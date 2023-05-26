كايسي‭ ‬ديسانتيس‭ ‬مستشارة‭ ‬وسلاح‭ ‬سري‭ ‬لزوجها‭ ‬للوصول‭ ‬إلى‭ ‬البيت‭ ‬الأبيض

واشنطن‭-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬الزمان‭ ‬

السباق‭ ‬يحتدم‭ ‬يوما‭ ‬بعد‭ ‬اخر‭ ‬،‭ ‬والدائرة‭ ‬تضيق‭ ‬على‭ ‬المرشح‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬من‭ ‬حزبه‭ ‬قبل‭ ‬الخصوم‭ ‬،‭ ‬فيما‭ ‬لا‭ ‬تكتفي‭ ‬كايسي‭ ‬زوجة‭ ‬حاكم‭ ‬فلوريدا‭ ‬رون‭ ‬دسانتيس‭ ‬بالدور‭ ‬الذي‭ ‬تلعبه‭ ‬في‭ ‬تلطيف‭ ‬صورته‭ ‬كمحافظ‭ ‬متشدد،‭ ‬بل‭ ‬يتجاوز‭ ‬الأمر‭ ‬ذلك‭ ‬إلى‭ ‬حد‭ ‬اعتبارها‭ ‬مستشارته‭ ‬السياسية‭ ‬الأولى‭ ‬وأيضا‭ ‬اعتبار‭ ‬وجودها‭ ‬محوريا‭ ‬في‭ ‬مسعاه‭ ‬لنيل‭ ‬ترشيح‭ ‬الحزب‭ ‬الجمهوري‭ ‬للانتخابات‭ ‬الرئاسية‭ ‬الأميركية‭. ‬فالصحافية‭ ‬السابقة‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تفارق‭ ‬زوجها‭ ‬خلال‭ ‬المناسبات‭ ‬الهامة‭ ‬في‭ ‬فلوريدا‭ ‬وتتعامل‭ ‬بارتياح‭ ‬مع‭ ‬الميكروفون‭ ‬مستفيدة‭ ‬من‭ ‬تجربتها‭ ‬السابقة‭ ‬كمذيعة‭ ‬لا‭ ‬تقل‭ ‬براعة‭ ‬في‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬الناخبين‭ ‬الاميركيين‭.‬

وصورتها‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬ماثلة‭ ‬وهي‭ ‬تجمع‭ ‬التبرعات‭ ‬وتواسي‭ ‬المنكوبين‭ ‬في‭ ‬أعقاب‭ ‬الاعصار‭ ‬ايان‭ ‬الذي‭ ‬ضرب‭ ‬فلوريدا‭ ‬العام‭ ‬الماضي،‭ ‬في‭ ‬لفتة‭ ‬عاطفية‭ ‬يقول‭ ‬نقاد‭ ‬أن‭ ‬زوجها‭ ‬يفتقر‭ ‬إلى‭ ‬الموهبة‭ ‬لإظهارها‭ ‬في‭ ‬شخصيته‭.‬

لكن‭ ‬شخصية‭ ‬رون‭ ‬ديسانتيس‭ ‬تبقى‭ ‬لغزا‭ ‬نسبيا‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬نجحت‭ ‬فيه‭ ‬سياساته‭ ‬المتحفظة‭ ‬في‭ ‬لفت‭ ‬الانتباه‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الوطني‭. ‬في‭ ‬إعلان‭ ‬تلفزيوني‭ ‬صنع‭ ‬خصيصا‭ ‬إبان‭ ‬الحملة‭ ‬الانتخابية‭ ‬لاعادة‭ ‬انتخاب‭ ‬زوجها‭ ‬حاكما،‭ ‬تقول‭ ‬كايسي‭: ‬‮«‬يسألونني‭ ‬طوال‭ ‬الوقت‭: ‬من‭ ‬هو‭ ‬رون‭ ‬ديسانتيس؟‮»‬،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تجيب‭ ‬برسم‭ ‬بورتريه‭ ‬مفخم‭ ‬للأب‭ ‬المحب‭ ‬لأطفاله‭ ‬الثلاثة‭ ‬والشخص‭ ‬الذي‭ ‬أمدها‭ ‬بالقوة‭ ‬وهي‭ ‬تحارب‭ ‬سرطان‭ ‬الثدي‭ ‬عام‭ ‬2021‭ ‬قبل‭ ‬شفائها‭. ‬تضيف‭ ‬الزوجة‭ ‬البالغة‭ ‬42‭ ‬عاما‭ ‬بصوت‭ ‬يرتجف‭ ‬من‭ ‬التأثر‭ ‬‮«‬كان‭ ‬هناك‭ ‬ليقاتل‭ ‬من‭ ‬أجلي‭ ‬عندما‭ ‬لم‭ ‬أكن‭ ‬أملك‭ ‬القوة‭ ‬لأفعل‭ ‬ذلك‭. ‬هذا‭ ‬هو‭ ‬رون‭ ‬ديسانتيس‮»‬‭. ‬صورة‭ ‬الزوج‭ ‬المتفاني‭ ‬نعمة‭ ‬للمرشح‭ ‬الجمهوري‭ ‬ديسانتيس‭ ‬بين‭ ‬ناخبيه‭.‬‮ ‬‭ ‬في‭ ‬منتصف‭ ‬أيار‭/‬مايو‭ ‬عندما‭ ‬كان‭ ‬في‭ ‬بلدة‭ ‬سيوكس‭ ‬الصغيرة‭ ‬في‭ ‬ولاية‭ ‬أيوا‭ ‬يقوم‭ ‬بحملته،‭ ‬وصف‭ ‬السكان‭ ‬رون‭ ‬ديسانتيس‭ ‬بأنه‭ ‬رجل‭ ‬عائلة‭ ‬يتبع‭ ‬القيم‭ ‬المسيحية‭.‬‮ ‬‭ ‬وقالت‭ ‬شانتيل‭ ‬ديروي‭ ‬البالغة‭ ‬39‭ ‬عاما‭ ‬وهي‭ ‬تحمل‭ ‬ابنتها‭ ‬بيدها‭ ‬إن‭ ‬حياته‭ ‬الخاصة‭ ‬‮«‬تظهر‭ ‬أنه‭ ‬يتمتع‭ ‬بقيم‭ ‬جيدة‮»‬‭.‬‮ ‬‭ ‬وبالنسبة‭ ‬لكريغ‭ ‬هوفيتزر‭ ‬البالغ‭ ‬47‭ ‬عاما‭ ‬‮«‬باعتقادي‭ ‬من‭ ‬المحتمل‭ ‬أن‭ ‬يضعه‭ ‬هذا‭ ‬في‭ ‬المقدمة‭ ‬مقارنة‭ ‬بترامب‮»‬،‭ ‬الرئيس‭ ‬السابق‭ ‬والمرشح‭ ‬الجمهوري‭ ‬الأوفر‭ ‬حظا‭.‬‮ ‬‭ ‬أضاف‭ ‬‮«‬من‭ ‬الناحية‭ ‬الأخلاقية،‭ ‬ربما‭ ‬يكون‭ ‬في‭ ‬موقع‭ ‬أعلى‭ ‬قليلا‮»‬‭.‬

وكان‭ ‬واضحا‭ ‬في‭ ‬سيوكس‭ ‬أن‭ ‬كايسي‭ ‬ديسانتيس‭ ‬تحظى‭ ‬بشعبية‭ ‬مثل‭ ‬زوجها‭ ‬تقريبا،‭ ‬فأحد‭ ‬الحاضرين‭ ‬حمل‭ ‬بفخر‭ ‬صورة‭ ‬لها‭ ‬تحمل‭ ‬توقيعها‭.‬‮ ‬‭ ‬وفي‭ ‬اليوم‭ ‬نفسه،‭ ‬شارك‭ ‬الزوجان‭ ‬في‭ ‬جلسة‭ ‬أسئلة‭ ‬وأجوبة‭ ‬تمسك‭ ‬خلالها‭ ‬رون‭ ‬ديسانتيس‭ ‬بالأرقام‭ ‬والقوانين‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬سرد‭ ‬الحكايات‭ ‬الشخصية‭.‬‮ ‬‭ ‬لكنه‭ ‬ترك‭ ‬لزوجته‭ ‬كايسي‭ ‬إضافة‭ ‬لمسة‭ ‬إنسانية،‭ ‬اذ‭ ‬أثارت‭ ‬ضحك‭ ‬الجمهور‭ ‬الحاضر‭ ‬حين‭ ‬قالت‭ ‬‮«‬عندما‭ ‬يعود‭ ‬إلى‭ ‬المنزل،‭ ‬لا‭ ‬تظنوا‭ ‬لثانية‭ ‬واحدة‭ ‬أنه‭ ‬يذهب‭ ‬مباشرة‭ ‬للنوم،‭ ‬لأنني‭ ‬أسلمه‭ ‬ثلاثة‭ ‬أطفال‭ ‬صغار‭ ‬وأذهب‭ ‬أنا‭ ‬للنوم‮»‬‭.‬

لا‭ ‬يقتصر‭ ‬دور‭ ‬السيدة‭ ‬ديسانتيس‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يمليه‭ ‬ارتباطها‭ ‬بزوجها‭. ‬وإذا‭ ‬كانت‭ ‬أناقتها‭ ‬أكسبتها‭ ‬مقارنات‭ ‬مع‭ ‬سيدات‭ ‬أوليات‭ ‬مثل‭ ‬جاكي‭ ‬كينيدي‭ ‬وميلانيا‭ ‬ترامب،‭ ‬فإن‭ ‬تأثيرها‭ ‬السياسي‭ ‬يمكن‭ ‬مقارنته‭ ‬بهيلاري‭ ‬كلينتون‭.‬‮ ‬‭ ‬وقال‭ ‬جاريد‭ ‬موسكفيتز‭ ‬المسؤول‭ ‬السابق‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬ديسانتيس‭ ‬الذي‭ ‬أصبح‭ ‬الآن‭ ‬ديموقراطيا‭ ‬لصحيفة‭ ‬نيويورك‭ ‬تايمز‭ ‬‮«‬إنها‭ ‬ليست‭ ‬أذكى‭ ‬مستشاريه‭ ‬وأقربهم‭ ‬فحسب،‭ ‬بل‭ ‬هي‭ ‬سلاحه‭ ‬السري‮»‬‭.‬‮ ‬

وأطلق‭ ‬على‭ ‬كايسي‭ ‬ديسانتيس‭ ‬المحافظة‭ ‬مثل‭ ‬زوجها‭ ‬لقب‭ ‬‮«‬الحاكم‭ ‬المساعد‮»‬،‭ ‬فهي‭ ‬تشاركه‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬قرار‭ ‬وتأثيرها‭ ‬كبير‭ ‬إلى‭ ‬درجة‭ ‬أن‭ ‬البعض‭ ‬يخشى‭ ‬أن‭ ‬تبعده‭ ‬عن‭ ‬مستشاريه‭ ‬المحترفين‭.‬

ومن‭ ‬الأمور‭ ‬الرئيسية‭ ‬التي‭ ‬تقدم‭ ‬له‭ ‬النصح‭ ‬فيها‭ ‬استراتيجية‭ ‬التواصل‭ ‬مع‭ ‬الناخبين‭ ‬بسبب‭ ‬خبرتها‭ ‬الإعلامية‭ ‬كمذيعة‭ ‬تلفزيونية‭ ‬سابقة‭ ‬في‭ ‬قناة‭ ‬محلية،‭ ‬وهي‭ ‬مهنة‭ ‬تخلت‭ ‬عنها‭ ‬مع‭ ‬دخول‭ ‬زوجها‭ ‬معترك‭ ‬السياسة‭.‬‮ ‬

ويسجل‭ ‬أن‭ ‬انطلاقة‭ ‬حملة‭ ‬ديسانتيس‭ ‬الانتخابية‭ ‬كانت‭ ‬كارثية‭ ‬على‭ ‬تويتر‭ ‬في‭ ‬لقاء‭ ‬مع‭ ‬إيلون‭ ‬ماسك‭ ‬مساء‭ ‬الأربعاء‭ ‬بسبب‭ ‬خلل‭ ‬متكرر‭ ‬في‭ ‬الصوت‭ ‬أفسد‭ ‬البث‭ ‬المباشر‭ ‬للمناقشة‭.‬‮ ‬

ولدت‭ ‬كايسي‭ ‬عام‭ ‬1980،‭ ‬وهي‭ ‬تحمل‭ ‬شهادة‭ ‬في‭ ‬الاقتصاد‭ ‬وعملت‭ ‬أيضا‭ ‬كمراسلة‭ ‬لتغطية‭ ‬رياضة‭ ‬الغولف،‭ ‬أحد‭ ‬اهتماماتها‭ ‬الأخرى‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬ركوب‭ ‬الخيل‭.‬‮ ‬

التقى‭ ‬كايسي‭ ‬ورون‭ ‬المسيحيان‭ ‬المؤمنان‭ ‬في‭ ‬أحد‭ ‬ملاعب‭ ‬الغولف،‭ ‬واقترنا‭ ‬عام‭ ‬2009‭ ‬في‭ ‬متنزه‭ ‬والت‭ ‬ديزني‭ ‬الترفيهي‭ ‬العملاق‭ ‬في‭ ‬أورلاندو‭.‬‮ ‬

هل‭ ‬ستصبح‭ ‬‮«‬السيدة‭ ‬الأولى‮»‬‭ ‬لفلوريدا‭ ‬سيدة‭ ‬أولى‭ ‬لجميع‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة؟‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬الطريق‭ ‬طويلا‭ ‬أمام‭ ‬رون‭ ‬ديسانتيس‭ ‬للوصول‭ ‬إلى‭ ‬البيت‭ ‬الابيض،‭ ‬لكن‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬فوزه‭ ‬فسيكون‭ ‬لكايسي‭ ‬وفقا‭ ‬للعديد‭ ‬من‭ ‬المراقبين‭ ‬يد‭ ‬بذلك،‭ ‬وهو‭ ‬أمر‭ ‬يبدو‭ ‬أن‭ ‬الزوج‭ ‬يفهمه‭ ‬جيدا‭.‬‮ ‬

ففي‭ ‬كتابه‭ ‬الأخير،‭ ‬وصف‭ ‬ديسانتيس‭ ‬لقاءه‭ ‬بزوجته‭ ‬بأنه‭ ‬‮«‬أهم‭ ‬المصادفات‭ ‬السعيدة‭ ‬في‭ ‬حياته‮»‬‭.‬