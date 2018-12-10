كارول‭ ‬سماحة‭ ‬ونجل‭ ‬الحلاني‭ ‬في‭ ‬برنامج‭ ‬المشاهير‭ ‬

بيروت‭ – ‬الزمان‭ ‬

شاركت‭ ‬الفنانة‭ ‬اللبنانية‭ ‬كارول‭ ‬سماحة،‭ ‬في‭ ‬إحياء‭ ‬الحلقة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬برنامج‭ ‬«ديو‭ ‬المشاهير»،‭ ‬وتألقت‭ ‬خلال‭ ‬الحفل‭ ‬بأكثر‭ ‬من‭ ‬إطلالة‭.‬

و‭ ‬قدمت‭ ‬خلال‭ ‬الحفل‭ ‬أغنية‭ ‬«ما‭ ‬بخاف»،‭ ‬وشاركتها‭ ‬فيها‭ ‬فيرا‭ ‬يمين،‭ ‬وتألقت‭ ‬كارول‭ ‬بفستان‭ ‬موف‭ ‬طويل‭ ‬مفتوح‭ ‬لأعلى‭ ‬الساق‭.‬

كما‭ ‬قدمت‭ ‬فقرة‭ ‬ثانية‭ ‬مع‭ ‬ألين‭ ‬برما،‭ ‬وقدما‭ ‬خلالها‭ ‬أغنية‭ ‬«وحشاني‭ ‬بلادي»،‭ ‬وأشعلا‭ ‬بها‭ ‬مسرح‭ ‬البرنامج،‭ ‬وتألقت‭ ‬فيها‭ ‬بفستان‭ ‬أسود‭.‬

كما‭ ‬قدمت‭ ‬أغنية‭ ‬«إنسي‭ ‬همومك»،‭ ‬مع‭ ‬طوني‭ ‬بارود،‭ ‬وتألقت‭ ‬خلالها‭ ‬بفستان‭ ‬يجمع‭ ‬بين‭ ‬اللونين‭ ‬الأبيض‭ ‬والأسود‭ ‬قصير،‭ ‬وشاركت‭ ‬مع‭ ‬سارة‭ ‬أبى‭ ‬كنعان‭ ‬في‭ ‬أغنية‭ ‬«مبروك‭ ‬لقلبي»‭.‬

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كما‭ ‬قدم‭ ‬الفنان‭ ‬الشاب‭ ‬الوليد‭ ‬الحلاني،‭ ‬نجل‭ ‬الفنان‭ ‬اللبناني‭ ‬عاصي‭ ‬الحلاني‭ ‬أغنية‭ ‬“الكلمة‭ ‬كلمتك”،‭ ‬مع‭ ‬النجم‭ ‬ناجي‭ ‬أسطا،‭ ‬وخطف‭ ‬الأنظار‭ ‬بجمال‭ ‬صوته‭ ‬على‭ ‬المسرح‭.‬

من‭ ‬ناحية‭ ‬أخرى‭ ‬تستعد‭ ‬المطربة‭ ‬اللبنانية‭ ‬كارول‭ ‬سماحة،‭ ‬لاحياء‭ ‬حفل‭ ‬غنائي‭ ‬كبير‭ ‬يوم‭ ‬16‭ ‬ديسمبر‭ ‬2018،‭ ‬حيث‭ ‬تحتفل‭ ‬براس‭ ‬السنة‭ ‬فى‭ ‬لبنان‭.‬