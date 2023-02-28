كارهو تعليم النساء في إيران يسممون وجبة جديدة من التلميذات

طهران‭- ‬الزمان‭ ‬

عادت‭ ‬قضية‭ ‬تسميم‭ ‬التلميذات‭ ‬التي‭ ‬هزت‭ ‬إيران‭ ‬منذ‭ ‬عدة‭ ‬أسابيع‭ ‬إلى‭ ‬الواجهة‭ ‬الثلاثاء‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬طهران‭ ‬حيث‭ ‬تسممت‭ ‬عشرات‭ ‬من‭ ‬التلميذات‭ ‬مجددا،‭ ‬في‭ ‬سلسلة‭ ‬هجمات‭ ‬نسبت‭ ‬الى‭ ‬أفراد‭ ‬يعارضون‭ ‬تعليم‭ ‬الفتيات‭.‬

وقالت‭ ‬وكالة‭ ‬تسنيم‭ ‬للأنباء‭ ‬إن‭ ‬35‭ ‬تلميذة‭ ‬في‭ ‬مدرسة‭ ‬خيام‭ ‬للبنات‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬بارديس،‭ ‬الواقعة‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬طهران‭ ‬‮«‬تم‭ ‬نقلهن‭ ‬الى‭ ‬المستشفى‮»‬‭. ‬ولم‭ ‬تكن‭ ‬حالة‭ ‬أي‭ ‬من‭ ‬هؤلاء‭ ‬التلميذات‭ ‬تثير‭ ‬القلق‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬استنشقن‭ ‬غازا‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬مجهولاً‭. ‬ومنذ‭ ‬نهاية‭ ‬تشرين‭ ‬الثاني‭/‬نوفمبر،‭ ‬تحدثت‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬عن‭ ‬تسميم‭ ‬مئات‭ ‬الفتيات‭ ‬اللواتي‭ ‬لا‭ ‬تتجاوز‭ ‬أعمارهن‭ ‬عشرة‭ ‬أعوام‭ ‬في‭ ‬مدارس‭ ‬مدينة‭ ‬قم‭ ‬المقدسة‭ ‬بوسط‭ ‬ايران‭. ‬ونقل‭ ‬بعضهن‭ ‬الى‭ ‬المستشفى‭ ‬لوقت‭ ‬قصير‭. ‬وقالت‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬الاحد‭ ‬إن‭ ‬‮«‬بعض‭ ‬الافراد‮»‬‭ ‬يسعون‭ ‬عبر‭ ‬ذلك‭ ‬الى‭ ‬‮«‬إغلاق‭ ‬كل‭ ‬المدارس،‭ ‬وخصوصا‭ ‬مدارس‭ ‬الفتيات‮»‬‭.‬وللقيام‭ ‬بذلك،‭ ‬يستخدمون‭ ‬‮«‬مركبات‭ ‬كيميائية‭ ‬متوفرة‮»‬‭ ‬في‭ ‬الأسواق،‭ ‬بحسب‭ ‬الوزارة،‭ ‬باستثناء‭ ‬المكونات‭ ‬‮«‬المخصصة‭ ‬للاستخدام‭ ‬العسكري‮»‬‭. ‬واثارت‭ ‬القضية‭ ‬غضبا‭ ‬في‭ ‬البلاد،‭ ‬وندد‭ ‬البعض‭ ‬بصمت‭ ‬السلطات‭ ‬عن‭ ‬العدد‭ ‬المتزايد‭ ‬من‭ ‬المدارس‭ ‬التي‭ ‬شهدت‭ ‬هذه‭ ‬الظاهرة‭.‬

وأعلنت‭ ‬السلطات‭ ‬إجراء‭ ‬تحقيق‭ ‬حول‭ ‬منشأ‭ ‬التسميم،‭ ‬لكنها‭ ‬لم‭ ‬تعلن‭ ‬اعتقال‭ ‬أحد‭ ‬الى‭ ‬الآن‭.‬

إزاء‭ ‬هذه‭ ‬المخاوف،‭ ‬أعلن‭ ‬قائد‭ ‬الشرطة‭ ‬الوطنية،‭ ‬أحمد‭ ‬رضا‭ ‬رادان،‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬إن‭ ‬أجهزته‭ ‬‮«‬بصدد‭ ‬تحديد‭ ‬المشتبه‭ ‬بهم‭ ‬المحتملين‮»‬‭. ‬لكن‭ ‬السلطات‭ ‬لم‭ ‬تعلن‭ ‬اعتقال‭ ‬أحد‭ ‬الى‭ ‬الآن‭.‬

وأكد‭ ‬أن‭ ‬‮«‬جميع‭ ‬أجهزة‭ ‬الدولة‭ ‬تحاول‭ ‬تبديد‭ ‬مخاوف‭ ‬السكان‮»‬،‭ ‬بحسب‭ ‬تسنيم‭.‬

أعلنت‭ ‬وكالة‭ ‬فارس،‭ ‬من‭ ‬جانبها،‭ ‬عقد‭ ‬‮«‬اجتماع‭ ‬طارئ‮»‬‭ ‬في‭ ‬البرلمان‭ ‬للتحقيق‭ ‬في‭ ‬القضية،‭ ‬بمشاركة‭ ‬وزراء‭ ‬التربية،‭ ‬والتعليم‭ ‬والاستخبارات‭ ‬والصحة‭. ‬وقارن‭ ‬ناشطون‭ ‬المسؤولين‭ ‬عن‭ ‬هذه‭ ‬الهجمات‭ ‬بطالبان‭ ‬في‭ ‬افغانستان‭ ‬وجهاديي‭ ‬بوكو‭ ‬حرام‭ ‬في‭ ‬غرب‭ ‬إفريقيا،‭ ‬كون‭ ‬هؤلاء‭ ‬يعارضون‭ ‬تعليم‭ ‬الفتيات‭.‬

ويأتي‭ ‬ذلك‭ ‬بعدما‭ ‬شهدت‭ ‬إيران‭ ‬حركة‭ ‬احتجاج‭ ‬منذ‭ ‬وفاة‭ ‬الشابة‭ ‬مهسا‭ ‬أميني‭ ‬في‭ ‬16‭ ‬أيلول‭/‬سبتمبر،‭ ‬بعد‭ ‬أيام‭ ‬على‭ ‬اعتقالها‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬شرطة‭ ‬الأخلاق‭ ‬لانتهاكها‭ ‬قواعد‭ ‬اللباس‭ ‬الصارمة‭ ‬في‭ ‬البلاد‭. ‬واعتبر‭ ‬النائب‭ ‬عن‭ ‬قم‭ ‬أحمد‭ ‬اميري‭ ‬فرحاني‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الهجمات‭ ‬عمل‭ ‬‮«‬غير‭ ‬عقلاني‮»‬،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬سكان‭ ‬المدينة‭ ‬المقدسة‭ ‬‮«‬يؤيدون‭ ‬تعليم‭ ‬الفتيات‮»‬‭.‬

من‭ ‬جهتها،‭ ‬حضت‭ ‬نائبة‭ ‬الرئيس‭ ‬السابقة‭ ‬معصومة‭ ‬إبتكار‭ ‬السلطات‭ ‬على‭ ‬التعامل‭ ‬بشدة‭ ‬مع‭ ‬‮«‬المتعصبين‭ ‬الكارهين‭ ‬للنساء‮»‬،‭ ‬فيما‭ ‬أعرب‭ ‬رجل‭ ‬الدين‭ ‬الشيعي‭ ‬آية‭ ‬الله‭ ‬جواد‭ ‬علوي‭ ‬بوروجردي‭ ‬عن‭ ‬أسفه‭ ‬لـ‭ ‬‮«‬التصريحات‭ ‬المتناقضة‭ ‬للسلطات‮»‬‭ ‬حول‭ ‬أصل‭ ‬القضية‭.‬

ونقلت‭ ‬عنه‭ ‬وكالة‭ ‬شفقنا‭ ‬قوله‭ ‬إن‭ ‬‮«‬أحد‭ ‬المسؤولين‭ ‬تحدث‭ ‬عن‭ ‬التسميم‭ ‬المتعمد‭ ‬فيما‭ ‬عزا‭ ‬آخر‭ ‬السبب‭ ‬إلى‭ ‬خلل‭ ‬في‭ ‬نظام‭ ‬التدفئة‭.. ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬التناقضات‭ ‬تعزز‭ ‬عدم‭ ‬ثقة‭ ‬الناس‭ ‬بالدولة‮»‬‭.‬