كاساس يزور تدريبات الشرطة بحثاً عن وجوه جديدة

بغداد- الزمان

زار مدرب المنتخب العراقي خيسوس كاساس، تدريبات فريق الشرطة في ملعب التدريبات الخاصّ بوزارة الشباب والرياضة، برفقة المدرب المساعد اليخاندرو باريلا ومدرب اللياقة البدنية خافير برناديت.والتقى كاساس، قبل انطلاق التدريبات بحسب بيان مدرب نادي الشرطة المصري مؤمن سليمان، إضافةً الى ملاكه المساعد، وتبادلا وجهات النظر والآراء بما يخدم اللاعبَ سواء في ناديه أو عند تواجده في المنتخب العراقي.وأوضح المنسق الإعلامي للمنتخبِ الوطني، محمد عماد، أن زيارة الطاقم الإسباني لا تقتصر على نادي الشرطة فحسب، بل ستكون هناك زياراتٌ متفرقة من وقتٍ لآخر لمعظم الأنديةِ المحلية سواء في بغداد أو بقية المحافظات، وذلك لمتابعة لاعبي الدوري العراقي عن قرب والتعرف أكثر على مستويات لاعبي المنتخب ولاعبين جدد قد يضعهم كاساس في أجندته خلال المنافساتِ المقبلة.

قائمة لاعبين

أعلن مدرب المنتخبِ العراقي خيسوس كاساس، قائمة اللاعبين المستدعاة لمعسكر روسيا الذي سيقام في مدينة سوتشي بداية من 21 من الشهر الحالي.وسيتخلل المعسكر مواجهة منتخب روسيا في السادس والعشرين من الشهر نفسه في مدينةِ سانت بطرسبرغ.وتألفت القائمةُ من (25) لاعباً هم كل من جلال حسن، أحمد باسل، فهد طالب، علي عدنان، مصطفى ناظم، علي فائز، مناف يونس، أحمد يحيى، ميرخاس دوسكي، فرانس ضياء، الآي فاضل، أمجد عطوان، محمد علي عبود، أمير العماري، زيدان إقبال، الكسندر اوراها، أسامة رشيد، كيفن يعقوب، إبراهيم بايش، أحمد فرحان، حسين جبار، حسين علي، أيمن حسين، اسو رستم وعلي الحمادي.