كتاب عن مسيرة عطاء بحر العلوم

النجف – الزمان

ضمن سلسلة (مسيرة العطاء)، صدر عن معهد العلمين للدراسات العليا برعاية ودعم مؤسسة بحر العلوم الخيرية الكتاب السابع عشر عن العلامة الراحل محمد بحر العلوم بعنوان (العلامة الدكتور السيد محمد بحر العلوم بين أقلام دارسيه وكلمات المحتفين به) تقديم الشيخ عبدالله الخاقاني، ويقع في 267 صفحة من القطع الكبير. يتألف الكتاب من ثلاثة فصول، عنيت مضامين بحوثه ومقالاته بتراث بحر العلوم وبشخصيته الثقافية والسياسية ، وحمل الفصل الأول عنوان(دراسات نقدية لنتاج السيد بحر العلوم الادبي) ،وضم الفصل الثاني(دراسات لنتاجات السيد بحر العلوم في التاريخ وتاريخ الادب)وتناول الفصل الثالث (الاحتفاء بالسيد بحر العلوم وعطائه الثقافي والسياسي). وقد تضمن العديد من الدراسات والبحوث الادبية والتاريخية ، وكان من بين المساهمين في بحوثه الاكاديميون صباح عنوز وعقيل الخاقاني و رحمن غرگان وحسن الحكيم وايمان السلطاني و ايناس العبادي و سمير خليل و مقدم فياض وآخرين.