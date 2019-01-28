كاري تحيي أول حفل لها بالسعودية

جدة – الزمان

تحيي النجمة ماريا كاري أول حفل غنائي لها في السعودية وذلك يوم 31 كانون الثاني الحالي.وكشفت مدينة الملك عبد الله الإقتصادية في جدة، عبر صفحتها الخاصة على احد مواقع التواصل الإجتماعي أن حفل كاري سيقام في نهاية شهر كانون الثاني، وتحديدا الخميس 31 كانون الثاني، وذلك في أمسية فنية ضمن فعاليات البطولة السعودية الدولية لمحترفي الغولف.

وكتبت الصفحة: “لأول مرة في المملكة.

وفي إحدى الأمسيات الفنية في منطقة الترفيه.. الفنانة العالمية ماريا كاري، وذلك ضمن الفعاليات المصاحبة للبطولة السعودية الدولية لمحترفي الغولف في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية .