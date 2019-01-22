كتل‭ ‬برلمانية‭ ‬تطلب‭ ‬الاستيضاح‭ ‬لانتشار‭ ‬القوات‭ ‬الأمريكية‭ ‬وتحشد‭ ‬لمشروع‭ ‬جدولة‭ ‬انسحابها‭ ‬من‭ ‬العراق

بغداد – كريم عبد زاير
تدفع كتل سياسية عراقية مقربة من إيران البرلمان العراقي لتبني مشروع قرار يدعو الى جدولة جديدة لانسحاب القوات الامريكية التي باتت تعيد انتشارها في العراق بعد قرار الرئيس الاميركي دونالد ترامب المفاجىء سحب قواته من سوريا واستخدام العراق ”كقاعدة” لاستهداف الارهاب انطلاقاً من العراق . وكانت القوة الجوية الامريكية رأس الحربة في القضاء على داعش وتحرير الموصل والانبار وصلاح الدين قبل سنتين .. وتبدأ الخطوات التي تقودها الكتل الشيعية الموالية لايران بمحاولة طلب استيضاح رسمي لاهداف الانتشار الامريكي في المناطق العراقية ذات الاغلبية العربية السنية حيث مليشيات الحشد منتشرة هناك ايضاً واكد عضو في لجنة الأمن والدفاع في البرلمان، أمس، إن مجلس النواب لن يسمح ببقاء القواعد الأميركية أو أية قوات قتالية من جنسيات أجنبية على أرض العراق.
وأضاف النائب عمار طعمة، في تصريحات خاصة إلى وكالة (سبوتنيك)، أن الأغلبية البرلمانية مجمعة على مشروع قانون إجلاء القوات الأجنبية بالكامل من الأراضي العراقية.
وتابع أن القوات العراقية لديها من الكفاءة والقدرة ما يؤهلها لمواجهة أية تحديات، ويمكنها من بسط السيطرة على جميع أراضي العراق ودحر التنظيمات الإرهابية.
وأشار طعمة إلى أن لجنة الأمن والدفاع قدمت ”طلب استيضاح” بشأن انتقال القوات الأمريكية من سوريا إلى العراق، والفترة التي ستبقى فيها، وموعد المغادرة، وأن اللجنة أكدت رفضها التام لبقاء القواعد الأمريكية، أو القوات القتالية الأمريكية وغير الأمريكية، وأنها لن تسمح سوى ببقاء القوات الاستشارية بموجب الاتفاق مع الوزارات المعنية.
وشدد على أن وجود القوات الاستشارية لابد أن تكون ضمن المعسكرات العراقية، وتحت الحماية العراقية، حفظاً لسيادة الدولة واستقلاليتها.
وأكد أن العراق لن يسمح بأن تكون أرضه محطة انطلاق عمليات عدوانية تجاه دول الجوار، التي يحرص العراق على حسن التعاون المتكامل معها خلال الفترة المقبلة.
وتتداول مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع منذ عدة أيام اخباراً تستنكر اعادة انتشار القوات الأميركية مجدداً في العراق، الامر الذي قوبل بنفي رسمي لهذه الشائعات التي تعد حساسة جداً بالنسبة لاوضاع هذا البلد العالق بين حليفيه، وبنفس الوقت يمثل كلاهما عدوا للأخر، وهما الولايات المتحدة وإيران .
وأكد محمود الربيعي المتحدث باسم حركة ”صادقون” إحدى الكتل السياسية المنضوية في ائتلاف ”الفتح ” البرلماني، الذي يمثل غالبيته قادته مقاتلين ضد تنظيم داعش، أنه يجب التصويت على جدولة انسحاب القوات الأجنبية من العراق خلال الفترة المقبلة.
كما هو حال جميع الفصائل الشيعية المقربة من إيران تصر هذه الحركة على ”رفض قاطع لوجود أي قوات أجنبية على الأراضي العراقية” ، وفقا للربيعي.
وطلب نائب أخر من الائتلاف ذاته قبل مدة قصيرة، من رئيس الوزراء عادل عبد المهدي تفسيراً لتحركات عسكرية تقوم بها قوات اجنبية، فيما بثت وسائل اعلام محلية صوراً لقوافل عسكرية على أنها تعزيزات أميركية .
من جانبه، أكد المتحدث باسم التحالف الدولي الذي يقاتل ضد تنظيم الدولة الإسلامية، شون رايان لفرانس برس بإن ”هناك تحركات متعددة تجري حاليا في إطار العمليات” من دون الإشارة لتفاصيل أكثر .
ويؤكد الأميركيون رسميا بأنه ليس لديهم قاعدة في العراق، لكن الرئيس الاميركي التقى جنوده في زيارة مفاجأة قام بها نهاية كانون الأول/ديسمبر للعراق في قاعدة عين الأسد غرب بغداد، بدون ان يلتقي خلال تلك الزيارة أي مسؤول عراقي.
وبلغ عدد القوات الأميركية خلال الفترة التي تلت الاجتياح الأميركي للعراق، في 2003، 170 ألف جندي في عموم العراق قبل أن تنسحب نهاية عام 2011، وفقا لقرار الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما.
لكنها عادت مجدداً الى العراق عام 2014، في إطار التحالف الدولي المناهض لتنظيم الدولة الإسلامية الذي كان يفرض سيطرته على مناطق واسعة في العراق وسوريا.
وقال ترامب خلال تفقد جنوده، إنه لا ينوي ”إطلاقا” سحب القوات الأميركية من العراق، بل يرى ”على العكس” إمكانية لاستخدام هذا البلد ”قاعدة في حال اضطررنا للتدخل في سوريا”.
أكد رئيس الوزراء العراقي منتصف الشهر الحالي أنه ”في كانون الثاني/يناير 2018، كان هناك حوالى 11 ألف جندي أجنبي، 70 بالمئة منهم أميركيون” في العراق، وتابع ”العدد الكلي انخفض الى ثمانية آلاف، بينهم ستة الآف أميركي” حاليا .
بدوره، أكد رايان لوكالة الصحافة الفرنسية أنه بين هؤلاء ” خمسة آلاف و 200 جندي أميركي”.
لكن بغض النظر عن عددهم، يبقى ”رحيل الأميركيين يمثل الأولوية” بالنسبة للكتل السياسية الموالية لإيران، حسبما يرى ريناد منصور من مؤسسة تشاتام هاوس للأبحاث والخبير في السياسة العراقية .
ونبه هشام الهاشمي المحلل الأمني والخبير في الجماعات المسلحة في العراق، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية الى منع الولايات المتحدة الأميركية قوات الحشد الشعبي- يمثل غالبيتها فصائل شيعية- من ”الاقتراب من القواعد التي يتواجد فيها جنودها”.
وأشار في الوقت نفسه الى أن قوات ”الحشد الشعبي تطالب بالمعاملة بالمثل”، في وقت تنتشر فيه كلا القوتين في مناطق حدودية مع مع الجارة سوريا.
ويرى محللون أن انتشار القوات الاميركية في المنطقة يعرقل كثيراً سيناريو إيران التي تطمح لبسط نفوذها حتى البحر الأبيض المتوسط عبر العراق وسوريا ولبنان.
ويؤكد الهاشمي أنه ”هناك إعادة انتشار للقوات الأميركية في العراق، خصوصا في المناطق الشمالية والغربية”.
بنفس الوقت، يرى منصور أن ”الاحزاب الشيعية المتشددة، تركز بشكل أساسي على التخلص من الولايات المتحدة”، بمختلف الوسائل.
وأوضح أنهم ”يستخدمون زيارة ترامب ”بدون لقاء مسؤولين عراقيين، بالاضافة الى ”إظهار الولايات المتحدة على انها قوة مدمرة لا تحترم سيادة المسؤولين العراقيين” في الحكومة التي لم يكتمل نصابها رغم اعلان تشكيلها منذ ثلاثة أشهر.
- دعم سياسي وشعبي-
يعتقد منصور بان ”عدم وجود كتلة سياسية خلف رئيس الوزراء يمكن أن يؤدي الى عدم الاستقرار” في هذه الظروف التي يعيشها العراق.
ويعمل عبد المهدي في ظل غياب دعم حزبي، فيما يطل الصيف بعد أشهر قليلة والذي يشهد عادة احتجاجات شعبية متكررة خاصة ”اذا فشل عبد المهدي في تأمين الخدمات العامة وتوفير فرص العمل، فإنه سيواجه مشاكل كثيرة”، وفقا للمنصور.
لكنه يرى كذلك أنه إذا تمكن عبد المهدي من تجاوز هذه الصعوبات، عندها ”لن يتحدث أحد عن (تواجد) الأميركيين” في البلاد.
بدوره، لفت المحلل الأمني العراقي جاسم حنون الى انه حتى الان كانت ”ردود الفعل خجولة واقتصرت على حملات على مواقع التواصل الاجتماعي”.
وما يثبت كلام حنون ضعف المشاركة خلال تظاهرة دعت اليها فصائل من الحشد الشعبي وسط بغداد للمطالبة بمغادرة القوات الاميركية والتي اقتصرت على مشاركة عدد قليل من الاشخاص.