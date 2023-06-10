كتابات في دفتر حديث – عبد العظيم الخفاجي

بعد مرور 13 سنه من برنامجنا في حل أزمة السكن في العراق(2010 القائمة المستقله باسم عبدالعظيم الخفاجي) الشروع ببناء الوحدات السكنيه متكاملة الخدمات من محيط الدائرة إلى سنترها يبادر السيد رئيس مجلس الوزراء السوداني بالدعوة إلى تبني مشروعنا ولكن أخشى أن يشوه هذا المشروع بطرحه للاستثمار (سيء الصيت) علما”ان الاراضي نسبة عاليه منها ملكيه عامة (ملك للشعب خسب قانون 30 في 1959 في تحديد ملكية الاقطاع ) وعليه يجب حساب كلفة الوحدة السكنيه (مواد وبناء بعيدا” عن سعر الأرض) لتقليل كلفة الوحدة السكنيه على مقتني الوحدة السكنيه) ولا داعي لوجود الوسيط (المستثمر) (الثقب الفاسد لعملية التنميه حسب قانون الاستثمار السيء)وعليه هناك شركات عالميه مستعدة للبناء دون وسيط فاسد ومموله من كبير المصارف بفائدة معقوله لا تتجاوز ال 4? للقرض الممنوح علما” ان هناك تراكم كبير للاموال في تلك البنوك تبحث عن مشاريع مظمونه للاستثمار وما اظمن من مشاريع السكن في عراقنا الغني الجريح .. مجرد رأي

{ باحث اقتصادي