كتابات في دفتر حديث – عبد العظيم الخفاجي

حول انجاز السياسة النقدية للبنك المركزي العراقي بعد 2003 كانت الورقة 100 دولار تصرف بمبلغ 118000 دينار فبحكم السياسة النقدية الحالية أصبح ثمن الورقة 100 دولار 153000 ألف دينار عراقي بمعنى الفرق 33000 ألف دينار (يا سلام). الإنجاز الحالي أصبحت الورقة 100 دولار بمبلغ 143000 ألف دينار بمعنى الفرق هو 23000 دينار بالورقة الواحدة (هذا انجاز) مغلف بإطار قانوني، لم نقبل بالفرق 2000 دينار قبل السياسة النقدية للورقة الواحدة فأصبح الفرق 23000 ألف دينار وهذا انجاز ناهيك عن 10 دنانير خدمات البنك المركزي مقابل كل دولار يباع في نافذة بيع العملة (سيئة الإنجاز) على من تضحك الإدارة النقديه في البنك المركزي علما”ان حصة خدمات البنك وفرق السعرين هو سرقة قوت وجيوب الشعب العراقي بما فيهم المنتفعون الحل الذي يؤدي إلى غلق دكاكين المصارف الطفيلية ورعاتها من أصحاب القرار السياسي هو الرجوع إلى السياسة النقديه قبل 1980 نقطة رأس سطر.