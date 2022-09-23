كبير مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية سابقاً لـ (الزمان): إيران قادرة على صنع 4 قنابل نووية محدودة وتخصيب اليورانيوم لا يتأثر بالعقوبات الأمريكية

القاهرة‭ -‬مصطفى‭ ‬عمارة‭ ‬

أثار‭ ‬فشل‭ ‬الاجتماع‭ ‬الأخير‭ ‬لمجلس‭ ‬محافظي‭ ‬وكالة‭ ‬الطاقة‭ ‬الذرية‭ ‬الأخير‭ ‬في‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬نتائج‭ ‬حول‭ ‬مستقبل‭ ‬البرنامج‭ ‬النووي‭ ‬الإيراني‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬التساؤلات‭ ‬حول‭ ‬النيات‭ ‬الحقيقية‭ ‬لإيران‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬البرنامج‭ ‬و‭ ‬مدى‭ ‬قدرتها‭ ‬على‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬إنتاج‭ ‬القنبلة‭ ‬النووية‭ ‬وحول‭ ‬هذا‭ ‬الموضوع‭ ‬كان‭ ‬للزمان‭ ‬هذا‭ ‬الحوار‭ ‬مع‭ ‬دكتور‭ ‬يسري‭ ‬أبو‭ ‬شادي،‭ ‬كبير‭ ‬مفتشي‭ ‬الوكالة‭ ‬الدولية‭ ‬للطاقة‭ ‬الذرية‭ ‬ورئيس‭ ‬قسم‭ ‬الضمانات‭ ‬فيها‭ ‬سابقاً‭ ‬،‭ ‬وقد‭ ‬رافق‭ ‬الوكالة‭ ‬في‭ ‬مراحل‭ ‬حساسة‭ ‬من‭ ‬عمليات‭ ‬التفتيش‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬وايران،‭ ‬ولا‭ ‬يزال‭ ‬يعمل‭ ‬خبيرا‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬الذري‭. :-‬

‭- ‬في‭ ‬ظل‭ ‬تعثر‭ ‬المفاوضات‭ ‬بين‭ ‬الوكالة‭ ‬الدولية‭ ‬للطاقة‭ ‬الذرية‭ ‬وإيران‭ ‬حول‭ ‬ملفها‭ ‬النووي‭ ‬،‭ ‬ما‭ ‬توقعاتك‭ ‬بالنسبة‭ ‬لإمكانية‭ ‬إبرام‭ ‬إتفاق‭ ‬جديد‭ ‬حول‭ ‬هذا‭ ‬الملف‭ ‬؟

لا‭ ‬توجد‭ ‬مفاوضات‭ ‬بالمعنى‭ ‬المفهوم‭ ‬ولكن‭ ‬الوكالة‭ ‬للطاقة‭ ‬الذرية‭ ‬وجدت‭ ‬أثناء‭ ‬ممارسة‭ ‬مهامها‭ ‬حول‭ ‬الملف‭ ‬النووي‭ ‬الإيراني‭ ‬جسيمات‭ ‬في‭ ‬3‭ ‬مواقع‭ ‬إيرانية،‭ ‬وطلبت‭ ‬من‭ ‬الجانب‭ ‬الإيراني‭ ‬استفسارا‭ ‬حول‭ ‬تلك‭ ‬الجسيمات‭ ‬إلا‭ ‬أنها‭ ‬لم‭ ‬تتلقَ‭ ‬ردا‭ ‬إيجابيا‭ ‬حول‭ ‬هذا‭ ‬الموضوع‭. ‬وأرى‭ ‬أن‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬تريد‭ ‬استخدام‭ ‬هذا‭ ‬الملف‭ ‬كورقة‭ ‬ضغط‭ ‬سياسي‭ ‬على‭ ‬إيران‭. ‬وطضرغم‭ ‬أن‭ ‬لغة‭ ‬مدير‭ ‬الوكالة‭ ‬الأخيرة‭ ‬كانت‭ ‬لغة‭ ‬حادة‭ ‬إلا‭ ‬أنه‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬تحويل‭ ‬ملف‭ ‬إيران‭ ‬إلى‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن،‭ ‬وأكد‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬يستطيع‭ ‬ان‭ ‬يؤكد‭ ‬أو‭ ‬ينفي‭ ‬سلمية‭ ‬برنامج‭ ‬إيران‭ ‬النووي‭. ‬وأعتقد‭ ‬أنه‭ ‬طالما‭ ‬لم‭ ‬يقم‭ ‬مجلس‭ ‬المحافظين‭ ‬بتحويل‭ ‬الملف‭ ‬لمجلس‭ ‬الأمن‭ ‬فإن‭ ‬هذا‭ ‬يعني‭ ‬أنه‭ ‬يريد‭ ‬استكمال‭ ‬المفاوضات‭ ‬5‭+‬1‭ ‬للوصول‭ ‬لاتفاق‭ ‬جديد‭ ‬أو‭ ‬العودة‭ ‬للاتفاق‭ ‬القديم‭ .‬

‭- ‬وهل‭ ‬ترى‭ ‬أن‭ ‬الدول‭ ‬الغربية‭ ‬وعلى‭ ‬رأسها‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬تدير‭ ‬هذا‭ ‬الملف‭ ‬لأغراض‭ ‬سياسية‭ ‬كما‭ ‬تزعم‭ ‬تصريحات‭ ‬إيرانية‭ ‬مرارا‭ ‬؟

إسرائيل‭ ‬تقول‭ ‬في‭ ‬العلن‭ ‬أنها‭ ‬لا‭ ‬تريد‭ ‬اتفاقا‭ ‬مع‭ ‬إيران،‭ ‬لأنّ‭ ‬رفع‭ ‬العقوبات‭ ‬عنها‭ ‬سوف‭ ‬يتيح‭ ‬لها‭ ‬إمكانية‭ ‬أن‭ ‬تطور‭ ‬امكاناتها‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬المجالات،‭ ‬وهذه‭ ‬وجهة‭ ‬نظر‭ ‬دول‭ ‬الخليج‭ ‬أيضا،‭ ‬لكن‭ ‬في‭ ‬نفس‭ ‬الوقت‭ ‬فإن‭ ‬عدم‭ ‬اتخاذ‭ ‬اجراءات‭ ‬ضد‭ ‬إيران‭ ‬سوف‭ ‬يجعلها‭ ‬تتحول‭ ‬إلى‭ ‬دولة‭ ‬نووية،‭ ‬لذا‭ ‬فأنني‭ ‬أرى‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬لعبة‭ ‬سياسية‭ ‬تدير‭ ‬هذا‭ ‬الملف،‭ ‬قد‭ ‬تفيد‭ ‬منها‭ ‬إسرائيل‭..‬

‭- ‬وكيف‭ ‬ترى‭ ‬تأثير‭ ‬العقوبات‭ ‬الغربية‭ ‬على‭ ‬إمكانية‭ ‬استمرار‭ ‬إيران‭ ‬في‭ ‬برنامجها‭ ‬النووي‭ ‬؟

تأثير‭ ‬العقوبات‭ ‬ضعيف‭ ‬جدا‭ ‬بدليل‭ ‬أن‭ ‬إيران‭ ‬استطاعت‭ ‬تطوير‭ ‬برنامجها‭ ‬النووي‭ ‬بشكل‭ ‬كبير،‭ ‬حيث‭ ‬استطاعت‭ ‬إنتاج‭ ‬مواد‭ ‬نووية‭ ‬عالية‭ ‬التخصيب‭ .‬

‭- ‬وهل‭ ‬تعتقد‭ ‬أن‭ ‬إيران‭ ‬توصلت‭ ‬أو‭ ‬قاربت‭ ‬إلى‭ ‬التوصل‭ ‬لصنع‭ ‬السلاح‭ ‬النووي‭ ‬؟

إيران‭ ‬لديها‭ ‬مواد‭ ‬لصنع‭ ‬4‭ ‬قنابل‭ ‬نووية،‭ ‬منها‭ ‬مواد‭ ‬ذات‭ ‬يورانيوم‭ ‬عالي‭ ‬التخصيب‭ ‬يمكّنها‭ ‬من‭ ‬صنع‭ ‬قنبلة‭ ‬الآن،‭ ‬وإن‭ ‬كانت‭ ‬قدرتها‭ ‬التدميرية‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬قنبلة‭ ‬هيروشيما‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬لديها‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬60كجم‭ ‬يورانيوم‭ ‬منها‭ ‬من‭ ‬60‭ ‬إلى‭ ‬42‭% ‬يمكنها‭ ‬من‭ ‬صنع‭ ‬قنبلة‭ ‬نووية‭ .‬

‭- ‬وهل‭ ‬تعتقد‭ ‬أن‭ ‬إسرائيل‭ ‬سوف‭ ‬تستهدف‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬القادمة‭ ‬المنشآت‭ ‬النووية‭ ‬الإيرانية‭ ‬؟

لا‭ ‬أعتقد‭ ‬أن‭ ‬صواريخ‭ ‬وطائرات‭ ‬إسرائيل‭ ‬سوف‭ ‬نضرب‭ ‬إيران‭ ‬لأنها‭ ‬تدرك‭ ‬أن‭ ‬العواقب‭ ‬سوف‭ ‬تكون‭ ‬وخيمة‭ ‬جدا،‭ ‬ولكنها‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تلجأ‭ ‬إلى‭ ‬إغتيال‭ ‬العلماء‭ ‬وتجنيد‭ ‬بعض‭ ‬المتعاونين‭ ‬أو‭ ‬تفجير‭ ‬بعض‭ ‬المنشآت،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬لن‭ ‬يؤثر‭ ‬بشكل‭ ‬فعال‭ ‬على‭ ‬البرنامج‭ ‬النووي‭ ‬الإيراني‭ .‬

‭- ‬مع‭ ‬استمرار‭ ‬الحرب‭ ‬الأوكرانية‭ ‬ما‭ ‬هو‭ ‬تأثير‭ ‬ضرب‭ ‬محطة‭ ‬زابوروجيا‭ ‬الأوكرانية‭ ‬التي‭ ‬تدار‭ ‬بالطاقة‭ ‬النووية‭ ‬؟ضرب‭ ‬محطة‭ ‬زابوروجيا‭ ‬الأوكرانية‭ ‬له‭ ‬مخاطر‭ ‬كبيرة،‭ ‬ولكن‭ ‬لا‭ ‬أعتقد‭ ‬أنهم‭ ‬يريدون‭ ‬ذلك‭ ‬كي‭ ‬يفجروا‭ ‬الدنيا‭ ‬بل‭ ‬يريدون‭ ‬أن‭ ‬يحركوا‭ ‬العالم‭ ‬للضغط‭ ‬على‭ ‬روسيا‭ ‬للانسحاب‭ ‬من‭ ‬الموقع،‭ ‬وأرى‭ ‬أن‭ ‬الروس‭ ‬والاوكرانيين‭ ‬يدركون‭ ‬حدود‭ ‬المعركة‭ ‬وخطر‭ ‬ضرب‭ ‬المفاعلات‭ ‬نفسها‭ ‬أو‭ ‬ضرب‭ ‬المواد‭ ‬العالية‭ ‬الإشعاع‭ ‬وإذا‭ ‬حدث‭ ‬ذلك‭ ‬فسوف‭ ‬يكون‭ ‬له‭ ‬تأثير‭ ‬كبير‭ ‬على‭ ‬الكهرباء‭ ‬لأنّ‭ ‬ربع‭ ‬إحتياجات‭ ‬أوكرانيا‭ ‬من‭ ‬الكهرباء‭ ‬من‭ ‬تلك‭ ‬المحطات‭ .‬

‭- ‬وما‭ ‬تقييمك‭ ‬لتقرير‭ ‬الوكالة‭ ‬عن‭ ‬تلك‭ ‬المحطة‭ ‬؟

أرى‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬التقرير‭ ‬جاء‭ ‬متوازنا،‭ ‬وإذ‭ ‬انتهز‭ ‬تلك‭ ‬المناسبة‭ ‬لأحيي‭ ‬وفد‭ ‬الوكالة‭ ‬على‭ ‬إصرارهم‭ ‬على‭ ‬استكمال‭ ‬مهمتهم‭ ‬رغم‭ ‬القصف‭. ‬من‭ ‬ناحية‭ ‬أخرى‭ ‬أرى‭ ‬ان‭ ‬استخدام‭ ‬جملة‭ ‬عدم‭ ‬قدرة‭ ‬الوكالة‭ ‬على‭ ‬التأكيد‭ ‬على‭ ‬سلمية‭ ‬البرنامج‭ ‬النووي‭ ‬في‭ ‬إيران‭ ‬هو‭ ‬مبالغة‭ ‬واضح‭ ‬أنها‭ ‬سياسية‭ ‬لمعاونة‭ ‬الغرب‭ ‬في‭ ‬مفاوضاتهم‭ ‬مع‭ ‬إيران‭ ‬لتوقيع‭ ‬إتفاق‭ ‬يلائم‭ ‬أهدافهم‭ .‬

‭- ‬وهل‭ ‬تعتقد‭ ‬أن‭ ‬الأمر‭ ‬سوف‭ ‬يتطور‭ ‬لحرب‭ ‬نووية‭ ‬؟

أعتقد‭ ‬أن‭ ‬الروس‭ ‬لن‭ ‬يقدموا‭ ‬على‭ ‬استخدام‭ ‬السلاح‭ ‬النووي‭ ‬ولكن‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يستخدموا‭ ‬الأسلحة‭ ‬النووية‭ ‬التكتيكية‭ ‬كقنابل‭ ‬النيوترون‭ ‬التي‭ ‬تقتل‭ ‬الأفراد‭ ‬ولكنها‭ ‬لا‭ ‬تدمر‭ ‬المنشآت‭ .‬

‭- ‬في‭ ‬النهاية‭ ‬ما‭ ‬هو‭ ‬مستقبل‭ ‬ملف‭ ‬الطاقة‭ ‬النووية‭ ‬في‭ ‬مصر‭ ‬خاصة‭ ‬مع‭ ‬بدء‭ ‬إنشاء‭ ‬مفاعل‭ ‬الضبعة‭ ‬؟

في‭ ‬يوليو‭ ‬الماضي‭ ‬تمّ‭ ‬البدء‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬أول‭ ‬مفاعل‭ ‬من‭ ‬المفاعلات‭ ‬الأربعة،‭ ‬ومن‭ ‬المفترض‭ ‬وطبقا‭ ‬للخطة‭ ‬الموضوعة‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬في‭ ‬خلال‭ ‬من‭ ‬4‭ ‬إلى‭ ‬5‭ ‬سنوات‭ ‬البدء‭ ‬في‭ ‬تشغيل‭ ‬أول‭ ‬مفاعل‭ ‬وبإذن‭ ‬الله‭ ‬سوف‭ ‬تعمل‭ ‬باقي‭ ‬المحطات‭ ‬قبل‭ ‬2030‭ ‬لنبدأ‭ ‬بعد‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬محطات‭ ‬أخرى‭ .‬