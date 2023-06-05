كتابات في دفتر حديث – عبد العظيم الخفاجي

حول سياسة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي الخارجية في إدارة اقتصاديات العالم

يمتلك الصندوق الدولي والبنك الدولي فطاحل رجال الأعمال والاقتصاديين والقانونيين في رسم استغلال الدول الغنيه الثروات في استحداث بؤر التخلف والابتعاد عن جوهر البناء الحقيقي وهو الإنتاج الصناعي الخالق لفرص العمل وتقليص البطالة في جميع القطاعات (صناعة الثروات الطبيعية وصناعة الزراعه وصناعة السياحة وصناعة الموقع الجغرافي التجاريه ونقطة شروعها الكهرباء والطاقة)

كل هذا برع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في استحداث تعويم العملة الوسيله الأسرع في جذب رؤوس الاموال (المغذي الاساسي لعملية التنمية) وجعل النقد كسلعة تبادلية بدلا”من وسيلة للحصول على سلعة وسحب هذه الآموال إلى الاستثمار في عملية بيع وشراء النقد الأسرع في تحقيق الفوائد والأرباح دون المخاض في مشاكل التصنيع في القطاعات الاربع أعلاه

وهنا تبرز براعة ودهاء هذه المؤسستين في تدمير الشعوب صاحبة الثروات

خلق نافذة بيع العملة في العراق هو واحد من اقصر الطرق لجذب رؤوس الاموال الكبيرة في الاستثمار لتهديم الاقتصاد الانتاجي

{ باحث اقتصادي