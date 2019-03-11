كتاب‭ ‬عن‭ ‬اختباء‭ ‬زعيم‭ ‬طالبان‭ ‬السابق‭ ‬يكشف‭ ‬ضحالة‭ ‬المخابرات‭ ‬الامريكية‭ ‬في‭ ‬افغانستان

كابول–‭ ‬(أ‭ ‬ف‭ ‬ب)‭ ‬–‭ ‬عاش‭ ‬مؤسس‭ ‬حركة‭ ‬طالبان‭ ‬الملا‭ ‬عمر‭ ‬لسنوات‭ ‬عديدة‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬مسافة‭ ‬قصيرة‭ ‬من‭ ‬قاعدة‭ ‬أميركية‭ ‬في‭ ‬أفغانستان،‭ ‬وذلك‭ ‬بحسب‭ ‬كتاب‭ ‬جديد‭ ‬يكشف‭ ‬عن‭ ‬إخفاقات‭ ‬مخجلة‭ ‬للاستخبارات‭ ‬الأميركية‭.‬

وطالما‭ ‬اعتقد‭ ‬قادة‭ ‬واشنطن‭ ‬وكابول‭ ‬أن‭ ‬الزعيم‭ ‬الذي‭ ‬فقد‭ ‬إحدى‭ ‬عينيه‭ ‬كان‭ ‬مختبئاً‭ ‬في‭ ‬باكستان‭ ‬ومات‭ ‬فيها،‭ ‬لكن‭ ‬سيرة‭ ‬جديدة‭ ‬للملا‭ ‬عمر‭ ‬تظهر‭ ‬أنه‭ ‬كان‭ ‬يعيش‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬نحو‭ ‬4‭ ‬كيلومترات‭ ‬من‭ ‬قاعدة‭ ‬عمليات‭ ‬عسكرية‭ ‬أميركية‭ ‬متقدمة‭ ‬في‭ ‬مسقط‭ ‬رأسه‭ ‬في‭ ‬ولاية‭ ‬زابل،‭ ‬إلى‭ ‬حين‭ ‬وفاته‭ ‬عام‭ ‬2013‭. ‬والكتاب‭ ‬المعنون‭ ‬«البحث‭ ‬عن‭ ‬عدو»‭ ‬الذي‭ ‬أعده‭ ‬الصحافي‭ ‬الهولندي‭ ‬بيتي‭ ‬دام،‭ ‬يظهر‭ ‬أن‭ ‬زعيم‭ ‬طالبان‭ ‬كان‭ ‬يعيش‭ ‬في‭ ‬عزلة،‭ ‬ويرفض‭ ‬استقبال‭ ‬أفراد‭ ‬عائلته‭ ‬ويكتب‭ ‬على‭ ‬الدفاتر‭ ‬بلغة‭ ‬وهمية‭. ‬وأمضى‭ ‬الصحافي‭ ‬دام‭ ‬خمس‭ ‬سنوات‭ ‬من‭ ‬الأبحاث‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬كتابه،‭ ‬وقابل‭ ‬الحارس‭ ‬الشخصي‭ ‬لزعيم‭ ‬الحركة‭ ‬جبار‭ ‬عمري‭ ‬الذي‭ ‬ساعده‭ ‬في‭ ‬الاختباء‭ ‬وقام‭ ‬بحراسته‭ ‬بعد‭ ‬إسقاط‭ ‬نظام‭ ‬طالبان‭.‬

وأمضى‭ ‬الكاتب‭ ‬سنوات‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬الصحافي‭ ‬في‭ ‬أفغانستان‭ ‬وألف‭ ‬كتابا‭ ‬عن‭ ‬الرئيس‭ ‬الأفغاني‭ ‬السابق‭ ‬حميد‭ ‬كرزاي‭.‬

وبعد‭ ‬هجمات‭ ‬11‭ ‬أيلول/سبتمبر‭ ‬2001‭ ‬التي‭ ‬أدت‭ ‬إلى‭ ‬سقوط‭ ‬طالبان،‭ ‬رصدت‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬مكافأة‭ ‬بقيمة‭ ‬10‭ ‬ملايين‭ ‬دولار‭ ‬لمن‭ ‬يعثر‭ ‬على‭ ‬عمر‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬مختبئاً‭ ‬في‭ ‬مجمع‭ ‬صغير‭ ‬في‭ ‬قلات‭ ‬عاصمة‭ ‬الولاية،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬كتب‭ ‬دام‭.‬

ولم‭ ‬تعلم‭ ‬العائلة‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬تعيش‭ ‬في‭ ‬المجمع‭ ‬هوية‭ ‬هذا‭ ‬الضيف‭ ‬المجهول،‭ ‬وقد‭ ‬أوشكت‭ ‬القوات‭ ‬الأميركية‭ ‬على‭ ‬العثور‭ ‬عليه‭ ‬مرتين‭.‬

وفي‭ ‬مرحلة‭ ‬ما،‭ ‬اقتربت‭ ‬دورية‭ ‬أميركية‭ ‬فيما‭ ‬كان‭ ‬عمر‭ ‬وعمري‭ ‬يسيران‭ ‬في‭ ‬الفناء‭. ‬واختبأ‭ ‬الرجلان‭ ‬خلف‭ ‬كومة‭ ‬من‭ ‬الخشب‭ ‬بعد‭ ‬رؤية‭ ‬الدورية،‭ ‬لكن‭ ‬العسكريين‭ ‬لأميركيين‭ ‬مروا‭ ‬من‭ ‬أمام‭ ‬المكان‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬يدخلوه‭. ‬وفي‭ ‬المرة‭ ‬الثانية،‭ ‬فتشت‭ ‬القوات‭ ‬الأميركية‭ ‬المنزل‭ ‬حيث‭ ‬كان‭ ‬يعيش،‭ ‬لكنها‭ ‬أخفقت‭ ‬في‭ ‬اكتشاف‭ ‬المدخل‭ ‬السري‭ ‬إلى‭ ‬غرفته‭. ‬وليس‭ ‬واضحاً‭ ‬ما‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬ذلك‭ ‬التفتيش‭ ‬روتينيا‭ ‬أو‭ ‬نتيجة‭ ‬معلومة‭ ‬وصلت‭ ‬إلى‭ ‬الأميركيين‭.‬

وقرر‭ ‬عمر‭ ‬المغادرة‭ ‬بعدما‭ ‬بدأ‭ ‬الأميركيون‭ ‬بناء‭ ‬قاعدة‭ ‬لغمان‭ ‬الأميركية‭ ‬للعمليات‭ ‬العسكرية‭ ‬المتقدمة‭ ‬عام‭ ‬2004‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬أمتار‭ ‬قليلة‭ ‬من‭ ‬مخبئه‭.‬

وانتقل‭ ‬لاحقاً‭ ‬إلى‭ ‬مبنى‭ ‬آخر،‭ ‬لكن‭ ‬سرعان‭ ‬ما‭ ‬شيّد‭ ‬البنتاغون‭ ‬قاعدة‭ ‬وولفرين‭ ‬العسكرية‭ ‬القريبة‭ ‬التي‭ ‬تضم‭ ‬ألف‭ ‬عنصر‭ ‬أميركي‭ ‬وحيث‭ ‬تمركزت‭ ‬أحياناً‭ ‬قوات‭ ‬خاصة‭ ‬أميركية‭ ‬وبريطانية‭.‬

ورغم‭ ‬خشيته‭ ‬من‭ ‬الإمساك‭ ‬به،‭ ‬لم‭ ‬يجرأ‭ ‬عمر‭ ‬على‭ ‬تغيير‭ ‬مكانه‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭ ‬ولم‭ ‬يخرج‭ ‬من‭ ‬مخبئه‭ ‬إلا‭ ‬نادراً،‭ ‬وغالباً‭ ‬ما‭ ‬احتمى‭ ‬داخل‭ ‬أنفاق‭ ‬لدى‭ ‬تحليق‭ ‬الطائرات‭ ‬الأميركية‭.‬

وبحسب‭ ‬الكتاب،‭ ‬كان‭ ‬عمر‭ ‬يستمع‭ ‬إلى‭ ‬نشرات‭ ‬أخبار‭ ‬شبكة‭ ‬بي‭ ‬بي‭ ‬سي‭ ‬بلغة‭ ‬البشتون‭ ‬في‭ ‬المساء،‭ ‬لكنه‭ ‬لم‭ ‬يعلّق‭ ‬إلا‭ ‬نادراً‭ ‬على‭ ‬الأحداث‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬تحصل‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬الخارجي،‭ ‬حتى‭ ‬عندما‭ ‬علم‭ ‬بمقتل‭ ‬زعيم‭ ‬تنظيم‭ ‬القاعدة‭ ‬أسامة‭ ‬بن‭ ‬لادن‭.‬

وطبقا‭ ‬لدام،‭ ‬كان‭ ‬عمر‭ ‬يتحدّث‭ ‬غالباً‭ ‬إلى‭ ‬حارسه‭ ‬وطباخه،‭ ‬واستخدم‭ ‬هاتفاً‭ ‬قديماً‭ ‬من‭ ‬نوع‭ ‬نوكيا‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬خطّ‭ ‬ليسجل‭ ‬صوته‭ ‬وهو‭ ‬ينشد‭ ‬مقاطع‭ ‬من‭ ‬القرآن‭.‬

ويقول‭ ‬مؤلف‭ ‬الكتاب‭ ‬أن‭ ‬عمر‭ ‬مرض‭ ‬عام‭ ‬2013‭ ‬ولم‭ ‬يزره‭ ‬الطبيب‭ ‬ورفض‭ ‬التوجه‭ ‬إلى‭ ‬باكستان‭ ‬للعلاج،‭ ‬ومات‭ ‬لاحقا‭ ‬في‭ ‬زابل‭.‬

–‭ ‬«أكوام‭ ‬من‭ ‬الأدلة»‭ ‬–

أثارت‭ ‬مقاطع‭ ‬الكتاب‭ ‬ردود‭ ‬فعل‭ ‬مختلفة‭.‬

وكتب‭ ‬هارون‭ ‬شاخانسوري‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬الرئاسة‭ ‬الأفغانية‭ ‬«نحن‭ ‬نرفض‭ ‬بشدة‭ ‬هذه‭ ‬المزاعم‭ ‬الوهمية،‭ ‬ونرى‭ ‬أنها‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬خلق‭ ‬وبناء‭ ‬هوية‭ ‬لطالبان‭ ‬وداعميها‭ ‬الاجانب»‭.‬

وأضاف‭ ‬«لدينا‭ ‬أدلة‭ ‬كافية‭ ‬تظهر‭ ‬أنه‭ ‬عاش‭ ‬ومات‭ ‬في‭ ‬باكستان‭. ‬نقطة‭ ‬على‭ ‬السطر»‭.‬

كما‭ ‬أبدى‭ ‬مدير‭ ‬السابق‭ ‬لوكالة‭ ‬الاستخبارات‭ ‬المركزية‭ ‬الأميركية‭ ‬(سي‭ ‬آي‭ ‬ايه)‭ ‬والقائد‭ ‬العسكري‭ ‬الأميركي‭ ‬في‭ ‬أفغانستان‭ ‬ديفيد‭ ‬بترايوس،‭ ‬شكوكا‭ ‬ازاء‭ ‬هذه‭ ‬المعلومات،

وقال‭ ‬إنه‭ ‬لو‭ ‬أن‭ ‬الملا‭ ‬عمر‭ ‬قرر‭ ‬كما‭ ‬زعم‭ ‬الكتاب‭ ‬البقاء‭ ‬في‭ ‬أفغانستان‭ ‬لكان‭ ‬ذلك‭ ‬قرارا‭ ‬محفوفا‭ ‬بالمخاطر‭.‬

ونقلت‭ ‬صحيفة‭ ‬«وول‭ ‬ستريت‭ ‬جورنال»‭ ‬عن‭ ‬بترايوس‭ ‬قوله‭ ‬«لقد‭ ‬كنا‭ ‬قادرين‭ ‬على‭ ‬دخول‭ ‬أي‭ ‬مكان‭ ‬في‭ ‬أفغانستان،‭ ‬وأستغرب‭ ‬جدا‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬الملا‭ ‬عمر‭ ‬خاطر‭ ‬بالبقاء‭ ‬إذ‭ ‬كان‭ ‬بإمكاننا‭ ‬أن‭ ‬نداهمه‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬لحظة»‭.‬

أما‭ ‬الملا‭ ‬أمر‭ ‬الله‭ ‬صالح‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬رئيسا‭ ‬للاستخبارات‭ ‬الأفغانية‭ ‬من‭ ‬2004‭ ‬حتى‭ ‬2010‭ ‬فقال‭ ‬«لدي‭ ‬أكوام‭ ‬وأكوام‭ ‬من‭ ‬الأدلة‭ ‬التي‭ ‬تظهر‭ ‬أنه‭ ‬عاش‭ ‬ومات‭ ‬في‭ ‬باكستان»‭.‬

ويتهم‭ ‬مسؤولون‭ ‬أفغان‭ ‬باكستان‭ ‬مرارا‭ ‬بإيواء‭ ‬مسلحي‭ ‬طالبان‭.‬

وحكم‭ ‬الملا‭ ‬عمر‭ ‬أفغانستان‭ ‬من‭ ‬1996‭ ‬إلى‭ ‬2001‭ ‬وقاد‭ ‬التمرد‭ ‬بعد‭ ‬ذلك‭.‬

وجاء‭ ‬في‭ ‬الكتاب‭ ‬أن‭ ‬الملا‭ ‬عمر‭ ‬أوكل‭ ‬مهام‭ ‬القيادة‭ ‬إلى‭ ‬أشخاص‭ ‬أكفّاء‭ ‬بعد‭ ‬2001‭ ‬واكتفى‭ ‬بدور‭ ‬الزعيم‭ ‬الروحي‭ ‬للجماعة‭. ‬وابقت‭ ‬الحركة‭ ‬وفاته‭ ‬سرا‭ ‬لعامين‭.‬

ويأتي‭ ‬الكتاب‭ ‬فيما‭ ‬تجري‭ ‬حركة‭ ‬طالبان‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬محادثات‭ ‬سلام‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬إنهاء‭ ‬النزاع‭ ‬المستمر‭ ‬منذ‭ ‬نحو‭ ‬18‭ ‬عاما‭.‬

ولزمت‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وطالبان‭ ‬الصمت‭ ‬بشأن‭ ‬الجولة‭ ‬الأخيرة‭ ‬من‭ ‬المحادثات‭ ‬التي‭ ‬جرت‭ ‬في‭ ‬الدوحة‭ ‬والمستمرة‭ ‬منذ‭ ‬أسبوعين،‭ ‬ما‭ ‬أثار‭ ‬توقعات‭ ‬بالاقتراب‭ ‬من‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬اتفاق‭.‬