقت،‭ ‬يرى‭ ‬منصور‭ ‬أن‭ ‬‭”‬الاحزاب‭ ‬الشيعية‭ ‬المتشددة،‭ ‬تركز‭ ‬بشكل‭ ‬أساسي‭ ‬على‭ ‬التخلص‭ ‬من‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭”‬،‭ ‬بمختلف‭ ‬الوسائل‭.‬

وأوضح‭ ‬أنهم‭ ‬‭”‬يستخدمون‭ ‬زيارة‭ ‬ترامب‭ ‬‭”‬بدون‭ ‬لقاء‭ ‬مسؤولين‭ ‬عراقيين،‭ ‬بالاضافة‭ ‬الى‭ ‬‭”‬إظهار‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬على‭ ‬انها‭ ‬قوة‭ ‬مدمرة‭ ‬لا‭ ‬تحترم‭ ‬سيادة‭ ‬المسؤولين‭ ‬العراقيين‭”‬‭ ‬في‭ ‬الحكومة‭ ‬التي‭ ‬لم‭ ‬يكتمل‭ ‬نصابها‭ ‬رغم‭ ‬اعلان‭ ‬تشكيلها‭ ‬منذ‭ ‬ثلاثة‭ ‬أشهر‭.‬

‭-‬‭ ‬دعم‭ ‬سياسي‭ ‬وشعبي‭-‬

يعتقد‭ ‬منصور‭ ‬بان‭ ‬‭”‬عدم‭ ‬وجود‭ ‬كتلة‭ ‬سياسية‭ ‬خلف‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يؤدي‭ ‬الى‭ ‬عدم‭ ‬الاستقرار‭”‬‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الظروف‭ ‬التي‭ ‬يعيشها‭ ‬العراق‭.‬

ويعمل‭ ‬عبد‭ ‬المهدي‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬غياب‭ ‬دعم‭ ‬حزبي،‭ ‬فيما‭ ‬يطل‭ ‬الصيف‭ ‬بعد‭ ‬أشهر‭ ‬قليلة‭ ‬والذي‭ ‬يشهد‭ ‬عادة‭ ‬احتجاجات‭ ‬شعبية‭ ‬متكررة‭ ‬خاصة‭ ‬‭”‬اذا‭ ‬فشل‭ ‬عبد‭ ‬المهدي‭ ‬في‭ ‬تأمين‭ ‬الخدمات‭ ‬العامة‭ ‬وتوفير‭ ‬فرص‭ ‬العمل،‭ ‬فإنه‭ ‬سيواجه‭ ‬مشاكل‭ ‬كثيرة‭”‬،‭ ‬وفقا‭ ‬للمنصور‭.‬

لكنه‭ ‬يرى‭ ‬كذلك‭ ‬أنه‭ ‬إذا‭ ‬تمكن‭ ‬عبد‭ ‬المهدي‭ ‬من‭ ‬تجاوز‭ ‬هذه‭ ‬الصعوبات،‭ ‬عندها‭ ‬‭”‬لن‭ ‬يتحدث‭ ‬أحد‭ ‬عن‭ ‬‭(‬تواجد‭)‬‭ ‬الأميركيين‭”‬‭ ‬في‭ ‬البلاد‭.‬

بدوره،‭ ‬لفت‭ ‬المحلل‭ ‬الأمني‭ ‬العراقي‭ ‬جاسم‭ ‬حنون‭ ‬الى‭ ‬انه‭ ‬حتى‭ ‬الان‭ ‬كانت‭ ‬‭”‬ردود‭ ‬الفعل‭ ‬خجولة‭ ‬واقتصرت‭ ‬على‭ ‬حملات‭ ‬على‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭”‬‭.‬

وما‭ ‬يثبت‭ ‬كلام‭ ‬حنون‭ ‬ضعف‭ ‬المشاركة‭ ‬خلال‭ ‬تظاهرة‭ ‬دعت‭ ‬اليها‭ ‬فصائل‭ ‬من‭ ‬الحشد‭ ‬الشعبي‭ ‬وسط‭ ‬بغداد‭ ‬للمطالبة‭ ‬بمغادرة‭ ‬القوات‭ ‬الاميركية‭ ‬والتي‭ ‬اقتصرت‭ ‬على‭ ‬مشاركة‭ ‬عدد‭ ‬قليل‭ ‬من‭ ‬الاشخاص‭.‬