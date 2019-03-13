كايا تنال جائزة أفضل ممثلة

اسطنبول -الزمان

افاد موقع (جيسي)التركي، ان النجمة التركية هازال كايا نالت جائزة أفضل ممثلة، اما جائزة أفضل ممثل كانت من نصيب الممثل أنجين اكيوريك، بينما حصد مسلسل حكايتنا جائزة أفضل مسلسل، وهذه التكريمات هي جوائز لاتينية تكرّم النجوم الأتراك الأكثر شهرة في امريكا.

وكانت قد احتفلت كايا مؤخرا بزفافها على المخرج علي أتاي في حفل زفاف ضخم حضره العديد من الممثلين الأتراك ومنهم الممثل التركي كيفانج تاتليتوغ وزوجته باشاك ديزر ونور فتّاح أوغلو وزوجها ومراد يلدريم وزوجته المغربية إيمان الباني التي ارتدت قفطاناً مغربياً وشاتاي أولسوي.