كبيرة للأمام – سعيد ياسين موسى

وفق المعايير لتنوير الرأي العام أرى من الضرورة نشر الاستراتيجية ويعتبر مؤشر مهم لبداية صحيحة ،كما من الضرورة طرح الاستراتيجية للحوار العام وهل فيها مبدأ المراجعة والتقييم والتقويم وتحديد السقف الزمني، وقبلها تحليل البيئة الدقيق وتوزيع الأدوار بين الجهات ذات العلاقة عدا وزارتي التربية والتعليم مثل التخطيط في تحليل البيئة السكانية والنمو السكاني واتجاهات الرؤى الاقتصادية والتنمية المستدامة والمالية في توفير وتأمين الأموال، وغيرها من تساؤلات. أؤكد على طرح الاستراتيجية للحوار العام..