كاساس يلتقي الملاك التدريبي لمنتخب الناشئين

بغداد- الزمان

زار الجهاز الفنيّ لمُنتخبِ الناشئين مدربَ المنتخب الوطني الإسباني خوسيه كاساس وطاقمه الفنيّ في مقر إقامتهم، وذلك للتباحث في الأمور الفنيّة والاستفادة من التجارب الإسبانيّة التي باتت تجتاحُ الملاعبَ العالميّة.

ورحب كاساس بمدربِ منتخب الناشئين أحمد كاظم وزملائه، مؤكداً إنه يرحبُ دائماً بالتعاون ما بين الأجهزةِ الفنية للمنتخبات، وحتى مَن يرغب من الأندية لفتح قنواتِ التواصل معنا. موضحاً: إن الهدفَ الرئيسي هو تطويرُ الكرة العراقية والارتقاء بها.وشرحَ كاساس بعض الأمور الفنيّة التي تخص المنتخبَ الوطني وعدداً من التدريباتِ التي قد يستفيد منها الجهازُ الفنيّ لمنتخب الناشئين، واستمعَ لعددٍ من الأسئلةِ والاستفسارات.

بوابة تعاون

موضحاً: إن هذه الزيارة ستكون بوابةً للتعاون مع منتخبِ الناشئين، حيث ستكون هناك زياراتٌ متكررةٌ بين الجهازين من أجل تطوير إمكانياتِ اللاعبين.

من جهته، قدّم مدربُ منتخب الناشئين أحمد كاظم شكره للمُدربِ الإسباني كاساس على حُسن الاستقبال وإبداء رغبةِ التعاون الدائم، منوهاً: إنه يرغبُ بالاستمرارِ في التواصل مع الجهاز الفنيّ الإسبانيّ، ومنحهم الضوءَ الأخضر لحًضور التدريباتِ الخاصة بالناشئين في أي وقتٍ يرغبون.وقال كاظم إن الاستفادةَ من خبرة الجهاز الفنيّ للمنتخب الوطنيّ هدفٌ بالنسبةِ لنا، خصوصاً أن كاساس يبدي تعاوناً في هذا الجانب، وبالتالي ستتكرر الزياراتُ بين الجهازين.وأضاف الزيارةُ كانت مثمرةً جداً وذات فائدةٍ فنيّة نأمل أن تنعكسَ على إعدادِ منتخبِ الناشئين في الفترةِ المُقبلة.ومن جانبه أعلن مدرب المنتخب العراقي للناشئين احمد كاظم، عن انطلاق تدريبات المنتخب الرسمية الأربعاء المقبل، استعدادا لبطولة غرب آسيا لكرة القدم .وقال كاظم إنه سيستقر على تشكيلة المنتخب بعد تدريبات الأربعاء المقبل، بينهم عشرة لاعبين مغتربين عراقيين سيصلون خلال اليومين المقبلين لبغداد للانضمام لتدريبات المنتخب.

واشار الى اننا ككادر تدريبي اخترنا أكثر من سبعين لاعبا من بغداد والمحافظات بعد تجوال وبحث عن المواهب، وسيتم بعدها اختيار النخبة والتشكيلة الأساسية للمنتخب التي ستمثل ناشئة العراق في بطولة غرب اسيا التي ستنطلق شهر آب المقبل .

وبين انه سيجتمع بالكادر التدريبي الإسباني للمنتخب الوطني العراقي برئاسة خيسوس كاساس قريباً للاستفادة من خبرته والاستئناس بمقترحاته في تطوير مستوى اللاعبين، مؤكدا أن هذا الاجتماع مهم وحيوي في تقديم الدعم الفني والمعنوي لمنتخب الناشئين.و زار رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال، الوحدة التدريبية لمنتخب الناشئين في ملعب المدرسة التخصصية، وحضر أيضاً عضوا الاتحاد أحمد الموسوي ومحمد ناصر، إضافة إلى مدرب المنتخب الوطني كاساس وطاقمه الفني المساعد .