كايلي‭ ‬جينر‭ ‬أصغر‭ ‬مليارديرة‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬

نيويورك‭ ‬‭- ‬الزمان‭ ‬

نجحت‭ ‬ممثلة‭ ‬تلفزيون‭ ‬الواقع،‭ ‬كايلي‭ ‬جينر،‭ ‬في‭ ‬تخطي‭ ‬مؤسس‭ ‬فيسبوك‭ ‬مارك‭ ‬زوكربيرغ،‭ ‬لتصبح‭ ‬أصغر‭ ‬مليارديرة‭ ‬كونت‭ ‬ثروتها‭ ‬بنفسها‭ ‬في‭ ‬التاريخ‭.‬

واستطاعت‭ ‬جينر‭ ‬(21‭ ‬عاما)،‭ ‬انتزاع‭ ‬لقب‭ ‬أصغر‭ ‬ملياردير‭ ‬كونت‭ ‬ثروتها‭ ‬بنفسها‭ ‬في‭ ‬التاريخ‭ ‬من‭ ‬زوكربيرغ،‭ ‬وفقا‭ ‬لقائمة‭ ‬أثرياء‭ ‬العالم‭ ‬السنوية‭ ‬التي‭ ‬أصدرتها‭ ‬مجلة‭ ‬«فوربس»‭ ‬الأميركية،‭ ‬ونقلتها‭ ‬صحيفة‭ ‬«ديلي‭ ‬ميل»‭ ‬البريطانية‭.‬

وتبلغ‭ ‬صافي‭ ‬ثروة‭ ‬جينر‭ ‬مليار‭ ‬دولار،‭ ‬نجحت‭ ‬في‭ ‬تكوينها‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مجموعة‭ ‬مستحضرات‭ ‬التجميل‭ ‬الخاصة‭ ‬بها‭ ‬«كيلي‭ ‬كومستيكس»،‭ ‬وتمكنت‭ ‬بذلك‭ ‬من‭ ‬التفوق‭ ‬على‭ ‬زوكربيرغ،‭ ‬الذي‭ ‬كوّن‭ ‬نفس‭ ‬هذه‭ ‬الثروة،‭ ‬منذ‭ ‬11‭ ‬عاما،‭ ‬وهو‭ ‬في‭ ‬عمر‭ ‬(23‭ ‬عاما)‭ ‬بحسب‭ ‬سكاي‭ ‬نيوز‭.‬

وأعربت‭ ‬جينر‭ ‬عن‭ ‬سعادتها‭ ‬لتحقيق‭ ‬هذا‭ ‬اللقب،‭ ‬قائلة:‭ ‬«لم‭ ‬أكن‭ ‬أتوقع‭ ‬شيئا،‭ ‬لكني‭ ‬أشعر‭ ‬بشعور‭ ‬جيد‭ ‬الآن»‭. ‬وأضافت‭ ‬أن‭ ‬«الفضل‭ ‬في‭ ‬نجاحها‭ ‬يرجع‭ ‬إلى‭ ‬قوة‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬التي‭ ‬ضمنت‭ ‬لها‭ ‬قاعدة‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬العملاء»‭.‬

وجاء‭ ‬في‭ ‬قائمة‭ ‬المليارديرات‭ ‬الشباب‭ ‬الذين‭ ‬كونوا‭ ‬ثرواتهم‭ ‬بأنفسهم،‭ ‬مؤسس‭ ‬موقع‭ ‬«سناب‭ ‬شات»،‭ ‬إيفان‭ ‬شبيغل‭ ‬(28‭ ‬عاما)‭ ‬بثروة‭ ‬تقدر‭ ‬بـ2‭.‬1‭ ‬مليار‭ ‬دولار،‭ ‬وكذلك‭ ‬أيضا‭ ‬مؤسس‭ ‬موقع‭ ‬«سترايب»‭ ‬للبرمجيات،‭ ‬جون‭ ‬كوليسون‭ ‬(28‭ ‬عاما)‭ ‬بثروة‭ ‬تقدر‭ ‬بـ2‭.‬1‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬أيضا‭.‬

وضمت‭ ‬القائمة‭ ‬أيضا‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬الشباب‭ ‬الآخرين،‭ ‬ولكنهم‭ ‬اعتمدوا‭ ‬على‭ ‬ثروة‭ ‬عائلتهم،‭ ‬مثل‭ ‬الأختين‭ ‬النرويجيتين،‭ ‬ألكسندرا‭ ‬أندريسين‭ ‬(22‭ ‬عاما)،‭ ‬وكاترينا‭ ‬أندريسين‭ ‬(23‭ ‬عاما)،‭ ‬واللتين‭ ‬صنعتا‭ ‬ثروتهما‭ ‬التي‭ ‬تقدر‭ ‬بـ1‭.‬4‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬لكل‭ ‬منهما‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬شركة‭ ‬والدهما‭.‬