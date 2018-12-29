كتاب أعلام الصناع المواصلة لسعيد الديوه جي

صناعات تنموية في قلب الشرق عبر القرون

صالح أرديني

اعتاد المؤرخون أن يؤرخوا للحوادث التاريخية والمعارك والحروب وما تمر به البلدان من حوادث وظروف و أحوال وأهوال، وتعد المرويات التاريخية شواهدَ على ما مرَّ بنا في سالف الأزمان، حتى أصبحت هذه المرويات محطَّ عناية الدارسين ومدار أبحاثهم، وميادين تحقيقاتهم في محاولة للوصول إلى الحقيقة، وثمَّة التاريخ الشعري الذي يلجأ إليه الشعراء في قصائدهم، والذي نعتقد أنه التاريخ الحقيقي، لأنه تاريخ المشاعر والعواطف والانفعالات وليس تاريخ الأخبار والمرويات التي تخضع للأهواء، وللنسيان ولنسبية الصدق والكذب، ونظرية الغالب والمغلوب،

وثمَّة تواريخ للبلدان، والأمصار، وغيرها كثير، ولكن أن تخصص تاريخا لصناعة مدينة بعينها فتلك التفاتة تحمل في طياتها الكثير من المعاني والدلالات، وتشير إلى رؤية واقعية ومستفبلية، وتحفظ هوية أناس أبدعوا في مجالات حيوية ونافعة، وهذا مما لا مراء فيه يعد تاريخا حقيقيا وواقعيا معززا بالأدلة والبراهين ومعززا بالأسماء والصفات، وهو ما نعده تاريخاً من نوع جديد.

ما دعاني إلى هذه المقدمة هو كتاب أعلام الصناعة الموصلية للمؤرخ العراقي والموصلي المرحوم سعيد الديوه جي الذي صدرت طبعته الثانية عن دار الوسام للطباعة في الموصل هذا العام والتي تميزت عن الطبعة الأولى الصادرة عام 1970? بمقدمة وافية كتبها ابنه البار الأستاذ الدكتور أبي سعيد الديوه جي، والتي سلطَّ الضوء فيها على هذا العمل وظروف اصداره وما حدث من ثورة علمية وتطور تكنولوجي عبر نحو نصف قرن من الزمن وهي الفترة ما بين الطبعتين، تكلل بإضافة صور فوتوغرافية تعزز ما ذهب إليه المؤلف في ذلك الوقت، وتوثق ما ذكره من معلومات تؤرخ لتلك الصناعات وأعلامها، وتلفت الضوء إلى تميز أهل الموصل وقدرتهم الفائقة على الابداع، ومواكبة متطلبات العصر وجديتهم وحرصهم على خلق وسائل الحياة الضرورية والمفيدة، وقد تحدث كاتب المقدمة قائلاً: «فقد طبع الكتاب في وقت لم تتح للوالد- رحمة الله عليه- فرصة الحصول على صور وشواهد ووثائق كما هي عليه الأن، فقد بذل جهدا كبيرا في الحصول على الصور والايضاحات التي تمثل عنصرا مهما في مادة الكتاب، ولم تكن متاحة إلا ما يسمى بالكلايش التي يفترض أن تمر بمراحل تصنيع للصورة المراد نشرها، والتي تظهر من خلال استخدامها في الطباعة دقة وضوح الصورة وبراعة العامل في استخدام الأحبار المناسبة، وبحجم من الصعب أن يتحكم المؤلف فيه، كذلك الحال الحصول على المصادر وصور التحف المنتشرة في متاحف العالم.

تأتي أهمية هذا الكتاب غير التقليدي من أنه يسلط الضوء على جانب مهم من جوانب الحياة المشرقة، عبر تاريخ مدينة وتاريخ رجالها وأهلها وابداعهم في مجالات التحف والخطوط والبناء وغيرها من المجالات الأخرى التي تمس صلب الحياة اليومية، ويبدو أن مؤلف الكتاب صاحب نظرة استشرافية، ورؤية مستقبلية، فقد التفت في حينها التفاتة ذكية وبارعة وذلك في دعوته إلى تأصيل هذه الصناعات وديمومتها وضرورة الحفاظ عليها وتسجيل كل ما يصورها إذا ما امتدت إليها عوادي الزمن، وهذا ما حصل فعلا بعد مرور قرابة خمس وأربعين سنة على صدور هذا الكتاب فقد تعرضت الموصل إلى أكبر هجمة همجية وشرسة طمست معالمها وهويتها وثقافتها وتراثها وخربت مساجدها ومتاحفها وآثارها ونهبت مقتنياتها، وبقي هذا الكتاب وأمثاله شواهد حية على عراقة هذه المدينة وتاريخها، ومن هنا تأتي أيضا أهمية اعادة طبع هذا الكتاب بهذه الاضافات المتميزة، التي تعد امتدادا لذلك الجهد ورسالة تحمل على عاتقها هم هذه المدينة وتحمل أعباءها ومسؤوليتها، هذه المسؤولية التي يتوارثها الأبناء عن الآباء في أسمى وأنبل رسالة يحملونها لصناعة الحياة. يشير المؤلف في معرض حديثه عن دواعي تأليف هذا الكتاب إلى ما نالته الصناعة الموصلية من اهتمام عالمي وكيف أنه شاهد بأم عينه التحف الموصلية في المتحف البريطاني، فضلا عن ان العرب لم يكونوا دون غيرهم اهتماما بالفنون والصناعات فانهم تفوقوا في فنون ومعارف وصناعات ابتكروها وابدعوا فيها وتركوا أثارا رائعة تنطق بما كانوا عليه من التفوق والابداع، ويستعرض عددا من المؤلفات التي تخص أخبار الصناع وما انتجوه من تحف وآثار وما ألف عن المعادن وعن السيوف وأدوات الحرب وعن العتلات والبكرات. يقع الكتاب في مائتين وعشرين صفحة، يضم تقديم بقلم الأستاذ الدكتور أبي سعيد الديوه جي، يبين فيه أهم ما أضيف إليه في هذه الطبعة، ثم مقدمة المؤلف، التي يبين فيها أهمية هذا الكتاب وأهمية الصناعة، وموقع الكتاب بين المؤلفات العديدة التي تطرقت للصناعة في المجتمعات العربية على مر التاريخ، ثم يخصص تمهيدا عن(الموصل في اختلاف العصور)، يسلط الضوء فيه عليها جغرافيا وتاريخيا وسياسيا وحضاريا وثقافيا وابداعيا، ويتطرق إلى أسواقها ومعالمها وطبائع اهلها، مستشهدا بمقولة القزويني عنها» وأهلها أهل الخير والمروءة، والطباع اللطيفة في المعاشرة والظرافة، والتدقيق في الصناعات».

صناعة النسيج

بعد ذلك يستعرض أعلام الصناع عبر خمس صناعات، فضلا عن الملحق الذي أضافه الأستاذ الدكتور أحمد قاسم الجمعة، والذي يضم أربعة مرخمين مشهورين في عهود متتابعة، ثم قائمة المصادر والمراجع. وأول ما تطرق إليه صناعة النسيج نسيج القطن ونسيج الصوف وأعلام النسيج وعددهم(أحد عشر) نساجا بينهم السري الرفاء الشاعر المشهور، ويلاحظ أن أغلب أهل هذه الصنعة من الفقهاء.

ثم صناعة التحف المعدنية التي يقدم لها بمقولة ابن سعيد المغربي:» وفي الموصل صنائع جمة، ولا سيما أواني النحاس المطعم يحمل منها الى الملوك» ويرى المؤلف أن الثروة تدفع إلى الترف في العيش والتمتع بمباهج الحياة والاناقة في كل ماله مساس بالمظهر الحسن، ويرى أن هذه الصناعة قديمة في بلادنا أخذها الأشوريون عن السومريين فنمت في وادي الرافدين وازدهرت في الموصل بما أجراه عليها الفنان الموصلي من التحسين والتهذيب والابتكار والابداع حتى كانت الموصل في القرون المتوسطة من المراكز المتفوقة بهذه الصناعة وقد أحصى أعلام صناعة التحف إذ بلغ عددهم(اثنين وثلاثين) صانعا، يحمل (أربع وعشرون) منهم لقب الموصلي تفننوا في صناعة الأباريق والمزهريات والصناديق والأواني والمحابر. وأما الصنعة الثالثة فحملت عنوان(البناء)، والتي لخصَّها بقوله» كانت المواد المستعملة في البناء هي الجص والحجر والمرمر والرخام لتوفر هذه المواد قرب المدينة، أما الآجر فكانوا يستعملونه في بناء القباب والمنائر ويزينون به بعض البنايات»? ثم يتطرق إلى بعض أعلام هذه الصناعة من النقاشين والبنائين والجصاصين والنقارين والمطعمين، بعد أن يُعرِّف بكل صناعة من هذه الصناعات. وتطرق في الصنعة الرابعة إلى الزخارف الخشبية واعلامها، قائلا: «في الموصل آثار من الخشب، تدل على مدى تقدم هذه الصناعة فيها، وهي من آثار القرون الخامس والسادس والسابع للهجرة، والذي وصلنا على قلة عدده يدل على مهارة الصانع وتفوقه في صنعته، ثم يعزو قلة الآثار الخشبية في الموصل إلى تفاوت درجات الحرارة صيفا وشتاء مما يؤدي إلى تلف الخشب وتفككه، وهذا ما حمل الصناع أن يتخذوا المنابر والمحاريب من المرمر، حتى أنهم اتخذوا بعض صناديق الأضرحة منه مثل صندوق ضريح النبي جرجيس وعلي الهادي والشيخ الخلال وغيرها.

وأخيرا يأتي على صنعة تزويق الكتب وأعلام المزوقين والمصورين، قائلا:» وظهرت التصاوير في بعض الكتب- على عهد السلاجقة ومن بعدهم الأتابكة – لأنهم كانوا يرغبون بها، فنجد بعض الكتب التي كتبت على عهدهم مصورة ومزخرفة ومزوقة، وزينوا الصحائف منها بأفاريز جميلة، مزينة بمختلف الزخارف النباتية المزهرة، والهندسية الدقيقة، مكتوبة بخطوط جميلة، وبلغ من تأثير مدرسة الموصل على غيرها، ما حمل علماء الآثار على أن ينسبوا إليها عددا من الكتب، وقد أحصى اثني عشر صانعا في هذا المجال.

خاتمة الكتاب فيها سيرة ذاتية وعلمية للمؤلف تدل على مدى غناه ورصانته وتبحره في مجال العلم والثقافة والتاريخ، فضلا عن المناصب التي تقلدها مما له صلة وثيقة بهذا المجال مثل منصب رئاسة مجلس الأوقاف، وتأسيس ورئاسة جمعيات تعنى بالتراث والتاريخ والمكتبات.

وأخيرا نقول لعل عزاءنا فيما فقدته الموصل من عيون هذا التراث المضيء بهذا الكتاب وأمثاله بما يحفظ تاريخ هذه المدينة، ويحفظ حق ابناءها ورجالها الذين كانوا وما يزالون صناعا للحياة والابداع.