كاساس يقلص قائمة المنتخب الوطني في معسكر إسبانيا

بغداد- الزمان

يعتزم مدرب المنتخب الوطني، الإسباني خيسوس كاساس، تقليص قائمة لاعبي المنتخب في معسكر إسبانيا الشهر المقبل.

وقالَ المنسق الإعلامي للمنتخب محمد عماد في تصريح صحفي، إن الملاك الفني الإسباني الذي يقود المنتخب الوطني سيعقد اجتماعاً مهماً بعد يومين بانتظار وصول المدرب المتواجد حاليا مع بعثة منتخب الشباب في الأرجنتين، لمناقشة تقليص القائمة الأولية لمنتخبنا الوطني من 49 الى 25 لاعبا لمعسكر مدينة خيريز الإسبانية خلال الفترة من 12 إلى 20 حزيران المقبل.

وأضاف عماد أن المعسكر المذكور سيتخلله إجراء مباراة دولية مع منتخب كولومبيا في السادس عشر من الشهر المقبل،” مؤكداً ان “محاولات الاتحاد لتأمين مباراة ثانية للمنتخب خلال معسكر اسبانيا مازالت قائمة.

ولفت الى، أنه في حال عدم الاتفاق مع اي منتخب على إجراء مباراة ثانية، فإن الاسباني كاساس سيكتفي بمواجهة كولمبيا مع خوض عدد من الوحدات التدريبية لترسيخ المفاهيم التكتيكية التي يحملها للاعبين.

وأوضح كاساس، أن إكمال الأوراق الرسمية لعدد من لاعبي المهجر لا يعني بالضرورة استدعائهم للمنتخب بل ستجري الأمور بحسب القناعة الفنية للملاك التدريبي،” مبيناً أن “إكمال لجنة المغتربين لجوازات عدد من اللاعبين يأتي ضمن سياسة الاتحاد المنفتحة على لاعبينا المغتربين وإنجاز الأوراق الرسمية لعدد منهم بغية وضعهم تحت تصرف مدربي المنتخبات الوطنية.

من جانبه أوضح المديرُ الإداري للمنتخبِ الوطني، مهدي كريم: إن الإجراءاتَ الإداريّة بصدد الاكتمال وتهيئة كل ما يتعلق بمُعسكرِ إسبانيا، وتمّ التقديمُ لاستحصال تأشيرةِ الدخول (الفيزا) لجميع اللاعبين المتواجدين في القائمةِ الأولية تحسباً لأي متغيراتٍ طارئةٍ لكي تكون هناك مرونةٌ في الاختياراتِ في أي موعدٍ قبل انطلاق معسكر إسبانيا، لاسيما أن فترةَ المنافسات لا تزال قائمةً، لذلك وضعنا في حساباتنا حتى في حال تعرض أي لاعبٍ للإصابةِ – لا سمح الله- سيكون البدلاءُ جاهزين للسفر والالتحاق ببعثةِ المنتخب الوطنيّ، بالإضافةِ إلى أننا فاتحنا معظمَ الأندية التي يتواجدُ فيها لاعبونا المحترفون من أجل تفريغهم لمُعسكرِ إسبانيا، وإن كتبَ المخاطبة شملت جميعَ اللاعبين المتواجدين في القائمةِ الأوليّة.