كاتبة (طعام، صلاة، حب) تلغي طرح كتابها الجديد بسبب روسيا

واشنطن‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬ألغت‭ ‬الروائية‭ ‬الأميركية‭ ‬إليزابيث‭ ‬غيلبرت،‭ ‬مؤلفة‭ ‬كتاب‭ (“‬Eat‭,‬‭ ‬pray‭,‬‭ ‬love‭”) (“‬طعام،‭ ‬صلاة،‭ ‬حب‭”) ‬الذي‭ ‬حقق‭ ‬نجاحاً‭ ‬كبيراً،‭ ‬طرح‭ ‬كتابها‭ ‬الجديد‭ ‬المعلن‭ ‬سابقاً،‭ ‬بسبب‭ ‬حبكته‭ ‬التي‭ ‬تدور‭ ‬في‭ ‬روسيا،‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا‭.‬

وقالت‭ ‬غيلبرت‭ ‬في‭ ‬رسالة‭ ‬بالفيديو‭ ‬نشرتها‭ ‬الاثنين‭ ‬على‭ ‬انستغرام‭ “‬الآن‭ ‬ليس‭ ‬الوقت‭ ‬المناسب‭ ‬لنشر‭ ‬هذا‭ ‬الكتاب‭” ‬الذي‭ ‬يحمل‭ ‬عنوان‭ “‬The‭ ‬Snow‭ ‬Forest‭” (“‬غابة‭ ‬الثلج‭”) ‬وتدور‭ ‬أحداثه‭ ‬في‭ ‬سيبيريا‭.‬

وأضافت‭ “‬لا‭ ‬أريد‭ ‬أن‭ ‬أضيف‭ ‬إلى‭ ‬آلام‭ ‬الأشخاص‭ ‬الذين‭ ‬عانوا‭ ‬وما‭ ‬زالوا‭ ‬يعانون‭ ‬من‭ ‬آلام‭ ‬شديدة‭”.‬

وأشارت‭ ‬الكاتبة،‭ ‬التي‭ ‬أعلنت‭ ‬عن‭ ‬إصدار‭ ‬الكتاب‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي،‭ ‬إلى‭ ‬أنها‭ ‬تلقت‭ ‬خلال‭ ‬عطلة‭ ‬نهاية‭ ‬الأسبوع‭ “‬موجة‭ ‬ردود‭ ‬وتعليقات‭ ‬من‭ ‬قرّاء‭ ‬أوكرانيين‭ ‬عبّروا‭ ‬عن‭ ‬غضبهم‭ ‬وحزنهم‭ ‬وخيبة‭ ‬أملهم‭ ‬وألمهم‭ ‬لقراري‭ ‬أن‭ ‬أنشر‭ (. ..) ‬اليوم،‭ ‬بصرف‭ ‬النظر‭ ‬عن‭ ‬الموضوع،‭ ‬كتابا‭ ‬تدور‭ ‬أحداثه‭ ‬في‭ ‬روسيا‭”.‬

هذا‭ ‬الكتاب،‭ ‬على‭ ‬حد‭ ‬وصفها،‭ “‬تدور‭ ‬أحداثه‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬سيبيريا‭ ‬في‭ ‬منتصف‭ ‬القرن‭ ‬الماضي،‭ ‬ويحكي‭ ‬قصة‭ ‬مجموعة‭ ‬أفراد‭ ‬قرروا‭ ‬الانسحاب‭ ‬من‭ ‬المجتمع‭ ‬لمقاومة‭ ‬النظام‭ ‬السوفياتي‭ ‬والدفاع‭ ‬عن‭ ‬الطبيعة‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬المدّ‭ ‬الصناعي‭”.‬

واختتمت‭ ‬الروائية‭ ‬قائلة‭ “‬سأحذف‭ ‬هذا‭ ‬الكتاب‭ ‬من‭ ‬جدول‭ ‬النشر‭”‬،‭ ‬مضيفة‭ “‬أنا‭ ‬أعمل‭ ‬على‭ ‬مشاريع‭ ‬كتب‭ ‬أخرى‭ ‬واتّخذتُ‭ ‬قراراً‭ ‬بتحويل‭ ‬اهتمامي‭ ‬إليها‭”.‬

واشتُهرت‭ ‬إليزابيث‭ ‬غيلبرت‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭ ‬بسيرتها‭ ‬الذاتية،‭ (“‬Eat‭,‬‭ ‬pray‭,‬‭ ‬love‭”) (“‬طعام،‭ ‬صلاة،‭ ‬حب‭”)‬،‭ ‬التي‭ ‬تروي‭ ‬رحلتها‭ ‬لتطوير‭ ‬الذات‭ ‬إلى‭ ‬إيطاليا‭ ‬والهند‭ ‬وبالي‭. ‬واقتُبس‭ ‬الكتاب‭ ‬على‭ ‬الشاشة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬فيلم‭ ‬أدّت‭ ‬بطولته‭ ‬النجمة‭ ‬جوليا‭ ‬روبرتس‭.‬