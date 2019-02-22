كبير المفاوضين: ملف بريكست يحتاج إلى قرار وليس مزيداً من وقت

الاتحاد الاوروبي يبدد آمال بريطانيا بحدوث اختراق في بريكست خلال قمة شرم الشيخ

باريس – لندن – الزمان

قال كبير مفاوضي الاتحاد الاوروبي في ملف بريكست ميشال بارنييه الجمعة ان الاتحاد لا يحتاج إلى «الكثير من الوقت الاضافي» للتوصل الى اتفاق مع المملكة المتحدة بشأن بريكست، بل الى «قرار»، وذلك قبل اسابيع من موعد 29 آذار/مارس التاريخ المحدد لخروج المملكة من الاتحاد. وقال بارنييه لاذاعة «اوروبا1» بعد تاكيده عدم استبعاد تأجيل هذا الموعد «لسنا بحاجة الى الكثير من الوقت الاضافي، نحن بحاجة الان الى قرار وأن يتحمل كل طرف مسؤولياته». واضاف «على البريطانيين الان ان يتحملوا مسؤولياتهم ويقوموا بتأمين نتائج القرارات التي اتخذوها ديموقراطيا» وذلك في وقت بدت فيه المفاوضات متعثرة رغم اعلان البريطانيين الاربعاء عن «تقدم». ومنذ رفض البرلمان البريطاني اتفاق بريكست في كانون الثاني/يناير، تحاول رئيسة الوزراء تيريزا ماي اعادة التفاوض مع بروكسل على نسخة جديدة من الاتفاق. ويرفض الاتحاد الاوروبي اعادة التفاوض على اتفاق الانسحاب، لكنه يقول أنه منفتح على مباحثات حول الاعلان السياسي المرافق للاتفاق وهو نص يحدد ملامح العلاقة المستقبلية مع لندن. وتأمل ماي في الحصول على «تعديلات ملزمة» بشأن «شبكة الامان» وهو اجراء هدفه الابقاء على الحدود مفتوحة بين جمهورية ايرلندا العضو في الاتحاد الاوروبي ومقاطعة ايرلندا الشمالية البريطانية بعد 29 آذار/مارس. وهذا الاجراء موضع انتقاد في بريطانيا. تلتقي رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي مع قادة المؤسسات الاوروبية المشاركين في القمة العربية الاوروبية الاحد والاثنين بمصر، لكن الكثير من المسؤولين الاوروبيين اكدوا الجمعة انه لا يتوقع التوصل الى اي اتفاق لتفادي بريكست بدون اتفاق، في اللقاء.

وأكد أحد المسؤولين الاوروبيين في اشارة الى قمة شرم الشيخ بين الجامعة العربية والاتحاد الاوروبي «لن يحدث اتفاق في الصحراء، هذه قمة بين الاتحاد الاوروبي والجامعة العربية»، مبددا بذلك الحديث عن اختراق في ملف بريكست كانت أشارت اليه وسائل اعلام.

وأضاف المسؤول الاوروبي «حتى لو أردنا، فان الامر متعذر» مشيرا الى أن قادة دول الاتحاد الاوروبي ال 28 لن يكونوا جميعهم حاضرين في هذه القمة المخصصة أساسا للهجرة والتي يشارك فيها رئيسا المفوضية الاوروبية جان كلود يونكر ورئيس المجلس الاوروبي دونالد توسك.

وستلتقي ماي توسك الذي ينتقدها بشدة كما ستجري لقاء جديدا مع يونكر الذي كان التقاها الاربعاء ببروكسل.

وقال مسؤول اوروبي آخر ان القمة ستشكل «مناسبة للاطراف للتحادث (..) لكن يجب عدم توقع اتفاق هناك» في شرم الشيخ.

وكانت ماي أشادت الاربعاء في بروكسل ب «تقدم» في المباحثات مع الاتحاد الاوروبي.

لكنها لم تحصل على «تعديلات ملزمة قانونيا» لاتفاق الطلاق المبرم مع الاتحاد الاوروبي، كانت طلبتها على أمل الحصول على موافقة برلمانها على الاتفاق.

وتعتبر ماي أن تعديل «شبكة الامان» الايرلندية المثيرة للجدل المضمنة في اتفاق الطلاق المبرم ، ستتيح اقناع البرلمان البريطاني بالموافقة على الاتفاق.

لكن الاتحاد الاوروبي رفض اعادة التفاوض في الاتفاق المبرم الذي كان تم التوصل اليه بعد نحو عام ونصف من المباحثات مع لندن.

وبدأ الخوف من حدوث بريكست كارثي دون اتفاق يتزايد مع اقتراب موعد خروج المملكة من الاتحاد في 29 آذار/مارس القادم.

ولم يستبعد كبير مفاوضي الاتحاد الاوروبي لبريكست ميشال بارنييه احتمال تأجيل الموعد مذكرا بان المملكة كانت طلبت ذلك وقبله الاتحاد.

وقال بارنييه في تصريحات الجمعة «لسنا بحاجة للمزيد من الوقت، نحن بحاجة الان الى قرار وان يتحمل كل طرف مسؤولياته».

ويرفض الاوروبيون اعادة التفاوض على الاتفاق المبرم لكنهم منفتحون على تعديل «الاعلان السياسي» المرافق للاتفاق والذي سيرسم الخطوط الكبرى للعلاقة بين الطرفين بعد بريكست.

واشار مصدر اوروبي الى انه في البيان المشترك الذي نشر الاربعاء لماي ويونكر ، اكد ان رئيسة وزراء بريطانيا «اخذت علما للمرة الاولى» برفض الاتحاد الاوروبي «اعادة فتح» التفاوض بشان اتفاق بريكست.

وعلق مسؤول أوروبي انه حتى وان لم تعدل رسميا عن طلب إعادة التفاوض فانها «عمليا أدركت انه من الافضل وضع طاقتها في نص آخر».