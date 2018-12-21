كارول‭ ‬سماحة‭ ‬تكشف عن‭ ‬أزمات‭ ‬حياتها‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬كامل

بيروت- الزمان
أكدت الفنانة اللبنانية كارول سماحة أن عام 2018 لم يمر بسهولة على الإطلاق، حيث حمل في طياته أزمة استمرت لـ6 أشهر، كانت الأصعب خلال العام.
و كشفت عن تعرض زوجها، رجل الأعمال المصري وليد مصطفى لأزمة صحية، دخل على إثرها للمستشفى لمدة 6 شهور، وهي الفترة التي رافقته فيها يومياً، مما أثر على ارتباطاتها الفنية، بالإضاة لانشغالها مع ابنتها الوحيدة «تالا»، وهو ما لم يدع لها فرصة التركيز على حياتها المهنية.
وفي الوقت الذي لم تكشف فيه عن تفاصيل الأزمة الصحية، أوضحت أن وضع زوجها أصبح أكثر استقراراً بحسب تصريحها: « الآن نشكر الله لأن كل الأمور أصبحت بخير»، كما لفتت إلى أن نجاح كليب أغنيتها الأخير «مبروك لقلبي»، وهيمن كلمات سليم عساف، توزيع بلال الزين عوضها عن فترة ععب هذه الأزمة، واختتم عام 2018 بشكل جيد.
يُذكر أن كارول سماحة احتفلت بزواجها مدنياً من وليد مصطفى في قبرص عام 2013، وقد رُزق الزوجان بابنتهما الوحيدة «تالا» سبتمبر 2015.