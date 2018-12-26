كتاب‭ ‬أعلام‭ ‬الصِّناعة‭ ‬الموصلية‭ ‬للمؤرخ‭ ‬سعيد‭ ‬الديوه‭ ‬جي‭ ‬

صناعات‭ ‬تنموية‭ ‬في‭ ‬قلب‭ ‬الشرق‭ ‬عبر‭ ‬القرون

الدكتور‭ ‬صالح‭ ‬أرديني

اعتاد‭ ‬المؤرخون‭ ‬أن‭ ‬يؤرخوا‭ ‬للحوادث‭ ‬التاريخية‭ ‬والمعارك‭ ‬والحروب‭ ‬وما‭ ‬تمر‭ ‬به‭ ‬البلدان‭ ‬من‭ ‬حوادث‭ ‬وظروف‭ ‬و‭ ‬أحوال‭ ‬وأهوال،‭ ‬وتعد‭ ‬المرويات‭ ‬التاريخية‭ ‬شواهدَ‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬مرَّ‭ ‬بنا‭ ‬في‭ ‬سالف‭ ‬الأزمان،‭ ‬حتى‭ ‬أصبحت‭ ‬هذه‭ ‬المرويات‭ ‬محطَّ‭ ‬عناية‭ ‬الدارسين‭ ‬ومدار‭ ‬أبحاثهم،‭ ‬وميادين‭ ‬تحقيقاتهم‭ ‬في‭ ‬محاولة‭ ‬للوصول‭ ‬إلى‭ ‬الحقيقة،‭ ‬وثمَّة‭ ‬التاريخ‭ ‬الشعري‭ ‬الذي‭ ‬يلجأ‭ ‬إليه‭ ‬الشعراء‭ ‬في‭ ‬قصائدهم،‭ ‬والذي‭ ‬نعتقد‭ ‬أنه‭ ‬التاريخ‭ ‬الحقيقي،‭ ‬لأنه‭ ‬تاريخ‭ ‬المشاعر‭ ‬والعواطف‭ ‬والانفعالات‭ ‬وليس‭ ‬تاريخ‭ ‬الأخبار‭ ‬والمرويات‭ ‬التي‭ ‬تخضع‭ ‬للأهواء،‭ ‬وللنسيان‭ ‬ولنسبية‭ ‬الصدق‭ ‬والكذب،‭ ‬ونظرية‭ ‬الغالب‭ ‬والمغلوب،‭ ‬

وثمَّة‭ ‬تواريخ‭ ‬للبلدان،‭ ‬والأمصار،‭ ‬وغيرها‭ ‬كثير،‭ ‬ولكن‭ ‬أن‭ ‬تخصص‭ ‬تاريخا‭ ‬لصناعة‭ ‬مدينة‭ ‬بعينها‭ ‬فتلك‭ ‬التفاتة‭ ‬تحمل‭ ‬في‭ ‬طياتها‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬المعاني‭ ‬والدلالات،‭ ‬وتشير‭ ‬إلى‭ ‬رؤية‭ ‬واقعية‭ ‬ومستفبلية،‭ ‬وتحفظ‭ ‬هوية‭ ‬أناس‭ ‬أبدعوا‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬حيوية‭ ‬ونافعة،‭ ‬وهذا‭ ‬مما‭ ‬لا‭ ‬مراء‭ ‬فيه‭ ‬يعد‭ ‬تاريخا‭ ‬حقيقيا‭ ‬وواقعيا‭ ‬معززا‭ ‬بالأدلة‭ ‬والبراهين‭ ‬ومعززا‭ ‬بالأسماء‭ ‬والصفات،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬نعده‭ ‬تاريخاً‭ ‬من‭ ‬نوع‭ ‬جديد‭.‬

ما‭ ‬دعاني‭ ‬إلى‭ ‬هذه‭ ‬المقدمة‭ ‬هو‭ ‬كتاب‭ ‬أعلام‭ ‬الصناعة‭ ‬الموصلية‭ ‬للمؤرخ‭ ‬العراقي‭ ‬والموصلي‭ ‬المرحوم‭ ‬سعيد‭ ‬الديوه‭ ‬جي‭ ‬الذي‭ ‬صدرت‭ ‬طبعته‭ ‬الثانية‭ ‬عن‭ ‬دار‭ ‬الوسام‭ ‬للطباعة‭ ‬في‭ ‬الموصل‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬والتي‭ ‬تميزت‭ ‬عن‭ ‬الطبعة‭ ‬الأولى‭ ‬الصادرة‭ ‬عام‭ ‬1970،‭ ‬بمقدمة‭ ‬وافية‭ ‬كتبها‭ ‬ابنه‭ ‬البار‭ ‬الأستاذ‭ ‬الدكتور‭ ‬أبي‭ ‬سعيد‭ ‬الديوه‭ ‬جي،‭ ‬والتي‭ ‬سلطَّ‭ ‬الضوء‭ ‬فيها‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬العمل‭ ‬وظروف‭ ‬اصداره‭ ‬وما‭ ‬حدث‭ ‬من‭ ‬ثورة‭ ‬علمية‭ ‬وتطور‭ ‬تكنولوجي‭ ‬عبر‭ ‬نحو‭ ‬نصف‭ ‬قرن‭ ‬من‭ ‬الزمن‭ ‬وهي‭ ‬الفترة‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬الطبعتين،‭ ‬تكلل‭ ‬بإضافة‭ ‬صور‭ ‬فوتوغرافية‭ ‬تعزز‭ ‬ما‭ ‬ذهب‭ ‬إليه‭ ‬المؤلف‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الوقت،‭ ‬وتوثق‭ ‬ما‭ ‬ذكره‭ ‬من‭ ‬معلومات‭ ‬تؤرخ‭ ‬لتلك‭ ‬الصناعات‭ ‬وأعلامها،‭ ‬وتلفت‭ ‬الضوء‭ ‬إلى‭ ‬تميز‭ ‬أهل‭ ‬الموصل‭ ‬وقدرتهم‭ ‬الفائقة‭ ‬على‭ ‬الابداع،‭ ‬ومواكبة‭ ‬متطلبات‭ ‬العصر‭ ‬وجديتهم‭ ‬وحرصهم‭ ‬على‭ ‬خلق‭ ‬وسائل‭ ‬الحياة‭ ‬الضرورية‭ ‬والمفيدة،‭ ‬وقد‭ ‬تحدث‭ ‬كاتب‭ ‬المقدمة‭ ‬قائلاً‭:‬‭ ‬‮«‬فقد‭ ‬طبع‭ ‬الكتاب‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬لم‭ ‬تتح‭ ‬للوالد‭-‬‭ ‬رحمة‭ ‬الله‭ ‬عليه‭-‬‭ ‬فرصة‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬صور‭ ‬وشواهد‭ ‬ووثائق‭ ‬كما‭ ‬هي‭ ‬عليه‭ ‬الأن،‭ ‬فقد‭ ‬بذل‭ ‬جهدا‭ ‬كبيرا‭ ‬في‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬الصور‭ ‬والايضاحات‭ ‬التي‭ ‬تمثل‭ ‬عنصرا‭ ‬مهما‭ ‬في‭ ‬مادة‭ ‬الكتاب،‭ ‬ولم‭ ‬تكن‭ ‬متاحة‭ ‬إلا‭ ‬ما‭ ‬يسمى‭ ‬بالكلايش‭ ‬التي‭ ‬يفترض‭ ‬أن‭ ‬تمر‭ ‬بمراحل‭ ‬تصنيع‭ ‬للصورة‭ ‬المراد‭ ‬نشرها،‭ ‬والتي‭ ‬تظهر‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬استخدامها‭ ‬في‭ ‬الطباعة‭ ‬دقة‭ ‬وضوح‭ ‬الصورة‭ ‬وبراعة‭ ‬العامل‭ ‬في‭ ‬استخدام‭ ‬الأحبار‭ ‬المناسبة،‭ ‬وبحجم‭ ‬من‭ ‬الصعب‭ ‬أن‭ ‬يتحكم‭ ‬المؤلف‭ ‬فيه،‭ ‬كذلك‭ ‬الحال‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬المصادر‭ ‬وصور‭ ‬التحف‭ ‬المنتشرة‭ ‬في‭ ‬متاحف‭ ‬العالم‮»‬‭.‬

تأتي‭ ‬أهمية‭ ‬هذا‭ ‬الكتاب‭ ‬غير‭ ‬التقليدي‭ ‬من‭ ‬أنه‭ ‬يسلط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬جانب‭ ‬مهم‭ ‬من‭ ‬جوانب‭ ‬الحياة‭ ‬المشرقة،‭ ‬عبر‭ ‬تاريخ‭ ‬مدينة‭ ‬وتاريخ‭ ‬رجالها‭ ‬وأهلها‭ ‬وابداعهم‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬التحف‭ ‬والخطوط‭ ‬والبناء‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬المجالات‭ ‬الأخرى‭ ‬التي‭ ‬تمس‭ ‬صلب‭ ‬الحياة‭ ‬اليومية،‭ ‬ويبدو‭ ‬أن‭ ‬مؤلف‭ ‬الكتاب‭ ‬صاحب‭ ‬نظرة‭ ‬استشرافية،‭ ‬ورؤية‭ ‬مستقبلية،‭ ‬فقد‭ ‬التفت‭ ‬في‭ ‬حينها‭ ‬التفاتة‭ ‬ذكية‭ ‬وبارعة‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬دعوته‭ ‬إلى‭ ‬تأصيل‭ ‬هذه‭ ‬الصناعات‭ ‬وديمومتها‭ ‬وضرورة‭ ‬الحفاظ‭ ‬عليها‭ ‬وتسجيل‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬يصورها‭ ‬إذا‭ ‬ما‭ ‬امتدت‭ ‬إليها‭ ‬عوادي‭ ‬الزمن،‭ ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬حصل‭ ‬فعلا‭ ‬بعد‭ ‬مرور‭ ‬قرابة‭ ‬خمس‭ ‬وأربعين‭ ‬سنة‭ ‬على‭ ‬صدور‭ ‬هذا‭ ‬الكتاب‭ ‬فقد‭ ‬تعرضت‭ ‬الموصل‭ ‬إلى‭ ‬أكبر‭ ‬هجمة‭ ‬همجية‭ ‬وشرسة‭ ‬طمست‭ ‬معالمها‭ ‬وهويتها‭ ‬وثقافتها‭ ‬وتراثها‭ ‬وخربت‭ ‬مساجدها‭ ‬ومتاحفها‭ ‬وآثارها‭ ‬ونهبت‭ ‬مقتنياتها،‭ ‬وبقي‭ ‬هذا‭ ‬الكتاب‭ ‬وأمثاله‭ ‬شواهد‭ ‬حية‭ ‬على‭ ‬عراقة‭ ‬هذه‭ ‬المدينة‭ ‬وتاريخها،‭ ‬ومن‭ ‬هنا‭ ‬تأتي‭ ‬أيضا‭ ‬أهمية‭ ‬اعادة‭ ‬طبع‭ ‬هذا‭ ‬الكتاب‭ ‬بهذه‭ ‬الاضافات‭ ‬المتميزة،‭ ‬التي‭ ‬تعد‭ ‬امتدادا‭ ‬لذلك‭ ‬الجهد‭ ‬ورسالة‭ ‬تحمل‭ ‬على‭ ‬عاتقها‭ ‬هم‭ ‬هذه‭ ‬المدينة‭ ‬وتحمل‭ ‬أعباءها‭ ‬ومسؤوليتها،‭ ‬هذه‭ ‬المسؤولية‭ ‬التي‭ ‬يتوارثها‭ ‬الأبناء‭ ‬عن‭ ‬الآباء‭ ‬في‭ ‬أسمى‭ ‬وأنبل‭ ‬رسالة‭ ‬يحملونها‭ ‬لصناعة‭ ‬الحياة‭. ‬يشير‭ ‬المؤلف‭ ‬في‭ ‬معرض‭ ‬حديثه‭ ‬عن‭ ‬دواعي‭ ‬تأليف‭ ‬هذا‭ ‬الكتاب‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬نالته‭ ‬الصناعة‭ ‬الموصلية‭ ‬من‭ ‬اهتمام‭ ‬عالمي‭ ‬وكيف‭ ‬أنه‭ ‬شاهد‭ ‬بأم‭ ‬عينه‭ ‬التحف‭ ‬الموصلية‭ ‬في‭ ‬المتحف‭ ‬البريطاني،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬ان‭ ‬العرب‭ ‬لم‭ ‬يكونوا‭ ‬دون‭ ‬غيرهم‭ ‬اهتماما‭ ‬بالفنون‭ ‬والصناعات‭ ‬فانهم‭ ‬تفوقوا‭ ‬في‭ ‬فنون‭ ‬ومعارف‭ ‬وصناعات‭ ‬ابتكروها‭ ‬وابدعوا‭ ‬فيها‭ ‬وتركوا‭ ‬أثارا‭ ‬رائعة‭ ‬تنطق‭ ‬بما‭ ‬كانوا‭ ‬عليه‭ ‬من‭ ‬التفوق‭ ‬والابداع،‭ ‬ويستعرض‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬المؤلفات‭ ‬التي‭ ‬تخص‭ ‬أخبار‭ ‬الصناع‭ ‬وما‭ ‬انتجوه‭ ‬من‭ ‬تحف‭ ‬وآثار‭ ‬وما‭ ‬ألف‭ ‬عن‭ ‬المعادن‭ ‬وعن‭ ‬السيوف‭ ‬وأدوات‭ ‬الحرب‭ ‬وعن‭ ‬العتلات‭ ‬والبكرات‭. ‬يقع‭ ‬الكتاب‭ ‬في‭ ‬مائتين‭ ‬وعشرين‭ ‬صفحة،‭ ‬يضم‭ ‬تقديم‭ ‬بقلم‭ ‬الأستاذ‭ ‬الدكتور‭ ‬أبي‭ ‬سعيد‭ ‬الديوه‭ ‬جي،‭ ‬يبين‭ ‬فيه‭ ‬أهم‭ ‬ما‭ ‬أضيف‭ ‬إليه‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الطبعة،‭ ‬ثم‭ ‬مقدمة‭ ‬المؤلف،‭ ‬التي‭ ‬يبين‭ ‬فيها‭ ‬أهمية‭ ‬هذا‭ ‬الكتاب‭ ‬وأهمية‭ ‬الصناعة،‭ ‬وموقع‭ ‬الكتاب‭ ‬بين‭ ‬المؤلفات‭ ‬العديدة‭ ‬التي‭ ‬تطرقت‭ ‬للصناعة‭ ‬في‭ ‬المجتمعات‭ ‬العربية‭ ‬على‭ ‬مر‭ ‬التاريخ،‭ ‬ثم‭ ‬يخصص‭ ‬تمهيدا‭ ‬عن‭(‬الموصل‭ ‬في‭ ‬اختلاف‭ ‬العصور‭)‬،‭ ‬يسلط‭ ‬الضوء‭ ‬فيه‭ ‬عليها‭ ‬جغرافيا‭ ‬وتاريخيا‭ ‬وسياسيا‭ ‬وحضاريا‭ ‬وثقافيا‭ ‬وابداعيا،‭ ‬ويتطرق‭ ‬إلى‭ ‬أسواقها‭ ‬ومعالمها‭ ‬وطبائع‭ ‬اهلها،‭ ‬مستشهدا‭ ‬بمقولة‭ ‬القزويني‭ ‬عنها‮»‬‭ ‬وأهلها‭ ‬أهل‭ ‬الخير‭ ‬والمروءة،‭ ‬والطباع‭ ‬اللطيفة‭ ‬في‭ ‬المعاشرة‭ ‬والظرافة،‭ ‬والتدقيق‭ ‬في‭ ‬الصناعات‮»‬‭.‬

صناعة‭ ‬النسيج

بعد‭ ‬ذلك‭ ‬يستعرض‭ ‬أعلام‭ ‬الصناع‭ ‬عبر‭ ‬خمس‭ ‬صناعات،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬الملحق‭ ‬الذي‭ ‬أضافه‭ ‬الأستاذ‭ ‬الدكتور‭ ‬أحمد‭ ‬قاسم‭ ‬الجمعة،‭ ‬والذي‭ ‬يضم‭ ‬أربعة‭ ‬مرخمين‭ ‬مشهورين‭ ‬في‭ ‬عهود‭ ‬متتابعة،‭ ‬ثم‭ ‬قائمة‭ ‬المصادر‭ ‬والمراجع‭. ‬وأول‭ ‬ما‭ ‬تطرق‭ ‬إليه‭ ‬صناعة‭ ‬النسيج‭ ‬نسيج‭ ‬القطن‭ ‬ونسيج‭ ‬الصوف‭ ‬وأعلام‭ ‬النسيج‭ ‬وعددهم‭(‬أحد‭ ‬عشر‭)‬‭ ‬نساجا‭ ‬بينهم‭ ‬السري‭ ‬الرفاء‭ ‬الشاعر‭ ‬المشهور،‭ ‬ويلاحظ‭ ‬أن‭ ‬أغلب‭ ‬أهل‭ ‬هذه‭ ‬الصنعة‭ ‬من‭ ‬الفقهاء‭.‬

ثم‭ ‬صناعة‭ ‬التحف‭ ‬المعدنية‭ ‬التي‭ ‬يقدم‭ ‬لها‭ ‬بمقولة‭ ‬ابن‭ ‬سعيد‭ ‬المغربي‭:‬‮»‬‭ ‬وفي‭ ‬الموصل‭ ‬صنائع‭ ‬جمة،‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬أواني‭ ‬النحاس‭ ‬المطعم‭ ‬يحمل‭ ‬منها‭ ‬الى‭ ‬الملوك‮»‬‭ ‬ويرى‭ ‬المؤلف‭ ‬أن‭ ‬الثروة‭ ‬تدفع‭ ‬إلى‭ ‬الترف‭ ‬في‭ ‬العيش‭ ‬والتمتع‭ ‬بمباهج‭ ‬الحياة‭ ‬والاناقة‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬ماله‭ ‬مساس‭ ‬بالمظهر‭ ‬الحسن،‭ ‬ويرى‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الصناعة‭ ‬قديمة‭ ‬في‭ ‬بلادنا‭ ‬أخذها‭ ‬الأشوريون‭ ‬عن‭ ‬السومريين‭ ‬فنمت‭ ‬في‭ ‬وادي‭ ‬الرافدين‭ ‬وازدهرت‭ ‬في‭ ‬الموصل‭ ‬بما‭ ‬أجراه‭ ‬عليها‭ ‬الفنان‭ ‬الموصلي‭ ‬من‭ ‬التحسين‭ ‬والتهذيب‭ ‬والابتكار‭ ‬والابداع‭ ‬حتى‭ ‬كانت‭ ‬الموصل‭ ‬في‭ ‬القرون‭ ‬المتوسطة‭ ‬من‭ ‬المراكز‭ ‬المتفوقة‭ ‬بهذه‭ ‬الصناعة‭ ‬وقد‭ ‬أحصى‭ ‬أعلام‭ ‬صناعة‭ ‬التحف‭ ‬إذ‭ ‬بلغ‭ ‬عددهم‭(‬اثنين‭ ‬وثلاثين‭)‬‭ ‬صانعا،‭ ‬يحمل‭ ‬‭(‬أربع‭ ‬وعشرون‭)‬‭ ‬منهم‭ ‬لقب‭ ‬الموصلي‭ ‬تفننوا‭ ‬في‭ ‬صناعة‭ ‬الأباريق‭ ‬والمزهريات‭ ‬والصناديق‭ ‬والأواني‭ ‬والمحابر‭. ‬وأما‭ ‬الصنعة‭ ‬الثالثة‭ ‬فحملت‭ ‬عنوان‭(‬البناء‭)‬،‭ ‬والتي‭ ‬لخصَّها‭ ‬بقوله‮»‬‭ ‬كانت‭ ‬المواد‭ ‬المستعملة‭ ‬في‭ ‬البناء‭ ‬هي‭ ‬الجص‭ ‬والحجر‭ ‬والمرمر‭ ‬والرخام‭ ‬لتوفر‭ ‬هذه‭ ‬المواد‭ ‬قرب‭ ‬المدينة،‭ ‬أما‭ ‬الآجر‭ ‬فكانوا‭ ‬يستعملونه‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬القباب‭ ‬والمنائر‭ ‬ويزينون‭ ‬به‭ ‬بعض‭ ‬البنايات‮»‬،‭ ‬ثم‭ ‬يتطرق‭ ‬إلى‭ ‬بعض‭ ‬أعلام‭ ‬هذه‭ ‬الصناعة‭ ‬من‭ ‬النقاشين‭ ‬والبنائين‭ ‬والجصاصين‭ ‬والنقارين‭ ‬والمطعمين،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬يُعرِّف‭ ‬بكل‭ ‬صناعة‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬الصناعات‭. ‬وتطرق‭ ‬في‭ ‬الصنعة‭ ‬الرابعة‭ ‬إلى‭ ‬الزخارف‭ ‬الخشبية‭ ‬واعلامها،‭ ‬قائلا‭:‬‭ ‬‮«‬في‭ ‬الموصل‭ ‬آثار‭ ‬من‭ ‬الخشب،‭ ‬تدل‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬تقدم‭ ‬هذه‭ ‬الصناعة‭ ‬فيها،‭ ‬وهي‭ ‬من‭ ‬آثار‭ ‬القرون‭ ‬الخامس‭ ‬والسادس‭ ‬والسابع‭ ‬للهجرة،‭ ‬والذي‭ ‬وصلنا‭ ‬على‭ ‬قلة‭ ‬عدده‭ ‬يدل‭ ‬على‭ ‬مهارة‭ ‬الصانع‭ ‬وتفوقه‭ ‬في‭ ‬صنعته،‭ ‬ثم‭ ‬يعزو‭ ‬قلة‭ ‬الآثار‭ ‬الخشبية‭ ‬في‭ ‬الموصل‭ ‬إلى‭ ‬تفاوت‭ ‬درجات‭ ‬الحرارة‭ ‬صيفا‭ ‬وشتاء‭ ‬مما‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬تلف‭ ‬الخشب‭ ‬وتفككه،‭ ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬حمل‭ ‬الصناع‭ ‬أن‭ ‬يتخذوا‭ ‬المنابر‭ ‬والمحاريب‭ ‬من‭ ‬المرمر،‭ ‬حتى‭ ‬أنهم‭ ‬اتخذوا‭ ‬بعض‭ ‬صناديق‭ ‬الأضرحة‭ ‬منه‭ ‬مثل‭ ‬صندوق‭ ‬ضريح‭ ‬النبي‭ ‬جرجيس‭ ‬وعلي‭ ‬الهادي‭ ‬والشيخ‭ ‬الخلال‭ ‬وغيرها‭.‬

وأخيرا‭ ‬يأتي‭ ‬على‭ ‬صنعة‭ ‬تزويق‭ ‬الكتب‭ ‬وأعلام‭ ‬المزوقين‭ ‬والمصورين،‭ ‬قائلا‭:‬‮»‬‭ ‬وظهرت‭ ‬التصاوير‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬الكتب‭-‬‭ ‬على‭ ‬عهد‭ ‬السلاجقة‭ ‬ومن‭ ‬بعدهم‭ ‬الأتابكة‭ ‬‭-‬‭ ‬لأنهم‭ ‬كانوا‭ ‬يرغبون‭ ‬بها،‭ ‬فنجد‭ ‬بعض‭ ‬الكتب‭ ‬التي‭ ‬كتبت‭ ‬على‭ ‬عهدهم‭ ‬مصورة‭ ‬ومزخرفة‭ ‬ومزوقة،‭ ‬وزينوا‭ ‬الصحائف‭ ‬منها‭ ‬بأفاريز‭ ‬جميلة،‭ ‬مزينة‭ ‬بمختلف‭ ‬الزخارف‭ ‬النباتية‭ ‬المزهرة،‭ ‬والهندسية‭ ‬الدقيقة،‭ ‬مكتوبة‭ ‬بخطوط‭ ‬جميلة،‭ ‬وبلغ‭ ‬من‭ ‬تأثير‭ ‬مدرسة‭ ‬الموصل‭ ‬على‭ ‬غيرها،‭ ‬ما‭ ‬حمل‭ ‬علماء‭ ‬الآثار‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬ينسبوا‭ ‬إليها‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬الكتب،‭ ‬وقد‭ ‬أحصى‭ ‬اثني‭ ‬عشر‭ ‬صانعا‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭.‬

خاتمة‭ ‬الكتاب‭ ‬فيها‭ ‬سيرة‭ ‬ذاتية‭ ‬وعلمية‭ ‬للمؤلف‭ ‬تدل‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬غناه‭ ‬ورصانته‭ ‬وتبحره‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬العلم‭ ‬والثقافة‭ ‬والتاريخ،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬المناصب‭ ‬التي‭ ‬تقلدها‭ ‬مما‭ ‬له‭ ‬صلة‭ ‬وثيقة‭ ‬بهذا‭ ‬المجال‭ ‬مثل‭ ‬منصب‭ ‬رئاسة‭ ‬مجلس‭ ‬الأوقاف،‭ ‬وتأسيس‭ ‬ورئاسة‭ ‬جمعيات‭ ‬تعنى‭ ‬بالتراث‭ ‬والتاريخ‭ ‬والمكتبات‭.‬

وأخيرا‭ ‬نقول‭ ‬لعل‭ ‬عزاءنا‭ ‬فيما‭ ‬فقدته‭ ‬الموصل‭ ‬من‭ ‬عيون‭ ‬هذا‭ ‬التراث‭ ‬المضيء‭ ‬بهذا‭ ‬الكتاب‭ ‬وأمثاله‭ ‬بما‭ ‬يحفظ‭ ‬تاريخ‭ ‬هذه‭ ‬المدينة،‭ ‬ويحفظ‭ ‬حق‭ ‬ابناءها‭ ‬ورجالها‭ ‬الذين‭ ‬كانوا‭ ‬وما‭ ‬يزالون‭ ‬صناعا‭ ‬للحياة‭ ‬والابداع‭. ‬