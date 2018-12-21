كارول‭ ‬سماحة‭ ‬تكشف عن‭ ‬أزمات‭ ‬حياتها‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬كامل

بيروت‭- ‬الزمان

أكدت‭ ‬الفنانة‭ ‬اللبنانية‭ ‬كارول‭ ‬سماحة‭ ‬أن‭ ‬عام‭ ‬2018‭ ‬لم‭ ‬يمر‭ ‬بسهولة‭ ‬على‭ ‬الإطلاق،‭ ‬حيث‭ ‬حمل‭ ‬في‭ ‬طياته‭ ‬أزمة‭ ‬استمرت‭ ‬لـ6‭ ‬أشهر،‭ ‬كانت‭ ‬الأصعب‭ ‬خلال‭ ‬العام‭.‬

و‭ ‬كشفت‭ ‬عن‭ ‬تعرض‭ ‬زوجها،‭ ‬رجل‭ ‬الأعمال‭ ‬المصري‭ ‬وليد‭ ‬مصطفى‭ ‬لأزمة‭ ‬صحية،‭ ‬دخل‭ ‬على‭ ‬إثرها‭ ‬للمستشفى‭ ‬لمدة‭ ‬6‭ ‬شهور،‭ ‬وهي‭ ‬الفترة‭ ‬التي‭ ‬رافقته‭ ‬فيها‭ ‬يومياً،‭ ‬مما‭ ‬أثر‭ ‬على‭ ‬ارتباطاتها‭ ‬الفنية،‭ ‬بالإضاة‭ ‬لانشغالها‭ ‬مع‭ ‬ابنتها‭ ‬الوحيدة‭ ‬‮«‬تالا‮»‬،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬لم‭ ‬يدع‭ ‬لها‭ ‬فرصة‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬حياتها‭ ‬المهنية‭.‬

وفي‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬لم‭ ‬تكشف‭ ‬فيه‭ ‬عن‭ ‬تفاصيل‭ ‬الأزمة‭ ‬الصحية،‭ ‬أوضحت‭ ‬أن‭ ‬وضع‭ ‬زوجها‭ ‬أصبح‭ ‬أكثر‭ ‬استقراراً‭ ‬بحسب‭ ‬تصريحها‭:‬‭ ‬‮«‬‭ ‬الآن‭ ‬نشكر‭ ‬الله‭ ‬لأن‭ ‬كل‭ ‬الأمور‭ ‬أصبحت‭ ‬بخير‮»‬،‭ ‬كما‭ ‬لفتت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬نجاح‭ ‬كليب‭ ‬أغنيتها‭ ‬الأخير‭ ‬‮«‬مبروك‭ ‬لقلبي‮»‬،‭ ‬وهيمن‭ ‬كلمات‭ ‬سليم‭ ‬عساف،‭ ‬توزيع‭ ‬بلال‭ ‬الزين‭ ‬عوضها‭ ‬عن‭ ‬فترة‭ ‬ععب‭ ‬هذه‭ ‬الأزمة،‭ ‬واختتم‭ ‬عام‭ ‬2018‭ ‬بشكل‭ ‬جيد‭.‬

يُذكر‭ ‬أن‭ ‬كارول‭ ‬سماحة‭ ‬احتفلت‭ ‬بزواجها‭ ‬مدنياً‭ ‬من‭ ‬وليد‭ ‬مصطفى‭ ‬في‭ ‬قبرص‭ ‬عام‭ ‬2013،‭ ‬وقد‭ ‬رُزق‭ ‬الزوجان‭ ‬بابنتهما‭ ‬الوحيدة‭ ‬‮«‬تالا‮»‬‭ ‬سبتمبر‭ ‬2015‭.‬